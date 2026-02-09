Hà Nội: Giải cứu 15 người trong vụ hỏa hoạn tại quán cà phê ca nhạc ở Đông Anh
GĐXH - Tối ngày 8/2, ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại tầng 3 của ngôi nhà 5 tầng kinh doanh cà phê ca nhạc tại xã Đông Anh (TP Hà Nội), khiến nhiều người mắc kẹt trong khói độc. Lực lượng chức năng đã có màn cứu hộ thần tốc, đưa toàn bộ 15 nạn nhân rời khỏi hiện trường an toàn.
Vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 22h05 ngày 8/2/2026 tại ngôi nhà ở kết hợp kinh doanh cà phê ca nhạc, địa chỉ số 65 ngõ 185 Trung Thôn, xã Đông Anh, TP Hà Nội.
Ngay khi tiếp nhận thông tin, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an Thành phố đã nhanh chóng điều động một lực lượng hùng hậu bao gồm 6 xe chữa cháy, 1 xe thang, các xe chuyên dụng cùng 45 cán bộ, chiến sĩ từ các Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 1, số 3 và số 20 tới hiện trường.
Chỉ sau khoảng 5 phút nhận tin báo, những người lính cứu hỏa đầu tiên thuộc Phân đội số 2 (Đội khu vực số 20) đã tiếp cận được ngôi nhà và bắt đầu triển khai phương án tác chiến.
Tại hiện trường, hỏa hoạn được xác định bùng phát từ một gian phòng rộng khoảng 20m² tại tầng 3 của ngôi nhà cao 5 tầng 1 tum. Khói đen cùng khí độc tỏa ra dữ dội, nhanh chóng bao trùm và phát tán lên các tầng phía trên, cắt đứt đường thoát thân của nhiều người đang có mặt bên trong.
Trong tình thế cấp bách, chỉ huy chữa cháy đã quyết định chia quân làm hai mũi nhọn: một mũi sử dụng bình thở và thiết bị chuyên dụng trực tiếp tiến vào vùng nguy hiểm để tìm kiếm người mắc kẹt, trong khi mũi còn lại nỗ lực phun nước dập lửa và ngăn chặn cháy lan.
Đến khoảng 22h25, lực lượng công an đã trực tiếp cứu và hướng dẫn được 9 người thoát khỏi vòng vây của khói lửa ra ngoài an toàn. Cùng lúc đó, 6 người khác được các chiến sĩ hướng dẫn di chuyển lên khu vực sân thượng thoáng khí ở tầng mái để tránh ngạt khói trong lúc chờ lực lượng cứu hộ hỗ trợ xuống đất.
Nhờ sự hiệp đồng tác chiến nhịp nhàng giữa cảnh sát, chính quyền địa phương và người dân, đến 22h30 cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn, bảo vệ an toàn cho các tầng phía trên và những hộ gia đình lân cận.
Sau khi hiện trường được kiểm soát và đảm bảo các điều kiện an toàn, toàn bộ 6 người lánh nạn trên tầng mái cũng đã được đưa xuống mặt đất trong tình trạng sức khỏe ổn định. Sơ bộ xác định ngôi nhà có diện tích mặt sàn khoảng 90m² mỗi tầng, vụ cháy tuy gây thiệt hại về tài sản nhưng rất may mắn không có thương vong về người.
Hiện nay, các cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục phong tỏa khu vực để tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra và làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ hỏa hoạn này.
