Vì sao giá lăn bánh Mitsubishi Xforce giảm sốc, rẻ ngang SUV hạng A?

Vì sao giá lăn bánh Mitsubishi Xpander giảm không 'phanh', MPV 7 chỗ rẻ ngang Honda City? GĐXH - Giá lăn bánh Mitsubishi Xpander đang nhận được ưu đãi cực kỳ lớn, giúp mẫu MPV 7 chỗ này giảm sâu và trở thành ‘món hời’ đối với khách hàng Việt Nam.

Giá lăn bánh Mitsubishi Xforce

Mitsubishi Xforce nhận ưu đãi lớn tháng 8/2026.





Mitsubishi Việt Nam vừa triển khai ưu đãi tháng 8/2026 cho khách hàng khi mua Mitsubishi Xforce với mức giảm 100% lệ phí trước bạ, tương đương 60 - 72 triệu đồng.

Với mức giảm trên, Mitsubishi Xforce GLX hiện chỉ còn 545 triệu đồng, tương đương với mẫu xe hạng A như Toyota Raize. Trong khi đó, bản Mitsubishi Xforce Luxury còn 599 triệu đồng và bản Ultimate còn 648 triệu đồng.

Trong phân khúc SUV hạng B, Mitsubishi Xforce luôn đạt doanh số top đầu khi sở hữu mức giá dễ tiếp cận, trang bị, vận hành đủ dùng và thiết kế ưa nhìn.

Mặc dù vậy, khi cả thị trường cùng giảm, Mitsubishi Xforce cũng không tránh khỏi việc giá giảm không "phanh".

Đặc biệt, giờ đây xu hướng chọn ô tô điện đang thực sự mạnh mẽ ở thị trường Việt Nam. Trong đó, phân khúc SUV hạng B là sự lên ngôi của ô tô điện với nhiều lợi thế từ giá bán rẻ nhất, ưu đãi lệ phí trước bạ và miễn phí sạc.

Giá lăn bánh xe Mitsubishi Xforce bao gồm giá niêm yết và một số khoản phí đi kèm như: phí trước bạ, phí đăng kiểm, phí bảo trì đường bộ...

Bảng giá ưu đãi xe Mitsubishi Xforce





Phiên bản Năm sản xuất Giá bán lẻ (VNĐ) Ưu đãi GLX 2026 605.000.000 – Ưu đãi tương đương 100% phí trước bạ (~ 60 triệu VNĐ) Luxury 2026 665.000.000 – Ưu đãi tương đương 100% phí trước bạ (~ 66 triệu VNĐ) Ultimate 2026 720.000.000 – Ưu đãi tương đương 100% phí trước bạ (~ 72 triệu VNĐ)

Giá xe Mitsubishi Xforce và các đối thủ

Mitsubishi Xforce: từ 605.000.000đ

Hyundai Creta: từ 640.000.000đ

KIA Seltos: từ 599.000.000đ

Honda HR-V: từ 699.000.000đ

Toyota Yaris Cross: từ 650.000.000đ

Đánh giá xe Mitsubishi Xforce

Mitsubishi Xforce ở Việt Nam được trang bị động cơ xăng 4 xi-lanh

Mitsubishi Xforce ở Việt Nam được trang bị động cơ xăng 4 xi-lanh, dung tích 1.5L kết hợp với hộp số vô cấp CVT và hệ truyền động trước, sinh công suất 105 mã lực và 141 Nm mô-men xoắn.

Cùng với đó là 4 chế độ lái, gồm: Normal, Wet (ẩm ướt, trơn trượt), Gravel (sỏi đá), Mud (bùn lầy). Đáng chú ý, Xforce là chiếc xe hiếm hoi trong phân khúc sở hữu các chế độ lái theo địa hình, đặc biệt là Wet vốn phù hợp điều kiện thời tiết Việt Nam.

Trang bị an toàn trên Xforce bên cạnh cảm biến lùi, cảm biến áp suất lốp và camera 360 độ, điểm nổi bật trên xe là gói trợ lái ADAS với nhiều tính năng tiên tiến như: ga tự động thích ứng khoảng cách, cảnh báo và giảm thiểu va chạm phía trước, đèn pha thông minh và thông báo xe phía trước khởi hành, cảnh báo điểm mù và cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau.

*Lưu ý: Giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, giá chưa bao gồm khuyến mại tại đại lý (nếu có), giá có thể thay đổi tùy theo khu vực và trang bị từng xe.

SUV giá chỉ từ 485 triệu đồng ở Việt Nam

Xe gầm cao SUV cỡ nhỏ trên thị trường Việt có mức giá hợp lý chỉ từ 539 triệu đồng đang được nhiều gia đình Việt lựa chọn.

