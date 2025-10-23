Hà Nội: Danh sách các phương tiện bị phạt nguội từ ngày 1 đến 10/10
GĐXH - Trong 10 ngày đầu tháng 10/2025, thông qua hệ thống camera giám sát, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Hà Nội đã phát hiện hàng loạt phương tiện gồm cả ô tô và xe máy vi phạm và đã tiến hành phạt nguội.
Thông tin từ Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, tính từ ngày 1 đến 10/10, thông qua hệ thống camera giám sát giao thông, đơn vị đã phát hiện, ghi nhận 41 trường hợp ô tô, xe máy vi phạm và tiến hành phạt nguội.
Theo cảnh sát, chủ phương tiện, người điều khiển phương tiện vi phạm có thể tra cứu thông tin phạt nguội trên trang thông tin điện tử của Cục CSGT (Bộ Công an) tại địa chỉ www.csgt.vn.
Ngoài ra, người vi phạm có thể liên hệ trực tiếp tới Đội Chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu giao thông (Phòng CSGT Hà Nội), số 54 Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, TP Hà Nội, điện thoại: 0692.196.440 để được hướng dẫn, giải quyết.
Theo nhà chức trách, với người dân cư trú trên địa bàn Hà Nội có thể đến trụ sở 14 Đội CSGT địa bàn của Phòng CSGT Hà Nội để giải quyết vụ việc vi phạm hành chính.
Danh sách ô tô vi phạm:
Danh sách xe máy vi phạm:
Nhiều tuyến đường liên xã ở Thái Nguyên sạt lở, người dân liều mình vượt qua điểm nguy hiểmĐời sống - 7 giờ trước
GĐXH - Ảnh hưởng của bão số 11 khiến nhiều khu vực ở Thái Nguyên mưa lớn kéo dài, gây ra hàng loạt điểm sạt lở tại các tuyến đường nối xã, vùng đồi núi. Đất đá tràn xuống, cây đổ chắn ngang, nhiều đoạn đường ngập trong bùn lầy khiến việc đi lại của người dân gặp rất nhiều khó khăn, tiềm ẩn nguy hiểm cao.
Con giáp có lộc trong 3 tháng tớiĐời sống - 9 giờ trước
GĐXH - Ba tháng tới, vận may tài chính sẽ mỉm cười với 4 con giáp này. Không chỉ được Thần Tài chiếu cố, họ còn có quý nhân song hành, tiền bạc kéo đến dồn dập, cơ hội "đổi đời" trong tầm tay.
Hơn 34.000 người khuyết tật được hưởng lợi từ dự án hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam tại Việt NamĐời sống - 11 giờ trước
GĐXH – Sau 3 năm triển khai, Dự án “Hỗ trợ cải thiện chất lượng sống của người khuyết tật tại các tỉnh bị phun rải nặng chất da cam” đã mang lại hỗ trợ thiết thực cho hơn 34.000 người khuyết tật, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và thúc đẩy hòa nhập xã hội.
Từ ngày 15/12 tới, cứu giúp nạn nhân tai nạn giao thông được hỗ trợ tới 10 triệu đồngĐời sống - 12 giờ trước
GĐXH - Theo Nghị định số 279/2025-NĐ-CP, tổ chức, cá nhân trực tiếp giúp đỡ, cứu chữa, đưa người bị tai nạn giao thông đi cấp cứu sẽ được hỗ trợ tối đa 10 triệu đồng/tổ chức và 5 triệu đồng/cá nhân.
Chiêm ngưỡng diện mạo mới của Bảo tàng Công an Hà Nội sau cải tạo, nâng cấpĐời sống - 16 giờ trước
GĐXH - Ngày 24/10, Công an TP Hà Nội tổ chức lễ khánh thành dự án cải tạo, nâng cấp Bảo tàng Công an Hà Nội. Dự án cải tạo, nâng cấp được triển khai với quy mô toàn diện, ứng dụng công nghệ hiện đại với gần 1.500 tư liệu, hiện vật... được sưu tầm, trưng bày.
Làm việc ca đêm – cơ hội thu nhập hay vòng xoáy mệt mỏi với sinh viên?Đời sống - 16 giờ trước
GĐXH - Ngày càng nhiều sinh viên lựa chọn làm ca đêm để có thêm thu nhập hoặc trải nghiệm thực tế. Tuy nhiên, việc đảo lộn nhịp sinh học, thiếu ngủ và áp lực học tập đang khiến không ít bạn trẻ rơi vào trạng thái mệt mỏi, kiệt sức.
Tháng sinh Âm lịch của người dũng cảm, quyết đoán, càng kiên cường càng thịnh vượngĐời sống - 19 giờ trước
GĐXH - Người sinh vào ba tháng Âm lịch này thường mang trong mình bản lĩnh mạnh mẽ, tinh thần kiên cường và ý chí vươn lên hiếm có.
Những trường hợp này vẫn được sử dụng thẻ bảo hiểm y tế giấy từ nay đến hết năm 2025Đời sống - 21 giờ trước
GĐXH - Theo quy định của BHXH Việt Nam, từ nay người dân sẽ sử dụng thẻ BHYT trên VssID, VneID để khám chữa bệnh. Tuy nhiên một số đối tượng vẫn được sử dụng thẻ bảo hiểm y tế giấy. Đó là những đối tượng nào?
Con giáp cẩu thả, dễ để tuột mất thành công trong tầm tayĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Những con giáp này thường làm việc thiếu chú ý đến chi tiết khiến họ dễ đánh mất cơ hội thành công chỉ vì những lỗi nhỏ không đáng có. Họ cần sớm thay đổi nếu không muốn mãi dậm chân tại chỗ.
Sắp tới, phụ nữ sinh đủ 2 con được ưu tiên mua nhà ở xã hội?Đời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Dự thảo Luật Dân số 2025 đề xuất phụ nữ sinh đủ 02 con; nam giới có 02 con đẻ mà không có vợ hoặc vợ đã chết con; nữ giới được ưu tiên mua nhà ở xã hội.
Ngày sinh Âm lịch của người ở hiền gặp lành, con cháu được hưởng phúc, gia đạo yên ấmĐời sống
GĐXH - Những ai sinh vào các ngày Âm lịch này sống lương thiện nên cuộc đời thuận lợi, được quý nhân nâng đỡ. Không chỉ bản thân họ hưởng may mắn mà con cháu về sau cũng được "thừa hưởng phúc đức" từ cha mẹ, ông bà.