Xe số 125cc giá 35 triệu đồng của Honda phong cách thể thao, siêu tiết kiệm xăng rẻ hơn Future

Giá xe số Wave Alpha 110cc mới nhất giảm sốc, thấp chưa từng có, khách đua chốt đơn thay vì RSX và Future GĐXH - Giá xe số Wave Alpha 110cc giảm mạnh tại đại lý, đặc biệt phiên bản mới Retro mới cũng vừa ra mắt với giá cực hấp dẫn.

Xe số 125cc của Honda phong cách thể thao, siêu tiết kiệm xăng

Honda Dash 125.

Cách đây ít ngày, Boon Siew Honda khép lại năm 2025 với nhiều thành công và chào đón năm mới bằng màn làm mới đầy năng động cho dòng xe Honda Dash 125.

Mẫu xe số được ưa chuộng này nay ra mắt với bốn màu sắc mới đầy hấp dẫn: Bạc, Xanh dương, Trắng và Xanh lá, đi kèm thiết kế tem sọc hoàn toàn mới với hai phong cách nổi bật: Modern Sporty và Neo Sportivo, mang đến cho người lái thêm nhiều cách thể hiện cá tính riêng.

Phong cách Modern Sporty

Phong cách Modern Sporty, áp dụng cho các phiên bản Bạc, Xanh dương và Trắng, nổi bật với các họa tiết hình học sắc nét, xếp lớp, làm nổi bật vẻ linh hoạt và thể thao của Dash 125.

Honda Dash 125 được trang bị động cơ 125cc

Trong khi đó, phiên bản Xanh lá tạo dấu ấn riêng với phong cách Neo Sportivo, mang đến diện mạo gọn gàng nhưng đầy uy lực nhờ lớp sơn xanh đậm, điểm nhấn xám đậm tinh tế, các sọc bạc nhẹ nhàng và logo cánh chim Honda màu trắng biểu tượng ở hai bên xe.





An toàn được chú trọng với phanh đĩa trước và sau

Honda Dash 125 được trang bị động cơ 125cc, cải tiến nhằm nâng cao hiệu suất và đạt chứng nhận EEV, mang lại khả năng tiết kiệm nhiên liệu ấn tượng lên đến 59 km/lít. Thiết kế mới bao gồm kính chắn gió thời trang, ốp tay lái gọn gàng và đèn pha LED cho khả năng chiếu sáng vượt trội.

An toàn được chú trọng với phanh đĩa trước và sau, đảm bảo khả năng phanh cân bằng và tự tin. Sự kết hợp giữa hiệu suất, hiệu quả nhiên liệu và tính thẩm mỹ khiến Dash 125 trở thành lựa chọn lý tưởng cho những người lái xe đề cao cả phong cách lẫn tính thực dụng.

Giá xe số 125cc Honda Dash 125

Xe số 125cc Honda Dash 125 đã có mặt tại đại lý và được bán với giá 6.599 RM (khoảng 35 triệu đồng) tại tất cả các showroom IMPIAN X trên toàn quốc.

BSH cung cấp bảo hành chính hãng 2 năm hoặc 20.000 km (tùy điều kiện nào đến trước). Để thêm phần an tâm, khách hàng có thể tìm hiểu chương trình bảo hành mở rộng “Honda X-Tend”.

Xe số giá rẻ nhất Việt Nam

Xe số trong khoảng 20 triệu là những lựa chọn giá rẻ phù hợp cho người có kinh phí hạn hẹp.

SYM Elegant – Giá bán từ 17,40 triệu đồng

Xe số Elegant của thương hiệu xe máy Đài Loan (Trung Quốc) có giá rẻ nhất, từ 17,40 triệu đồng, chỉ tính xe máy trên 100 phân khối tại thị trường Việt Nam. Xe trang bị động cơ 110 phân khối, làm mát bằng không khí, công suất 7 mã lực, mô-men xoắn 6.7 Nm và hộp số ba cấp.

Honda Wave Alpha phiên bản tiêu chuẩn – Giá bán từ 18,19 triệu đồng

Wave Alpha, một trong những mẫu xe máy bán nhiều nhất thị trường Việt Nam của Honda. Xe trang bị động cơ dung tích 110 phân khối, công suất 8.2 mã lực, mô-men xoắn 8.44 Nm, đi cùng hộp số 4 cấp.

Yamaha Sirius phiên bản phanh cơ – Giá bán từ 19,10 triệu đồng

Yamaha Sirius là mẫu xe đối đầu trực tiếp với Honda Wave Alpha ở phân khúc xe máy số giá rẻ. Sirius có hai phiên bản, gồm tiêu chuẩn và FI (phun xăng điện tử). Bản FI lắp động cơ dung tích 113.7 mã lực, công suất 8.7 mã lực, mô-men xoắn 9.5 Nm. Bản tiêu chuẩn sử dụng động cơ 110.3 phân khối, công suất 9 mã lực, mô-men xoắn cực đại 9 Nm. Cả hai cùng trang bị hộp số 4 cấp.

Honda Blade phiên bản tiêu chuẩn – Giá bán từ 19,25 triệu đồng

Honda Blade sử dụng động cơ 110cc, với mức tiêu thụ nhiên liệu 1.85 lít/100 km, đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 3. Khối động cơ trên Honda Blade cho công suất tối đa 8.2 mã lực tại 7.500 vòng/phút và mô-men cực đại 8.65 Nm từ 5.500 vòng/phút.

Honda Wave RSX phiên bản phanh cơ – Giá bán từ 22,14 triệu đồng