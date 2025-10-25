Ngày sinh Âm lịch của người được sao may mắn chiếu mệnh: Càng lớn tuổi càng phát tài

Người sinh vào những ngày Âm lịch dưới đây không chỉ thông minh, tài giỏi mà còn có vận khí may mắn kéo dài suốt cuộc đời. Càng về hậu vận, họ càng sung túc, vững vàng và nắm giữ quyền lực trong tay.

Người sinh ngày 2 và 13 Âm lịch: Càng gian nan, càng tỏa sáng

Sau tuổi 30, vận mệnh của người sinh vào ngày 2 và 13 Âm lịch chuyển mình mạnh mẽ, được sao may mắn chiếu mệnh, quý nhân tương trợ, tài lộc và danh tiếng cùng kéo đến. Ảnh minh họa



Theo tử vi, người sinh vào ngày 2 và 13 Âm lịch thường có tính cách lạc quan, vui vẻ và kiên cường. Dù gặp khó khăn, họ vẫn không nản chí mà nỗ lực hết mình để vượt qua thử thách.

Họ là những người có tư duy chiến lược và tầm nhìn xa, luôn biết lập kế hoạch và định hướng rõ ràng cho tương lai.

Trong công việc, người sinh vào hai ngày này thường nổi bật ở lĩnh vực đầu tư, tài chính hoặc những nghề đòi hỏi sự nhạy bén.

Tuổi trẻ của họ có thể vất vả, không nhận được nhiều sự trợ giúp từ gia đình, nhưng nhờ ý chí và năng lực tự thân, họ dần khẳng định vị thế.

Sau tuổi 30, vận mệnh của họ chuyển mình mạnh mẽ, được sao may mắn chiếu mệnh, quý nhân tương trợ, tài lộc và danh tiếng cùng kéo đến.

Họ chính là kiểu người "tay trắng làm nên cơ đồ", càng nỗ lực bao nhiêu, cuộc sống càng viên mãn bấy nhiêu.

Người sinh ngày 10 và 28 Âm lịch: Tài sắc vẹn toàn, sự nghiệp thăng hoa

Không chỉ thành công trong công việc, ngày 10 và 28 Âm lịch còn là người có duyên trong tình cảm, dễ thu hút người khác bằng vẻ ngoài và phong thái tự tin. Ảnh minh họa



Người sinh vào ngày 10 và 28 Âm lịch trong tử vi được xem là người vừa có tài vừa có sắc. Họ thông minh, lanh lợi và có năng lực nổi bật ở nhiều lĩnh vực.

Không chỉ thành công trong công việc, họ còn là người có duyên trong tình cảm, dễ thu hút người khác bằng vẻ ngoài và phong thái tự tin.

Tại nơi làm việc, họ luôn là "ngôi sao sáng" trong mắt cấp trên, được đồng nghiệp yêu mến, tôn trọng.

Họ cũng có quan hệ xã hội rộng, thường gặp được bạn bè tốt, thậm chí là quý nhân nâng đỡ khi gặp khó khăn.

Cuộc sống của họ nhìn chung thuận lợi, ít sóng gió. Tuy nhiên, trong chuyện tình cảm, nếu họ biết tiết chế cảm xúc và dành nhiều thời gian vun đắp mối quan hệ, hạnh phúc sẽ càng bền lâu.

Về hậu vận, họ có xu hướng sống sung túc, an nhàn và hưởng trọn thành quả lao động của mình.

Người sinh ngày 8 và 26 Âm lịch: Sinh ra đã có phúc, càng làm càng gặp vận tốt

Vận may của người sinh ngày 8 và 26 Âm lịch đến chậm nhưng bền vững và ổn định. Càng trưởng thành, tài lộc càng vượng, sự nghiệp càng vững vàng. Ảnh minh họa



Theo tử vi, người sinh ngày 8 và 26 Âm lịch là những người sinh ra đã có phúc khí trời ban, được cha mẹ yêu thương, bao bọc.

Tuy nhiên, họ không vì thế mà ỷ lại. Ngay từ khi còn trẻ, họ đã thể hiện tinh thần tự lập, chăm chỉ và cầu tiến.

Điểm nổi bật của họ là sự cẩn trọng và kiên định. Trước khi đưa ra quyết định, họ luôn suy tính kỹ càng, lập kế hoạch cụ thể.

Chính tính cách này giúp họ ít khi mắc sai lầm lớn trong công việc hay cuộc sống.

Người sinh vào hai ngày này có tố chất lãnh đạo và năng lực quản lý xuất sắc. Nhờ sự điềm tĩnh và khôn ngoan, họ dễ dàng gặt hái thành công mà không cần phải bon chen, tranh giành.

Vận may của họ đến chậm nhưng bền vững và ổn định. Càng trưởng thành, tài lộc càng vượng, sự nghiệp càng vững vàng.

Họ là mẫu người điển hình của câu nói: "Chậm mà chắc, càng về sau càng giàu có, thịnh vượng."

Ngày sinh Âm lịch quyết định vận khí cả đời

Dù mỗi người có số mệnh khác nhau, nhưng theo tử vi, ngày sinh Âm lịch thực sự có thể ảnh hưởng lớn đến vận trình cuộc đời.

Những người sinh vào ngày 2, 8, 10, 13, 26 và 28 Âm lịch thường mang trong mình cát tinh chiếu mệnh, cả đời gặp nhiều may mắn và thuận lợi.

Nếu biết nắm bắt cơ hội, không ngừng rèn luyện bản thân, họ chắc chắn sẽ đạt được thành công và hạnh phúc viên mãn khi bước vào giai đoạn trung niên và hậu vận.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.