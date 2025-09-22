Xuất hiện ngân hàng lãi suất 12 tháng lên tới 7,7%

Ngân hàng Agribank, BIDV, VietinBank, Vietcombank: Gửi tiết kiệm ngân hàng nào có lãi suất 12 tháng cao nhất? GĐXH - Lãi suất huy động 12 tháng tại quầy của nhóm Big4 ngân hàng hiện dao động trong khoảng 4,6 - 4,7%/năm đối với khách hàng cá nhân và 4,1 - 4,2%/năm đối với khách hàng tổ chức.

Lãi suất ngân hàng hôm nay

Một người được vay ngang hàng tối đa 400 triệu đồng. (Ảnh minh hoạ).

Ngân hàng Woori Việt Nam (Woori Bank) đang niêm yết lãi suất huy động cao nhất chỉ 4,7%/năm, theo biểu lãi suất huy động cập nhật trên website ngân hàng.

Tuy nhiên, tại các điểm giao dịch của ngân hàng này, sản phẩm tiết kiệm tích lũy định kỳ dành cho khách hàng cá nhân có thể lên đến 6,5%/năm.

Tuy nhiên, không dễ để có thể đạt được mức lãi suất cao nhất này.

Theo tìm hiểu, để có thể nhận về mức lãi suất lên đến 6,5%/năm, khách hàng phải đáp ứng đủ các tiêu chí: kỳ hạn gửi tối thiểu 24 tháng đến tối đa 36 tháng; số tiền gửi ban đầu tối thiểu 5 tỷ đồng.

Sản phẩm tiết kiệm tích lũy của Woori Bank cũng áp dụng mức cộng thêm lãi suất theo các mức tiền gửi ban đầu khác nhau: dưới 500 triệu đồng, từ 500 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng, từ 1 tỷ đồng đến 2 tỷ đồng,...

Khác với sản phẩm tiết kiệm thông thường, tiết kiệm tích lũy định kỳ giúp khách hàng chủ động trong việc tích lũy thường xuyên, không yêu cầu số dư tối thiểu/tối đa, thời hạn tiền gửi phổ biến từ 6-60 tháng. Theo nguyên tắc, khách hàng nộp tiền vào một ngày quy định hàng tháng. Lãi suất tiền gửi được ngân hàng thanh toán vào ngày đáo hạn.

Sản phẩm tiết kiệm tích lũy cũng đang được các ngân hàng thương mại trong nước áp dụng phổ biến, tuy nhiên lãi suất ngân hàng chênh lệch không đáng kể so với sản phẩm tiết kiệm thông thường.

Ngoài ra, các ngân hàng cũng trả lãi suất tiết kiệm rất cao cho những khoản tiền gửi đặc biệt lớn.

Chẳng hạn như, Nam A Bank niêm yết lãi suất huy động 5,6%/năm cho khách hàng gửi tiết kiệm thông thường kỳ hạn 24 tháng, 6%/năm nếu số tiền gửi từ 500 tỷ đồng.

Ngân hàng này mới đây cũng công bố kế hoạch phát hành chứng chỉ tiền gửi với lãi suất lên đến 7%/năm. Chứng chỉ tiền gửi phát hành tối thiểu 100 triệu đồng/khách hàng. Thời gian phát hành từ 13/9-13/12/2025.

ACB cũng đang niêm yết lãi suất huy động cao nhất lên đến 6%/năm dành cho khách hàng gửi tiết kiệm từ 200 tỷ đồng.

LÃI SUẤT HUY ĐỘNG TRỰC TUYẾN TẠI CÁC NGÂN HÀNG NGÀY 22/9/2025 (%/NĂM) NGÂN HÀNG 1 THÁNG 3 THÁNG 6 THÁNG 9 THÁNG 12 THÁNG 18 THÁNG AGRIBANK 2,4 3 3,7 3,7 4,8 4,8 BIDV 2 2,3 3,3 3,3 4,7 4,7 VIETINBANK 2 2,3 3,3 3,3 4,7 4,7 VIETCOMBANK 1,6 1,9 2,9 2,9 4,6 4,6 ABBANK 3,1 3,8 5,3 5,4 5,6 5,4 ACB 3,1 3,5 4,2 4,3 4,9 BAC A BANK 3,8 4,1 5,25 5,35 5,5 5,8 BAOVIETBANK 3,5 4,35 5,45 5,5 5,8 5,9 BVBANK 3,95 4,15 5,15 5,3 5,6 5,9 EXIMBANK 4,3 4,5 4,9 4,9 5,2 5,7 GPBANK 3,8 3,9 5,25 5,35 5,55 5,55 HDBANK 3,85 3,95 5,3 5,3 5,6 6,1 KIENLONGBANK 3,7 3,7 5,1 5,2 5,5 5,45 LPBANK 3,6 3,9 5,1 5,1 5,4 5,4 MB 3,5 3,8 4,4 4,4 4,9 4,9 MBV 4,1 4,4 5,5 5,6 5,8 5,9 MSB 3,9 3,9 5 5 5,6 5,6 NAM A BANK 3,8 4 4,9 5,2 5,5 5,6 NCB 4 4,2 5,35 5,45 5,6 5,6 OCB 3,9 4,1 5 5 5,1 5,2 PGBANK 3,4 3,8 5 4,9 5,4 5,8 PVCOMBANK 3,3 3,6 4,5 4,7 5,1 5,8 SACOMBANK 3,6 3,9 4,8 4,8 5,3 5,5 SAIGONBANK 3,3 3,6 4,8 4,8 4,9 5,8 SEABANK 2,95 3,45 3,95 4,15 4,7 5,45 SHB 3,5 3,8 4,9 5 5,3 5,5 TECHCOMBANK 3,45 4,25 5,15 4,65 5,35 4,85 TPBANK 3,7 4 4,9 5 5,3 5,6 VCBNEO 4,35 4,55 5,6 5,45 5,5 5,55 VIB 3,7 3,8 4,7 4,7 4,9 5,2 VIET A BANK 3,7 4 5,1 5,3 5,6 5,8 VIETBANK 4,1 4,4 5,4 5,4 5,8 5,9 VIKKI BANK 4,15 4,35 5,65 5,65 5,95 6 VPBANK 3,7 3,8 4,7 4,7 5,2 5,2

