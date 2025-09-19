Ngân hàng Agribank, BIDV, VietinBank, Vietcombank: Gửi tiết kiệm ngân hàng nào có lãi suất 12 tháng cao nhất?

Ngân hàng có lãi suất 12 tháng cao nhất 9%: Gửi 400 triệu đồng, tiền lãi ra sao? GĐXH - Lãi suất tiền gửi cao nhất tại các ngân hàng dao động từ 6-9,65%/năm. Nhưng để được hưởng mức lãi suất này, khách hàng phải đáp ứng các điều kiện đặc biệt.

Lãi suất ngân hàng hôm nay

Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank) vừa công bố phát hành chứng chỉ tiền gửi dài hạn nhằm bổ sung vốn cấp 2 và cơ cấu nguồn vốn huy động. Chứng chỉ tiền gửi có kỳ hạn 6 năm và không được đảm bảo bằng tài sản của Nam A Bank.

Nam A Bank có quyền mua lại chứng chỉ tiền gửi trước hạn, với điều kiện sau khi thực hiện vẫn đảm bảo các tỷ lệ, giới hạn bảo đảm an toàn theo quy định và báo cáo Ngân hàng Nhà nước (Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng) để giám sát;

Trường hợp việc chi trả lãi khiến kết quả kinh doanh trong năm bị lỗ, Nam A Bank có thể tạm ngừng trả và chuyển lãi lũy kế sang năm sau;

Trong trường hợp thanh lý ngân hàng, người sở hữu chứng chỉ tiền gửi chỉ được thanh toán sau khi ngân hàng đã thanh toán cho tất cả các chủ nợ khác.

Tổng giá trị phát hành là 1.000 tỷ đồng, mỗi chứng chỉ có mệnh giá 10 triệu đồng. Khách hàng mua tối thiểu từ 100 triệu đồng trở lên, với các mức lớn hơn phải là bội số của 10 triệu đồng. Chứng chỉ tiền gửi phát hành tối thiểu 100 triệu đồng/khách hàng.

Thời gian phát hành từ 13/9-13/12/2025, hoặc khi phát hành đủ mệnh giá.

Đối tượng được chào mua chứng chỉ tiền gửi gồm mọi tổ chức (không bao gồm tổ chức tín dụng), cá nhân theo quy định.

Khách hàng cá nhân phải duy trì tài khoản tiền gửi không kỳ hạn với số dư tối thiểu bằng 50% mệnh giá chứng chỉ dự kiến mua, và cam kết giữ mức số dư này trong 6 tháng kể từ ngày phát hành. Mỗi chứng chỉ tiền gửi gắn với một tài khoản tiết kiệm không kỳ hạn.

Một chứng chỉ tiền gửi tương ứng với một khoản tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn.

Khách hàng tổ chức cần duy trì số dư bình quân tiền gửi không kỳ hạn trong 6 tháng liền kề tối thiểu bằng 20% mệnh giá chứng chỉ dự kiến mua.

Đáng chú ý, Nam A Bank công bố phương thức tính lãi suất chứng chỉ tiền gửi = (bằng) lãi suất huy động niêm yết tiền gửi tiết kiệm thông thường áp dụng cho khoản tiền gửi từ 500 tỷ đồng trở lên, kỳ hạn 24 tháng, phương thức trả lãi cuối kỳ đang còn hiệu lực tại ngày đầu tiên của kỳ áp dụng lãi suất + (cộng) biên độ 1%/năm.

Theo biểu lãi suất huy động thông thường kỳ hạn 24 tháng đang được Nam A Bank niêm yết cho khoản tiền gửi từ 500 triệu đồng trở lên, lãi suất tiền gửi đang được áp dụng là 6%/năm.

Như vậy, lãi suất chứng chỉ tiền gửi của Nam A Bank đạt 7%/năm, cao hơn nhiều so với mặt bằng lãi suất tiết kiệm thông thường các ngân hàng đang niêm yết.

BIỂU LÃI SUẤT HUY ĐỘNG TRỰC TUYẾN CÁC NGÂN HÀNG NGÀY 19/9/2025 (%/NĂM) NGÂN HÀNG 1 THÁNG 3 THÁNG 6 THÁNG 9 THÁNG 12 THÁNG 18 THÁNG AGRIBANK 2,4 3 3,7 3,7 4,8 4,8 BIDV 2 2,3 3,3 3,3 4,7 4,7 VIETINBANK 2 2,3 3,3 3,3 4,7 4,7 VIETCOMBANK 1,6 1,9 2,9 2,9 4,6 4,6 ABBANK 3,1 3,8 5,3 5,4 5,6 5,4 ACB 3,1 3,5 4,2 4,3 4,9 BAC A BANK 3,8 4,1 5,25 5,35 5,5 5,8 BAOVIETBANK 3,5 4,35 5,45 5,5 5,8 5,9 BVBANK 3,95 4,15 5,15 5,3 5,6 5,9 EXIMBANK 4,3 4,5 4,9 4,9 5,2 5,7 GPBANK 3,8 3,9 5,25 5,35 5,55 5,55 HDBANK 3,85 3,95 5,3 5,3 5,6 6,1 KIENLONGBANK 3,7 3,7 5,1 5,2 5,5 5,45 LPBANK 3,6 3,9 5,1 5,1 5,4 5,4 MB 3,5 3,8 4,4 4,4 4,9 4,9 MBV 4,1 4,4 5,5 5,6 5,8 5,9 MSB 3,9 3,9 5 5 5,6 5,6 NAM A BANK 3,8 4 4,9 5,2 5,5 5,6 NCB 4 4,2 5,35 5,45 5,6 5,6 OCB 3,9 4,1 5 5 5,1 5,2 PGBANK 3,4 3,8 5 4,9 5,4 5,8 PVCOMBANK 3,3 3,6 4,5 4,7 5,1 5,8 SACOMBANK 3,6 3,9 4,8 4,8 5,3 5,5 SAIGONBANK 3,3 3,6 4,8 4,9 5,6 5,8 SEABANK 2,95 3,45 3,95 4,15 4,7 5,45 SHB 3,5 3,8 4,9 5 5,3 5,5 TECHCOMBANK 3,45 4,25 5,15 4,65 5,35 4,85 TPBANK 3,7 4 4,9 5 5,3 5,6 VCBNEO 4,35 4,55 5,6 5,45 5,5 5,55 VIB 3,7 3,8 4,7 4,7 4,9 5,2 VIET A BANK 3,7 4 5,1 5,3 5,6 5,8 VIETBANK 4,1 4,4 5,4 5,4 5,8 5,9 VIKKI BANK 4,15 4,35 5,65 5,65 5,95 6 VPBANK 3,7 3,8 4,7 4,7 4,7 4,7 SCB 1,6 1,9 2,9 2,9 3,7 3,9

