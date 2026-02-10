Mới nhất
Thông tin mới nhất về việc tuyển chọn công dân vào ngành Công an nhân dân năm 2026

Thứ ba, 07:29 10/02/2026 | Đời sống
GĐXH - Công tác tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2026 đã được điều chỉnh để phù hợp với mô hình tổ chức mới.

Quy định mới trong công tác tuyển chọn nghĩa vụ Công an nhân dân

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 184/2025/NĐ-CP quy định thẩm quyền khi tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định của Chính phủ trong lĩnh vực an ninh, trật tự; trong đó sửa đổi một số nội dung của Nghị định số 70/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân (CAND).

Theo Nghị định, hồ sơ tuyển chọn nghĩa vụ Công an nhân dân được quy định như sau:

Công dân tham dự tuyển chọn thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân nộp cho Công an xã, phường, đặc khu (sau đây gọi chung là Công an cấp xã) nơi công dân có hộ khẩu thường trú các giấy tờ sau:

- Tờ khai đăng ký thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân theo mẫu phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp xã) nơi cư trú hoặc của cơ quan, tổ chức nơi người đó đang công tác, học tập.

- Giấy chứng nhận đăng ký nghĩa vụ quân sự.

Thông tin mới nhất về việc tuyển chọn công dân vào ngành Công an nhân dân năm 2026 - Ảnh 1.Thông tin mới nhất về việc tuyển chọn công dân vào ngành Công an nhân dân

GĐXH - Để phục vụ nhu cầu công tác, Cục Hồ sơ nghiệp vụ Bộ Công an thông báo tuyển chọn công dân vào Công an nhân dân.

Thông tin mới nhất về việc tuyển chọn công dân vào ngành Công an nhân dân năm 2026 - Ảnh 2.

Nghị định số 184/2025/NĐ-CP sửa đổi một số nội dung quy định về tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân. Ảnh minh họa: TL

Việc tuyển chọn và gọi công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân thực hiện theo các bước như sau:

- Công an cấp xã căn cứ số lượng gọi công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân được giao trên địa bàn xã, tiến hành:

+ Tham mưu với Ủy ban nhân dân cùng cấp tổ chức thông báo, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và niêm yết công khai tại trụ sở Công an, Ủy ban nhân dân cấp xã về đối tượng, tiêu chuẩn, điều kiện, thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển ít nhất là 30 ngày, kể từ ngày thông báo;

+ Tiếp nhận hồ sơ của công dân đăng ký dự tuyển và tổ chức sơ tuyển (chiều cao, cân nặng, hình thể); báo cáo kết quả (kèm theo hồ sơ) của những trường hợp đạt yêu cầu qua sơ tuyển về Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã (qua Hội đồng nghĩa vụ quân sự cấp xã). Đồng thời báo cáo Giám đốc Công an cấp tỉnh nắm (qua Phòng Tổ chức cán bộ);

- Tiến hành tuyển chọn và gọi công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân, như sau:

+ Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định gọi khám sức khỏe cho công dân theo quy định tại khoản 2 Điều 40 Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2025). Quyết định gọi khám sức khỏe phải được giao cho công dân trước thời điểm khám sức khỏe mười lăm ngày;

+ Công an cấp xã tổ chức thẩm tra lý lịch, kết luận tiêu chuẩn chính trị đối với những trường hợp đạt tiêu chuẩn sức khỏe theo kết luận của Hội đồng khám sức khỏe;

+ Giám đốc Công an cấp tỉnh báo cáo Hội đồng nghĩa vụ quân sự trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định danh sách công dân được tuyển chọn thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân;

+ Căn cứ danh sách công dân được tuyển chọn thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh duyệt, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định gọi từng công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

- Trong thời gian thực hiện khám sức khỏe theo Quyết định gọi của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, công dân tham dự tuyển chọn thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân được hưởng các chế độ, chính sách quy định đối với công dân trong thời gian thực hiện khám, kiểm tra sức khỏe nghĩa vụ quân sự.

