Phú Thọ: Khoảnh khắc vụ tai nạn khiến hai người đi xe máy bị ô tô cán tử vong trên Quốc lộ 6

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 14h50 ngày 8/1 tại khu vực khúc cua thuộc địa phận xã Mai Châu, tỉnh Phú Thọ, trên tuyến Quốc lộ 6 hướng đi Hà Nội.

Từ hình ảnh được camera hành trình của ô tô con mang biển số Quảng Ninh ghi lại cho thấy, thời điểm trên, tài xế xe này đang cố gắng vượt qua một chiếc xe khách chạy cùng chiều và đã lấn hoàn toàn sang làn đường ngược chiều

Đúng lúc này, chiếc xe máy chạy hướng ngược lại đi tới đã bất ngờ mất lái khiến 2 người trên xe ngã xuống đường và bị ô tô con tông trúng. Vụ tai nạn khiến một người tử vong tại chỗ, người còn lại tử vong trên đường đi cấp cứu.

Vụ tai nạn được camera hành trình của xe ô tô con ghi lại.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng xã Mai Châu đã lập tức có mặt, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Đoạn Quốc lộ 6 nơi xảy ra vụ việc vốn là cung đường có địa thế cực kỳ nguy hiểm với chỉ hai làn xe, một bên là vách núi cao và bên còn lại là vực thẳm. Do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh, thời điểm xảy ra tai nạn có mưa nhiều nơi tại miền Bắc khiến mặt đường trở nên trơn trượt hơn bình thường và tầm nhìn bị hạn chế nghiêm trọng.

Những yếu tố thời tiết bất lợi kết hợp với hành vi vượt ẩu tại cung đường đèo dốc đã dẫn tới hậu quả thảm khốc, để lại bài học đắt giá cho các tài xế khi lưu thông qua các khu vực địa hình khó khăn trong điều kiện thời tiết xấu.