Lãi suất sẽ được điều chỉnh định kỳ 6 tháng/lần. Khách hàng có thể chuyển quyền sở hữu chứng chỉ tiền gửi, với mức phí chuyển nhượng là 0,5% mệnh giá, phí thu áp dụng cho bên chuyển quyền.

Nam A Bank là một trong số ít ngân hàng niêm yết lãi suất đặc biệt dành cho người gửi tiền, mức lãi suất lên đến 6%/năm cho tài khoản tiền gửi từ 500 triệu đồng. Ngoài ngân hàng này, một số ngân hàng duy trì chính sách này gồm: HDBank, Vikki Bank, PVCombank, ABBank, ACB...

Lãi suất ngân hàng Agribank, BIDV, VietinBank, Vietcombank

Trong tháng 9/2025, Agribank hiện niêm yết lãi suất 4,7%/năm cho khách hàng cá nhân và 4,2%/năm cho khách hàng doanh nghiệp tại kỳ hạn 12 tháng. Ngoài ra, khách hàng gửi tiết kiệm online còn được hưởng thêm ưu đãi lãi suất so với gửi tại quầy. Đây là lựa chọn hấp dẫn cho những ai ưu tiên lợi nhuận cao trong nhóm ngân hàng quốc doanh.

VietinBank cũng áp dụng lãi suất 4,7%/năm cho khách hàng cá nhân và 4,2%/năm cho doanh nghiệp tại kỳ hạn 12 tháng. VietinBank đặc biệt khuyến khích gửi tiết kiệm qua kênh số, với lãi suất online cao hơn 0,1-0,2%/năm so với giao dịch tại quầy. Ngân hàng cũng cung cấp các gói tiết kiệm kết hợp bảo hiểm hoặc tích lũy linh hoạt, phù hợp với khách hàng muốn đa dạng hóa lợi ích từ khoản tiền gửi.

BIDV duy trì lãi suất 4,7%/năm cho khách hàng cá nhân và 4,2%/năm cho doanh nghiệp ở kỳ hạn 12 tháng. Tương tự VietinBank và Agribank, BIDV ưu tiên khách hàng sử dụng kênh giao dịch trực tuyến, với lãi suất online có thể đạt 4,9%/năm. BIDV nổi bật với các chương trình khuyến mãi định kỳ, như tặng quà hoặc hoàn tiền khi gửi tiết kiệm, giúp tăng sức hút đối với khách hàng trung thành.

Vietcombank là ngân hàng có lãi suất thấp nhất trong nhóm, Vietcombank áp dụng mức 4,6%/năm cho khách hàng cá nhân ở kỳ hạn 12 tháng và 4,1%/năm đối với khách hàng doanh nghiệp. Dù lãi suất không cao, Vietcombank vẫn thu hút lượng lớn khách hàng nhờ danh tiếng về độ an toàn và dịch vụ chất lượng cao. Ngân hàng này cũng áp dụng các ưu đãi cho khách hàng gửi online, khuyến khích xu hướng giao dịch không tiền mặt.

Gửi tiết kiệm ngân hàng nào có lãi suất 12 tháng cao nhất?

Công thức tính tiền lãi khi gửi tiết kiệm ngân hàng, bạn đọc có thể tham khảo:

Tiền lãi = Tiền gửi x lãi suất tiền gửi %/12 x số tháng gửi

Người dân gửi tiết kiệm 100 triệu đồng vào Agribank kỳ hạn 12 tháng và hưởng lãi suất 4,8%/năm, số tiền lãi nhận được như sau:

100 triệu đồng x 4,8%/12 tháng x 12 tháng = 4,8 triệu đồng.

Người dân gửi tiết kiệm 100 triệu đồng vào BIDV, Vietinbank kỳ hạn 12 tháng và hưởng lãi suất 4,9%/năm, số tiền lãi nhận được như sau:

100 triệu đồng x 4,7%/12 tháng x 12 tháng = 4,7 triệu đồng.

Người dân gửi tiết kiệm 100 triệu đồng vào Vietcombank, kỳ hạn 12 tháng và hưởng lãi suất 4,6%/năm, số tiền lãi nhận được như sau:

100 triệu đồng x 4,6%/12 tháng x 12 tháng = 4,6 triệu đồng.

* Thông tin về lãi suất chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi trong từng thời kỳ. Vui lòng liên hệ điểm giao dịch ngân hàng gần nhất hoặc hotline ‎để được tư vấn cụ thể.