SUV Mitsubishi Xforce GLX: 599 triệu đồng

Mitsubishi Xforce GLX đang được giảm 100% lệ phí trước bạ. Ảnh: MMV

Mitsubishi Xforce là một trong những mẫu B-SUV bán chạy nhất tại thị trường Việt Nam. Xe được ra mắt khách Việt vào đầu năm 2024 với 4 phiên bản, mức giá dao động từ 599-705 triệu đồng.

Hiện hãng cùng nhiều đại lý đã chủ động đưa ra ưu đãi 100% lệ phí trước bạ cho bản tiêu chuẩn GLX (giá 599 triệu đồng) và Premium (giá 680 triệu đồng), tương đương mức giảm giá lần lượt là 60 và 68 triệu đồng. Nhờ đó, Xforce bản GLX chỉ có giá tương đương 540 triệu đồng.

SUV Hyundai Creta bản tiêu chuẩn: 599 triệu đồng

Hyundai Creta giảm xuống chỉ còn từ 599 - 699

Theo Hyundai Việt Nam, Hyundai Creta vừa được làm mới vào tháng 6/2025 với 4 phiên bản, khoảng giá từ 599-715 triệu đồng. Trong đó, bản Creta bản tiêu chuẩn có giá thấp nhất là 599 triệu đồng giống như đối thủ Mitsubishi Xforce. Trong những tháng cuối năm, nhiều đại lý của Hyundai áp dụng chương trình giảm giá tiền mặt với mức 20-30 triệu đồng cho mẫu xe này, kèm theo một số quà tặng phụ kiện nhằm kích thích sức mua.

SUV Mazda CX-3 AT: 549 triệu đồng

Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV

Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV cùng với hàng loạt cái tên trẻ trung khác. Mẫu xe này vừa được đưa về lắp ráp tại Việt Nam, thay vì nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như trước đây.

New Mazda CX-3 có tất cả 4 phiên bản: AT, Deluxe, Luxury và Premium, giá bán từ 549-659 triệu đồng. Trong đó, bản AT mới được bổ sung có giá 549 triệu, chưa kể một số ưu đãi từ các đại lý có thể là sự lựa chọn đáng để cân nhắc của nhiều người.

SUV Omoda C5 Luxury: 539 triệu đồng

Omoda C5 Luxury

Omoda C5 Luxury là một lựa chọn rất đáng chú ý trong tầm giá trên 500 triệu đồng. Thực tế, mẫu xe Trung Quốc định vị ở phân khúc SUV cỡ B+ cùng với Toyota Corolla Cross, tuy nhiên giá bán lại khá "mềm", dao động từ 539-669 triệu đồng. Trong đó, bản base Omoda C5 Luxury có giá 539 triệu đồng.

Ghi nhận trong những tháng cuối năm, các đại lý Omoda & Jaecoo đang hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ và trừ thẳng vào giá bán với mẫu xe này, đưa giá bán thực tế của C5 Luxury xuống còn khoảng 485 triệu đồng.

SUV Mitsubishi Xpander MT: 560 triệu đồng

Mitsubishi Xpander được lắp ráp tại Việt Nam.

Mitsubishi Xpander vẫn đang là chiếc MPV 7 chỗ bán chạy nhất thị trường Việt Nam trong nhiều tháng qua. Hiện, Xpander được phân phối với 4 phiên bản, trong đó bản MT lắp ráp trong nước có giá 560 triệu.

Xpander vừa được nâng cấp mới từ tháng 9/2025 và được phân phối với 4 phiên bản là MT, AT, AT Premium và Xpander Cross, đều sử dụng động cơ 1.5L, sản sinh công suất cực đại 103 mã lực và mô-men xoắn 141 Nm. Giá bán dao động từ 555-648 triệu đồng.

SUV Suzuki XL7 Hybrid: 599 triệu đồng

Suzuki XL7 Hybrid

Suzuki XL7 Hybrid là mẫu MPV lai SUV tương tự Mitsubishi Xpander Cross. Giống như đối thủ trong phân khúc xe MPV 7 chỗ, XL7 Hybrid được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia với 1 phiên bản duy nhất sử dụng động cơ hybrid nhẹ có giá 599,9 triệu đồng.

Tuy nhiên mẫu xe MPV lai SUV này đang được hãng giảm 100% lệ phí trước bạ, tương đương số tiền giảm 60 triệu đồng, đưa giá bán thực tế của mẫu xe này tại đại lý xuống còn 540 triệu. Đây được đánh giá là mức khá "hời" và đáng để những người mua xe cuối năm cân nhắc.



