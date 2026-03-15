'Ngày hội non sông' trong không gian bệnh viện đặc biệt lớn nhất miền Bắc

Tham dự và chỉ đạo hoạt động bầu cử tại Bệnh viện Bạch Mai - khu vực bỏ phiếu số 34, Phường Kim Liên (TP Hà Nội) có ông Nguyễn Xuân Lưu (Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội); bà Hoàng Thị Phương Ngọc (Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Kim Liên) và bà Lê Thị Kim Huệ (Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Kim Liên).

Phía Bệnh viện Bạch Mai có PGS.TS Đào Xuân Cơ (Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai); BSCKII Trần Thái Sơn (Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý Chất lượng khám chữa bệnh) và đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc bệnh viện.

PGS.TS Đào Xuân Cơ (Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai) phát biểu.





Đưa hòm phiếu đến tận giường bệnh

Từ 7 giờ sáng, các thành viên của Ủy ban bầu cử phường Kim Liên đã chuẩn bị đầy đủ danh sách cử tri cùng phiếu bầu, con dấu, hòm phiếu di động và các tài liệu cần thiết. Sau lễ khai mạc, tổ bầu cử nhanh chóng triển khai nhiệm vụ tại Hội trường lớn - Bệnh viện Bạch Mai và tiếp tục mang hòm phiếu lưu động đến từng phòng bệnh.

Theo bà Nguyễn Thị Vân Anh (Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội phường Kim Liên), việc tổ chức bỏ phiếu tại bệnh viện được tính toán kỹ lưỡng để thuận lợi nhất cho người bệnh và thân nhân.

"Để tạo điều kiện thuận lợi cho cử tri, năm nay chúng tôi triển khai việc bỏ phiếu ngay trong buổi sáng. Sau lễ khai mạc, tổ bầu cử đã mang hòm phiếu lưu động vào bệnh viện để học sinh, sinh viên, người nhà bệnh nhân và đặc biệt là những người bệnh nặng có thể thực hiện quyền bầu cử của mình", bà Vân Anh cho biết.

Tại hội trường bệnh viện, nhiều cử tri là người bệnh đã được nhân viên y tế hỗ trợ di chuyển bằng xe lăn đến bỏ phiếu. Những bệnh nhân không thể đi lại được thì hòm phiếu di động được đưa trực tiếp đến tận giường bệnh.

BSCK II. Trần Thái Sơn (Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý chất lượng khám chữa bệnh, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Bạch Mai) cho biết: Bệnh viện đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để đảm bảo quyền lợi cho mọi cử tri.

"Chúng tôi lập danh sách cử tri theo đúng quy định và chia làm hai nhóm: Những cử tri có thể tham gia bầu cử tại hội trường và những cử tri không thể di chuyển. Với nhóm thứ hai, chúng tôi phối hợp với Ủy ban bầu cử phường đưa hòm phiếu đến tận giường bệnh để người bệnh vẫn được thực hiện quyền công dân của mình. Đồng thời, tại điểm bỏ phiếu cũng bố trí tổ y tế lưu động sẵn sàng xử lý các tình huống sức khỏe để đảm bảo an toàn cho cử tri"- BS. Sơn chia sẻ.

Đưa hòm phiếu đến từng giường bệnh của Bệnh viện Bạch Mai để người dân được thực hiện quyền công dân trong Ngày hội non sông.

Niềm vui của người bệnh khi được thực hiện quyền công dân

Phát biểu tại điểm bầu cử, ông Nguyễn Xuân Lưu (Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội) bày tỏ sự xúc động khi chứng kiến hình ảnh người bệnh vẫn được tạo điều kiện thực hiện quyền công dân trong ngày bầu cử.

"Tại Bệnh viện Bạch Mai, chúng tôi rất xúc động khi thấy người bệnh và người nhà người bệnh dù đang điều trị, không thể về địa phương vẫn được tổ chức cho thực hiện quyền và trách nhiệm công dân hết sức chu đáo" - ông Nguyễn Xuân Lưu nói.

Theo ông, tại Bệnh viện Bạch Mai có rất đông cử tri là người bệnh và người nhà người bệnh đang điều trị. Việc tổ chức hòm phiếu di động ngay trong bệnh viện đã giúp họ không bỏ lỡ quyền thiêng liêng của mình.

Ông Nguyễn Xuân Lưu (Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội) và PGS.TS Đào Xuân Cơ trò chuyện với người bệnh khi đã thực hiện xong quyền công dân tại điểm bỏ phiếu số 34.

