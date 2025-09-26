Ngân hàng có lãi suất tiết kiệm 6 tháng cao nhất: Gửi 200 triệu đồng được bao nhiêu tiền?

Ngân hàng tung lãi suất tới 6,8% khi gửi 100 triệu đồng GĐXH - Một ngân hàng bất ngờ tăng lãi suất huy động lên mức cao nhất 6,8%/năm với điều kiện gửi tiết kiệm tối thiểu 100 triệu đồng tại quầy giao dịch.

Lãi suất ngân hàng hôm nay

Lãi suất tiết kiệm 6 tháng đang dao động từ 3 - 5,9%/năm.

Khảo sát biểu lãi suất huy động trực tuyến tại các ngân hàng thương mại với tiền gửi có kỳ hạn dưới 6 tháng cho thấy, mức cao nhất đang thuộc về Eximbank.

Tuy nhiên, ngân hàng này chỉ dẫn đầu về lãi suất huy động trong hai ngày cuối tuần. Từ thứ Hai đến thứ Sáu trong tuần, Eximbank không phải là ngân hàng niêm yết lãi suất huy động cao nhất nhưng cũng thuộc tốp dẫn đầu.

Cụ thể, lãi suất huy động trực tuyến lĩnh lãi cuối kỳ được Eximbank áp dụng trong hai ngày cuối tuần, kỳ hạn 1-2 tháng là 4,6%/năm (từ thứ Hai đến thứ Sáu là 4,3%/năm); kỳ hạn 2-5 tháng là 4,7%/năm (trong tuần là 4,5%/năm).

Như vậy, lãi suất ngân hàng trong hai ngày cuối tuần do Eximbank niêm yết vượt trội so với các ngân hàng còn lại, ở các kỳ hạn 1-3 tháng.

Với kỳ hạn 4-5 tháng, Eximbank đang chia sẻ vị trí dẫn đầu cùng với MBV và VCBNeo.

Cùng với Eximbank, nhóm các ngân hàng dẫn đầu thị trường về lãi suất tiền gửi từ 4%/năm trở lên cho toàn bộ kỳ hạn 1-5 tháng còn có VCBNeo, Vikki Bank, MBV, VietBank, Bac A Bank và NCB.

LÃI SUẤT HUY ĐỘNG TRỰC TUYẾN KỲ HẠN 1 - 5 THÁNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG NGÀY 26/9/2025 (%/NĂM) NGÂN HÀNG 1 THÁNG 2 THÁNG 3 THÁNG 4 THÁNG 5 THÁNG ABBANK 3,1 3,3 3,8 3,8 3,8 ACB 3,1 3,2 3,5 3,5 3,5 AGRIBANK 2,4 2,4 3 3 3 BAC A BANK 4 4 4,3 4,4 4,5 BAOVIETBANK 3,5 3,6 4,35 4,4 4,5 BIDV 2 2 2,3 2,3 2,3 BVBANK 3,95 4 4,15 4,2 4,25 EXIMBANK 4,6 4,6 4,7 4,7 4,7 GPBANK 3,8 3,8 3,9 3,9 3,9 HDBANK 3,85 3,85 3,95 3,95 3,95 KIENLONGBANK 3,7 3,7 3,7 3,7 3,9 LPBANK 3,6 3,7 3,9 3,9 3,9 MB 3,5 3,6 3,8 3,8 3,8 MBV 4,1 4,2 4,4 4,7 4,7 MSB 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 NAM A BANK 3,8 3,9 4 4 4 NCB 4 4,1 4,2 4,3 4,4 OCB 3,9 4 4,1 4,1 4,5 PGBANK 3,4 3,5 3,8 PVCOMBANK 3,3 3,4 3,6 3,7 3,8 SACOMBANK 3,6 3,8 3,9 3,9 3,9 SAIGONBANK 3,3 3,3 3,6 3,6 3,6 SCB 1,6 1,6 1,9 1,9 1,9 SEABANK 2,95 2,95 3,45 3,45 3,45 SHB 3,5 3,5 3,8 3,8 3,9 TECHCOMBANK 3,45 3,45 3,75 3,75 3,75 TPBANK 3,7 3,9 4 4 4 VCBNEO 4,35 4,35 4,55 4,55 4,7 VIB 3,7 3,8 3,8 3,8 3,8 VIET A BANK 3,7 3,9 4 4,1 4,1 VIETBANK 4,1 4,1 4,4 4,5 4,5 VIETCOMBANK 1,6 1,6 1,9 1,9 1,9 VIETINBANK 2 2 2,3 2,3 2,3 VIKKI BANK 4,25 4,3 4,45 4,45 4,45 VPBANK 3,7 3,7 3,8 3,8 3,8

