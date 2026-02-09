Hơn 1.200 vận động viên tham dự giải Pickleball lớn nhất miền Bắc
Sáng 7/2, tại Hải Phòng diễn ra họp báo Giải Pickleball VTVcab Tiger Vũ Yên 2026. Giải đấu do Tổng Công ty Truyền hình Cáp Việt Nam (VTVcab) phối hợp cùng Công ty Cổ phần Thể thao Tiger Sports tổ chức.
Phát biểu tại họp báo, ông Hoàng Thái Hưng - Giám đốc Công ty CP Thương mại Dịch vụ Thể thao Tiger, Trưởng Ban Tổ chức giải cho biết: Giải đấu sẽ diễn ra liên tục trong 3 ngày (từ ngày 6-8/3/2026) tại Hệ thống sân Pickleball Tiger Vũ Yên - tổ hợp sân đấu đạt tiêu chuẩn quốc tế, được đầu tư đồng bộ về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tiện ích, đáp ứng đầy đủ yêu cầu tổ chức các giải đấu Pickleball quy mô lớn, hiện đại.
Theo Ban Tổ chức, Giải đấu Pickleball VTVcab Tiger Vũ Yên 2026 không chỉ là sân chơi cạnh tranh đỉnh cao của các vận động viên mà còn là không gian giao lưu, kết nối, chia sẻ đam mê giữa người yêu thể thao tại khắp mọi miền tổ quốc.
Chia sẻ về quy mô giải đấu, ông Hoàng Ngọc Cường - Tổng Thư ký giải đấu cho biết, đây là giải Pickleball có quy mô lớn nhất khu vực miền Bắc và cả nước tính đến thời điểm hiện tại, cho thấy sức lan toả mạnh mẽ của bộ môn Pickleball tại Việt Nam.
Đây không chỉ là sự kiện thể thao mà còn là bước đi trong chiến lược xây dựng hệ thống chuỗi Giải đấu VTVcab Open Series, hướng tới hình thành và phát triển cộng đồng thể thao Pickleball Việt Nam theo hướng chuyên nghiệp, bền vững.
Giải đấu năm nay quy tụ hơn 1.200 vận động viên đến từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước, tranh tài ở 12 nội dung thi đấu phong phú và đa dạng, bao gồm: Chuyên nghiệp, bán chuyên, phong trào, báo chí - nghệ sĩ - KOLs, doanh nghiệp.
Đóng vai trò đơn vị điều hành giải đấu, Sport Connect là đơn vị chịu trách nhiệm về công tác tổ chức, vận hành chuyên môn, điều phối thi đấu, quản lý vận động viên, trọng tài và đảm bảo giải đấu diễn ra theo đúng quy chuẩn và minh bạch.
Với vai trò là Tổng Thư ký giải đấu, ông Hoàng Ngọc Cường cam kết phối hợp chặt chẽ với đơn vị điều hành giải đấu, đội ngũ trọng tài và các bộ phận chuyên môn nhằm bảo đảm công tác tổ chức, xếp lịch và điều hành giải đúng quy chuẩn, công bằng, chuyên nghiệp; tạo môi trường thi đấu an toàn, văn minh, đề cao tinh thần thể thao đoàn kết, trung thực và cao thượng.
Sân Pickleball Tiger Vũ Yên là một trong những cụm sân Pickleball chất lượng tại TP Hải Phòng, được đầu tư đồng bộ về cơ sở vật chất, trang thiết bị và tiện ích, đáp ứng đầy đủ yêu cầu tổ chức các giải đấu Pickleball quy mô lớn, hiện đại.
Thông qua giải đấu, Ban Tổ chức kỳ vọng mang đến những trận đấu kịch tính, chất lượng cao, đồng thời xây dựng một sự kiện thể thao – truyền thông – cộng đồng tiêu biểu, góp phần nâng tầm hình ảnh Pickleball Việt Nam và thúc đẩy phong trào thể thao theo hướng văn minh, hiện đại và bền vững.
Giải Pickleball VTVcab Tiger Vũ Yên 2026 hứa hẹn sẽ là điểm nhấn thể thao nổi bật trong tháng 3/2026, thu hút sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ giới truyền thông và cộng đồng yêu thể thao. Đồng hành cùng giải đấu là các nhà tài trợ uy tín trong lĩnh vực thể thao.
Trong đó, Kaitashi là Nhà tài trợ Vàng của giải đấu, đồng thời Kai One Pro48 công nghệ mới được lựa chọn là bóng thi đấu chính thức của Giải Pickleball VTVcab Tiger Vũ Yên 2026, góp phần đảm bảo chất lượng chuyên môn và tính công bằng trong thi đấu.
Bên cạnh đó, Công ty TNHH Thể thao Soxter là Nhà tài trợ Bạc, và các đơn vị đồng hành cùng Ban Tổ chức chung tay tạo nên một giải đấu chuyên nghiệp, chỉn chu và giàu giá trị cộng đồng.