"Chúng tôi rất chia sẻ với những khó khăn, vất vả của người bệnh và cũng rất xúc động khi thấy các bác sĩ, điều dưỡng đã chăm sóc người bệnh tận tình trong những ngày đặc biệt này. Với tinh thần trách nhiệm đó, các cử tri tại bệnh viện hoàn toàn có thể thực hiện nghĩa vụ của mình một cách trọn vẹn"- ông Lưu nhấn mạnh.

Trong số những cử tri tham gia bỏ phiếu tại Bệnh viện Bạch Mai có ông Nguyễn Văn Tuyên, bệnh nhân đến từ Sơn La đang điều trị tiểu đường và viêm phổi tại Khoa Nội tiết - Đái tháo đường. Ông bày tỏ niềm vui và phấn khởi khi được thực hiện quyền công dân của mình ngay tại bệnh viện.

"Dù đang điều trị bệnh nhưng vẫn được tham gia bầu cử, tôi thấy rất ý nghĩa"- ông Tuyên chia sẻ.

Tại Trung tâm Tiêu hóa, khi tổ bầu cử mang hòm phiếu di động đến từng phòng bệnh, nhiều bệnh nhân điều trị dài ngày không giấu được sự xúc động. Dù sức khỏe chưa thật ổn định, họ vẫn cẩn thận nghiên cứu danh sách ứng cử viên trước khi bỏ lá phiếu của mình.

Ông Hoàng Văn Tinh, đang điều trị tại Trung tâm Tiêu hoá, Gan mật cho biết, hòm phiếu lưu động giúp ông và nhiều người bệnh không phải đi lại nhiều bởi thực sự việc di chuyển rất khó.

"Chúng tôi cũng rất vui và cảm động trước sự chu đáo của Bệnh viện, đã tạo điều kiện, bảo đảm quyền lợi, nghĩa vụ công dân cho chúng tôi"- ông Tinh nói.

Không chỉ người bệnh, nhiều người nhà bệnh nhân cũng tranh thủ thực hiện quyền bầu cử ngay tại bệnh viện. Chị Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh, người nhà bệnh nhân quê Hải Phòng, chia sẻ: "Khi ngày hội toàn dân diễn ra, dù người thân đang điều trị nặng tại khoa hồi sức tích cực, tôi vẫn được bệnh viện hỗ trợ để thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình. Các nhân viên ở đây hỗ trợ rất tận tình".

Nhân viên y tế hỗ trợ người bệnh ngồi xe lăn đi bầu cử.

Sự đồng hành giữa bệnh viện và chính quyền

Theo PGS.TS Đào Xuân Cơ (Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai), việc tổ chức bầu cử cho người bệnh là một hoạt động thể hiện trách nhiệm và sự nhân văn của cả chính quyền địa phương và bệnh viện.

"Có những cử tri vì bệnh nặng không thể trở về địa phương để thực hiện quyền công dân của mình. Vì vậy, UBND phường Kim Liên đã tạo điều kiện để Bệnh viện Bạch Mai thiết lập tổ bầu cử di động, mang hòm phiếu đến tận giường bệnh để bà con vẫn có thể thực hiện quyền lợi và nghĩa vụ của mình"- PGS Đào Xuân Cơ cho biết.

Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cũng nhấn mạnh thời gian qua bệnh viện đã nỗ lực cải thiện toàn diện chất lượng khám chữa bệnh, đầu tư trang thiết bị hiện đại và nâng cao tinh thần phục vụ người dân, đồng thời nhờ sự hỗ trợ của chính quyền Thành phố và địa phương, bệnh viện đã tháo gỡ nhiều khó khăn và hiện nay có điều kiện khám chữa bệnh cho bà con tốt hơn.

Trong không gian vốn chỉ dành cho điều trị, chăm sóc người bệnh, hình ảnh những lá phiếu được cẩn trọng bỏ vào hòm phiếu di động mang đến một cảm xúc đặc biệt. Đó không chỉ là việc thực hiện quyền công dân, mà còn là nguồn động viên tinh thần cho những bệnh nhân đang ngày ngày chiến đấu với bệnh tật.

Từ hội trường đến từng phòng bệnh, những hòm phiếu lưu động đã mang trọn vẹn tinh thần của "Ngày hội non sông" đến với từng cử tri. Dù là bệnh nhân, người nhà hay sinh viên đang học tập tại bệnh viện, mỗi người đều có cơ hội tham gia vào sự kiện trọng đại của đất nước.