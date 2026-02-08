Phú Thọ: Khoảnh khắc vụ tai nạn khiến hai người đi xe máy bị ô tô cán tử vong trên Quốc lộ 6
GĐXH - Vụ tai nạn xảy ra vào chiều 8/1 tại một khúc cua trên Quốc lộ 6 (tỉnh Phú Thọ), khi chiếc xe ô tô con đang vượt xe khách cùng chiều thì tông trúng 2 người đi xe máy chạy hướng ngược lại.
Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 14h50 ngày 8/1 tại khu vực khúc cua thuộc địa phận xã Mai Châu, tỉnh Phú Thọ, trên tuyến Quốc lộ 6 hướng đi Hà Nội.
Từ hình ảnh được camera hành trình của ô tô con mang biển số Quảng Ninh ghi lại cho thấy, thời điểm trên, tài xế xe này đang cố gắng vượt qua một chiếc xe khách chạy cùng chiều và đã lấn hoàn toàn sang làn đường ngược chiều
Đúng lúc này, chiếc xe máy chạy hướng ngược lại đi tới đã bất ngờ mất lái khiến 2 người trên xe ngã xuống đường và bị ô tô con tông trúng. Vụ tai nạn khiến một người tử vong tại chỗ, người còn lại tử vong trên đường đi cấp cứu.
Vụ tai nạn được camera hành trình của xe ô tô con ghi lại.
Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng xã Mai Châu đã lập tức có mặt, điều tra nguyên nhân vụ việc.
Đoạn Quốc lộ 6 nơi xảy ra vụ việc vốn là cung đường có địa thế cực kỳ nguy hiểm với chỉ hai làn xe, một bên là vách núi cao và bên còn lại là vực thẳm. Do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh, thời điểm xảy ra tai nạn có mưa nhiều nơi tại miền Bắc khiến mặt đường trở nên trơn trượt hơn bình thường và tầm nhìn bị hạn chế nghiêm trọng.
Những yếu tố thời tiết bất lợi kết hợp với hành vi vượt ẩu tại cung đường đèo dốc đã dẫn tới hậu quả thảm khốc, để lại bài học đắt giá cho các tài xế khi lưu thông qua các khu vực địa hình khó khăn trong điều kiện thời tiết xấu.
4 khung giờ sinh Âm lịch mang phúc khí, tuổi già đủ đầy, thong dongĐời sống - 1 giờ trước
GĐXH - Có những khung giờ sinh Âm lịch được xem là "giờ lành", người sinh vào đó thường thông minh, sáng suốt, sự nghiệp hanh thông và về già sống vui vẻ, an nhàn.
Hà Nội: Giải cứu 15 người trong vụ hỏa hoạn tại quán cà phê ca nhạc ở Đông AnhĐời sống - 1 giờ trước
GĐXH - Tối ngày 8/2, ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại tầng 3 của ngôi nhà 5 tầng kinh doanh cà phê ca nhạc tại xã Đông Anh (TP Hà Nội), khiến nhiều người mắc kẹt trong khói độc. Lực lượng chức năng đã có màn cứu hộ thần tốc, đưa toàn bộ 15 nạn nhân rời khỏi hiện trường an toàn.
Thông tin quan trọng khám sức khỏe đi nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2026Đời sống - 1 giờ trước
GĐXH - Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang đã ký ban hành Thông tư số 131/2025/TT-BCA sửa đổi, bổ sung về tiêu chuẩn sức khỏe đặc thù và khám sức khỏe đối với lực lượng Công an nhân dân.
Vận trình 12 con giáp năm Bính Ngọ 2026: Người lên hương, kẻ chật vậtĐời sống - 2 giờ trước
GĐXH - Năm Bính Ngọ 2026, vận trình cuộc sống, sự nghiệp, tài lộc và tình cảm của 12 con giáp đều đứng trước những cơ hội lẫn thử thách đan xen.
3 cách tra cứu mã số thuế cá nhân nhanh, thuận tiện nhất năm 2026, người nộp thuế nên cập nhậtĐời sống - 4 giờ trước
GĐXH - Năm 2026, số định danh cá nhân sẽ là mã số thuế cá nhân. Theo đó, tra cứu mã số thuế cá nhân để chắc chắn rằng dữ liệu thuế của mình đã được cập nhật theo số CCCD mới nhất. Làm cách nào để tra cứu mã số thuế cá nhân nhanh nhất?
Hơn 1.200 vận động viên tham dự giải Pickleball lớn nhất miền BắcĐời sống - 6 giờ trước
Sáng 7/2, tại Hải Phòng diễn ra họp báo Giải Pickleball VTVcab Tiger Vũ Yên 2026. Giải đấu do Tổng Công ty Truyền hình Cáp Việt Nam (VTVcab) phối hợp cùng Công ty Cổ phần Thể thao Tiger Sports tổ chức.
Vì sao năm 2026 người nộp thuế bắt buộc phải đăng ký mã số thuế cá nhân?Đời sống - 21 giờ trước
GĐXH - Theo quy định của pháp luật Việt Nam, cá nhân có thu nhập chịu thuế (từ tiền lương, tiền công, kinh doanh...) đều phải đăng ký mã số thuế để cơ quan nhà nước theo dõi và quản lý việc thực hiện nghĩa vụ đóng góp vào ngân sách.
Thái Nguyên: Sau vụ CSGT hy sinh, nhìn lại nguy cơ từ xe tải chở đất phục vụ dự án tái định cư Bản ÁngĐời sống - 21 giờ trước
GĐXH - Vụ tai nạn giao thông khiến một cán bộ CSGT hy sinh khi làm nhiệm vụ một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về an toàn giao thông. Thực tế tại dự án Khu tái định cư Bản Áng cho thấy xe tải chở đất, nhiều xe gắn phù hiệu “TQ”, hoạt động dày đặc trong khu dân cư, phát sinh bụi bặm và nguy cơ tai nạn.
Tam Tai 2026 'đè nặng' 3 con giáp: Càng nóng vội càng dễ mất mátĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Bước sang năm Bính Ngọ 2026, nhiều người bắt đầu quan tâm tới vận trình cá nhân, đặc biệt là những con giáp bước vào giai đoạn hạn Tam Tai 2026.
Không đăng ký mã số thuế cá nhân 2026 có bị xử phạt?Đời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Mã số thuế cá nhân được dùng để kê khai mọi khoản thu nhập của cá nhân và nộp thuế vào ngân sách Nhà nước. Trường hợp không đăng ký mã số thuế cá nhân có bị xử phạt?
Phú Thọ: Khoảnh khắc vụ tai nạn khiến hai người đi xe máy bị ô tô cán tử vong trên Quốc lộ 6Đời sống
GĐXH - Vụ tai nạn xảy ra vào chiều 8/1 tại một khúc cua trên Quốc lộ 6 (tỉnh Phú Thọ), khi chiếc xe ô tô con đang vượt xe khách cùng chiều thì tông trúng 2 người đi xe máy chạy hướng ngược lại.