- Cục trưởng và chức vụ tương đương, Giám đốc Công an cấp tỉnh quyết định xuất ngũ đối với từng hạ sĩ quan, chiến sĩ thuộc quyền; tổ chức lễ tiễn hạ sĩ quan, chiến sĩ hoàn thành nghĩa vụ phục vụ tại ngũ và bàn giao cho Ủy ban nhân dân cấp xã đã giao quân.

- Thời hạn xuất ngũ phải được thông báo trước 30 ngày cho hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ và Ủy ban nhân dân cấp xã nơi giao quân hoặc cơ quan, tổ chức nơi làm việc, học tập trước khi nhập ngũ.

- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp xã và cơ quan, tổ chức phải tổ chức tiếp nhận hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ xuất ngũ.

- Công dân có mặt đúng thời gian và địa điểm ghi trong Quyết định gọi. Nếu có lý do chính đáng mà không thể đến đúng thời gian, địa điểm thì phải có xác nhận của Trưởng Công an cấp xã nơi cư trú hoặc cơ quan, tổ chức nơi làm việc và báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã.

Chương trình huấn luyện công dân thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân 

Theo Bộ Công an, công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND sẽ được huấn luyện theo một trong bốn Chương trình khung huấn luyện của Bộ. Cụ thể:

(1) Chương trình khung huấn luyện công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND thuộc lực lượng Cảnh sát cơ động;

(2) Chương trình khung huấn luyện công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND thuộc lực lượng Cảnh vệ;

(3) Chương trình khung huấn luyện CAND thuộc lực lượng Cảnh sát Quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng;

(4) Chương trình khung huấn luyện công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia lực lượng CAND tại Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Theo đó, công dân sẽ được tiếp cận các kiến thức cơ bản về chính trị, pháp luật, nghiệp vụ cơ sở, điều lệnh, quân sự, võ thuật CAND; hiểu được chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng CAND; vận dụng được kiến thức nghiệp vụ chuyên môn trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Ngoài ra, công dân còn được tham gia các hình thức học tập, sinh hoạt ngoại khóa ngoài giờ hành chính (nằm trong quỹ thời gian huấn luyện 03 tháng của chương trình) như: tìm hiểu pháp luật, tham quan bảo tàng, di tích lịch sử, cách mạng, nhà truyền thống, báo động hành quân dã ngoại, thực hiện các phương án tác chiến…. nhằm định hình hành động, rèn thói quen và kỹ năng chiến đấu; rèn luyện thể thực, ý thức chấp hành nội quy, kỷ luật…

Sau khi hoàn thành khoá huấn luyện, chiến sĩ mới sẽ được phân công về các đơn vị Cảnh sát cơ động, phòng cháy chữa cháy, trại giam, cảnh vệ, Công an địa phương để thực hiện các nhiệm vụ tham gia bảo vệ an ninh trật tự theo quy định.

Thông tin quan trọng khám sức khỏe đi nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2026Thông tin quan trọng khám sức khỏe đi nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2026

GĐXH - Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang đã ký ban hành Thông tư số 131/2025/TT-BCA sửa đổi, bổ sung về tiêu chuẩn sức khỏe đặc thù và khám sức khỏe đối với lực lượng Công an nhân dân.

Đã có thông tin chỉ tiêu tuyển sinh vào các trường Công an Nhân dân năm 2025 dành cho các thí sinh tốt nghiệp THPTĐã có thông tin chỉ tiêu tuyển sinh vào các trường Công an Nhân dân năm 2025 dành cho các thí sinh tốt nghiệp THPT

GĐXH - Năm 2025, các học viện, trường công an nhân dân được Bộ Công an giao tuyển sinh hơn 2.300 chỉ tiêu. Trong đó có trường tuyển sinh nhiều nhất là 540 chỉ tiêu.