Ngoài ra, OCB, BVBank, Nam A Bank, TPBank, Viet A Bank, BaoViet Bank cũng thuộc nhóm dẫn đầu thị trường về lãi suất tiết kiệm các kỳ hạn từ 3-5 tháng với mức lãi suất niêm yết từ 4%/năm.

Kể từ đầu tháng 9 đến nay, chỉ có hai ngân hàng thương mại trong nước điều chỉnh lãi suất huy động. Trong đó, Vikki Bank tăng từ 0,1-0,15%/năm lãi suất tiền gửi trực tuyến kỳ hạn 1-13 tháng. GPBank điều chỉnh lãi suất huy động với mức giảm lãi suất toàn bộ các kỳ hạn tiền gửi trực tuyến. Với tiền gửi tại quầy, GPBank giảm lãi suất các kỳ hạn từ 4-36 tháng, tăng kỳ hạn 1-3 tháng.

Ngân hàng có lãi suất tiết kiệm 6 tháng cao nhất cuối tháng 9

Đầu tiên, Cake by VPBank đang niêm yết lãi suất cao nhất kỳ hạn 6 tháng ở mức 5,9%/năm khi khách hàng nhận lãi cuối kỳ. Khi khách hàng nhận lãi đầu kỳ, theo tháng và theo quý sẽ nhận được lãi suất lần lượt ở mức 5,66% và 5,80% và 5,84%/năm. Mức lãi suất 5,9% được áp dụng các kỳ hạn từ 6-8 tháng.

Cake by VPBank đang niêm yết lãi suất cao nhất ở mức 6,1% khi khách hàng gửi tiền ở kỳ hạn 12-36 tháng.

Tiếp theo, Vikki Bank đang niêm yết lãi suất cao nhất kỳ hạn 6 tháng ở mức 5,8%/năm khi khách hàng gửi tiền online, lĩnh lãi cuối kỳ. Kỳ hạn cao nhất đơn vị này đang niêm yết lãi suất cao nhất là 12, 13 tháng, ở mức 6,1%.

Vietbank niêm yết lãi suất cao nhất kỳ hạn 6 tháng ở mức 5,4%/năm khi khách hàng gửi tiền online, nhận lãi cuối kỳ. Vietbank niêm yết lãi suất cao nhất là 5,9% khi khách hàng gửi tiền từ 18-36 tháng trở lên.

GPBank niêm yết lãi suất cao nhất kỳ hạn 6 tháng ở mức 5,65%/năm khi khách hàng gửi tiền online, nhận lãi cuối kỳ. GPBank niêm yết lãi suất cao nhất là 5,95% khi khách hàng gửi tiền từ 12 tháng trở lên.

Gửi tiết kiệm 6 tháng nhận tiền lãi thế nào?

Công thức tính tiền lãi gửi tiết kiệm 6 tháng tại ngân hàng:

Tiền lãi = Tiền gửi x lãi suất (%)/12 tháng x số tháng gửi

Gửi 500 triệu đồng vào Ngân hàng A, với lãi suất 5,8% ở kì hạn 6 tháng. Tiền lãi bạn nhận được ước tính bằng:

500 triệu đồng x 5,8%/12 x 6 tháng = 14,5 triệu đồng.

Gửi 200 triệu đồng vào Ngân hàng A, với lãi suất 5,8% ở kì hạn 6 tháng. Tiền lãi bạn nhận được ước tính bằng:

200 triệu đồng x 5,8%/12 x 6 tháng = 5,8 triệu đồng.

Trước khi gửi tiết kiệm, bạn đọc nên so sánh lãi suất tiết kiệm giữa các ngân hàng, lãi suất giữa các kì hạn với nhau để hưởng tiền lãi cao nhất.

* Thông tin về lãi suất chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi trong từng thời kỳ. Vui lòng liên hệ điểm giao dịch ngân hàng gần nhất hoặc hotline ‎để được tư vấn cụ thể.