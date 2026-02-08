Vì sao năm 2026 người nộp thuế bắt buộc phải đăng ký mã số thuế cá nhân?

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Vì sao phải đăng ký mã số thuế cá nhân?

Đăng ký mã số thuế cá nhân là thủ tục bắt buộc đối với người nộp thuế trước khi nộp thuế và là phương thức để cơ quan Nhà nước quản lý thuế cá nhân.

Việc cung cấp mã số thuế cá nhân đối với người có thu nhập thường xuyên (như tiền lương, tiền công, kinh doanh…) không chỉ giúp cá nhân kê khai nguồn thu nhập mà còn được sử dụng trong những trường hợp sau đây:

Mã số thuế cá nhân giúp cho cơ quan quản lý thuế nhận biết thông tin cá nhân của người nộp thuế, đồng thời quản lý được số thuế đã nộp/cần nộp của cá nhân đó đối với nguồn thu nhập.

Thể hiện được trách nhiệm và nghĩa vụ của một công dân đối với đất nước, quốc gia mà người lao động sinh sống và làm việc.

Việc sử dụng mã số thuế cá nhân mang lại cho người lao động những đặc quyền có giá trị. Bao gồm:

- Được thực hiện giảm trừ gia cảnh, người phụ thuộc.

- Khấu trừ thuế thu nhập cá nhân với mức chiết khấu là 10%.

- Trong những trường hợp người lao động bị bệnh hiểm nghèo, bị ảnh hưởng bởi thiên tai thì sẽ được giảm thuế.

- Được hoàn thuế TNCN khi nộp thừa.

- Được cung cấp những dịch vụ liên quan đến thuế nhanh chóng.

Hiện nay, mã số thuế cá nhân là số căn cước công dân mang lại lợi ích giúp:

- Mở tài khoản ngân hàng dễ dàng hơn.

- Làm hồ sơ vay vốn, chứng minh tài chính.

- Thực hiện các giao dịch mua bán bất động sản, tài sản lớn.

Tra cứu mã số thuế cá nhân thế nào?

Năm 2026, số định danh cá nhân (số trên thẻ căn cước công dân) chính thức thay thế hoàn toàn cho mã số thuế.

Theo Thông tư 86/2024/TT-BTC, từ ngày 1/7/2025, mã số thuế 10 số trước đây đã được đồng bộ hóa với cơ sở dữ liệu quốc gia.

Theo đó, để tra cứu mã số thuế cá nhân người dân có thể làm theo các cách:

- Tra cứu qua ứng dụng VNeID (Cách phổ biến nhất).

- Tra cứu trên cổng thông tin của Tổng cục Thuế.

- Tra cứu qua ứng dụng eTax Mobile.

Đăng ký mã số thuế cá nhân ở đâu?

Mã số thuế cá nhân được đăng ký tại cơ quan thuế.

Mã số thuế cá nhân được đăng ký qua hình thức trực tuyến.

Người lao động thực hiện đăng ký MST cá nhân qua một trong hai dạng nêu trên đều được công nhận về tính pháp lý.