Tại PVCombank, lãi suất huy động kỳ hạn 12-13 tháng lên đến 9%/năm dành cho khách hàng gửi tiết kiệm từ 2.000 tỷ đồng trở lên.

Đáng chú ý, ABBank niêm yết lãi suất huy động cao nhất 9,65%/năm khi gửi kỳ hạn 13 tháng với số tiền từ 1.500 tỷ đồng.

Tại HDBank, lãi suất đặc biệt được áp dụng cho kỳ hạn 12 và 13 tháng, lần lượt là 7,7% và 8,1%/năm. Điều kiện khách hàng cá nhân lĩnh lãi cuối kỳ và gửi số tiền tối thiểu 500 tỷ đồng.

Vikki Bank áp dụng lãi suất đặc biệt cho khách hàng gửi tiết kiệm kỳ hạn 13 tháng, số dư tiền gửi từ 999 tỷ đồng trở lên; cao hơn 1,8%/năm so với mức lãi suất thường đang áp dụng cho cùng kỳ hạn.

Với mức lãi suất huy động tại quầy lĩnh lãi cuối kỳ là 5,7%/năm, lãi suất huy động cao nhất dành cho khách hàng đặc biệt của Vikki Bank là 7,5%/năm.

Ngân hàng có lãi suất kỳ hạn 12 tháng cao hơn 7%

Lãi suất PVcomBank hiện ở mức cao nhất thị trường, lên đến 9% cho kỳ hạn 12 tháng với số tiền gửi tối thiểu 2.000 tỉ đồng. Ở điều kiện thường, PVcomBank niêm yết lãi suất 12 tháng cao nhất ở mức 5,1% khi khách hàng gửi tiền online và 4,8% khi gửi tiền tại quầy.

Theo sau, HDBank với mức lãi suất 7,7% cho kỳ hạn 12 tháng, điều kiện duy trì số dư tối thiểu 500 tỉ đồng. Ở điều kiện thường, HDBank niêm yết lãi suất 12 tháng cao nhất ở mức 5,6% khi khách hàng gửi tiền online và 5,5% khi gửi tiền tại quầy.

Top những ngân hàng có lãi suất cao khi gửi tiết kiệm 12 tháng ở điều kiện thường có thể kể đến như: Cake by VPBank, Vikki Bank...

Cake by VPBank đang niêm yết lãi suất cao nhất kỳ hạn 12 tháng ở mức 6%/năm khi khách hàng lĩnh lãi cuối kỳ. Khách hàng lĩnh lãi đầu kỳ, theo tháng, theo quý nhận lãi suất lần lượt là: 5,61%; 5,82%; 5,85%.

Ở những kỳ hạn khác Cake by VPBank niêm yết lãi suất từ 4,12 - 6%/năm.

Vikki Bank đang niêm yết lãi suất cao nhất kỳ hạn 12 tháng ở mức 6,1% khi khách hàng cá nhân gửi tiền online, lĩnh lãi cuối kỳ. Hiện Vikki Bank đang niêm yết lãi suất cao nhất ở mức 6,1%/năm ở kỳ hạn 12, 13 tháng.

Gửi tiết kiệm 12 tháng nhận tiền lãi bao nhiêu?

Bạn có thể tham khảo cách tính tiền lãi để biết số tiền lãi nhận được sau khi gửi tiết kiệm là bao nhiêu. Để tính tiền lãi, bạn có thể áp dụng công thức:

Tiền lãi = tiền gửi x lãi suất %/12 x số tháng gửi

Ví dụ, người dân gửi 200 triệu đồng vào Ngân hàng A, kỳ hạn 12 tháng và hưởng lãi suất 5,95%/năm, số tiền lãi nhận được như sau:

200 triệu đồng x 5,95%/12 x 12 = 11,9 triệu đồng.

Ví dụ, người dân gửi 400 triệu đồng vào Ngân hàng A, kỳ hạn 12 tháng và hưởng lãi suất 6%/năm, số tiền lãi nhận được như sau:

400 triệu đồng x 5,95%/12 x 12 = 23,8 triệu đồng.

* Thông tin về lãi suất chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi trong từng thời kì. Vui lòng liên hệ điểm giao dịch ngân hàng gần nhất hoặc hotline ‎để được tư vấn cụ thể.