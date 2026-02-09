3 cách tra cứu mã số thuế cá nhân nhanh, thuận tiện nhất năm 2026, người nộp thuế nên cập nhật

Đối tượng cần đăng ký mã số thuế cá nhân là ai?

Đối tượng cần đăng ký mã số thuế cá nhân bao gồm:

+ Các cá nhân, tổ chức chi trả thu nhập cho người lao động.

+ Cá nhân người lao động có mức thu nhập phải chịu thuế.

Tra cứu mã số thuế cá nhân 2026

Vì sao cần tra cứu mã số thuế cá nhân?

Năm 2026, số định danh cá nhân sẽ là mã số thuế cá nhân. Theo đó, tra cứu mã số thuế cá nhân để chắc chắn rằng dữ liệu thuế của mình đã được cập nhật theo số CCCD mới nhất. Nếu chưa đồng bộ, bạn có thể gặp khó khăn khi làm các thủ tục hành chính, vay vốn ngân hàng hoặc quyết toán thuế vì hệ thống cũ và mới không khớp nhau.

Khi tra cứu mã số thuế cá nhân trên các hệ thống như eTax Mobile, bạn sẽ thấy danh sách các đơn vị đã chi trả thu nhập cho mình. Có nhiều trường hợp doanh nghiệp lấy số CCCD/MST của cá nhân để khai gian chi phí lương nhằm trốn thuế. Nếu không tra cứu, bạn sẽ vô tình có một khoản thu nhập "lạ", dẫn đến việc bị truy thu thuế hoặc mất quyền lợi giảm trừ gia cảnh.

Để tự làm hồ sơ hoàn thuế (lấy lại tiền), bắt buộc phải có thông tin chính xác về mã số thuế cá nhân và cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Tra cứu mã số thuế cá nhân giúp bạn biết mình đang được quản lý bởi chi cục thuế nào để nộp hồ sơ đúng nơi, tránh việc bị trả lại hồ sơ do sai địa điểm.

Tra cứu giúp bạn biết mình có đang nợ tiền thuế hay tiền phạt chậm nộp hay không. Việc nợ thuế kéo dài có thể khiến bạn bị tạm hoãn xuất cảnh theo quy định.

Khi đi làm hoặc ký hợp đồng, hầu hết các bộ phận nhân sự hoặc đối tác khi ký hợp đồng đều yêu cầu cung cấp thông tin thuế chính xác. Tra cứu trước giúp bạn cung cấp thông tin nhanh chóng, chuyên nghiệp và tránh sai sót trong chứng từ.

Người dân có thể tra cứu mã số thuế cá nhân trên hệ thống eTax Mobile. Ảnh: TL

Cách tra mã số thuế cá nhân

1. Tra cứu mã số thuế cá nhân qua ứng dụng VNeID

Bước 1: Đăng nhập vào ứng dụng VNeID (mức độ 2).

Bước 2: Chọn mục Ví giấy tờ.

Bước 3: Chọn Thông tin thuế.

Bước 4: Nhập Passcode để xem thông tin. Tại đây, số định danh cá nhân của bạn cũng chính là mã số thuế. Hệ thống sẽ hiển thị trạng thái hoạt động và cơ quan thuế quản lý.

2. Tra cứu mã số thuế cá nhân trên Cổng thông tin của Tổng cục Thuế

Bước 1: Truy cập website: thuedientu.gdt.gov.vn.

Bước 2: Chọn mục Cá nhân.

Bước 3: Chọn Tra cứu thông tin NNT (Người nộp thuế).

Bước 4: Nhập số CCCD và Mã kiểm tra, sau đó nhấn Tra cứu.

Lưu ý: Nếu bạn đã thực hiện chuẩn hóa dữ liệu, hệ thống sẽ xác nhận số CCCD của bạn là MST duy nhất.

3. Tra cứu mã số thuế cá nhân qua ứng dụng eTax Mobile

Bước 1: Tải và đăng nhập ứng dụng eTax Mobile.

Bước 2: Tại màn hình chính, chọn menu Tiện ích -> Tra cứu thông tin NNT.

Bước 3: Nhập số CCCD để nhận kết quả ngay lập tức.

