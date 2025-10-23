Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Hà Nội: Danh sách các phương tiện bị phạt nguội từ ngày 1 đến 10/10

Thứ năm, 13:40 23/10/2025 | Đời sống
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Trong 10 ngày đầu tháng 10/2025, thông qua hệ thống camera giám sát, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Hà Nội đã phát hiện hàng loạt phương tiện gồm cả ô tô và xe máy vi phạm và đã tiến hành phạt nguội.

Thông tin từ Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, tính từ ngày 1 đến 10/10, thông qua hệ thống camera giám sát giao thông, đơn vị đã phát hiện, ghi nhận 41 trường hợp ô tô, xe máy vi phạm và tiến hành phạt nguội.

Theo cảnh sát, chủ phương tiện, người điều khiển phương tiện vi phạm có thể tra cứu thông tin phạt nguội trên trang thông tin điện tử của Cục CSGT (Bộ Công an) tại địa chỉ www.csgt.vn.

Ngoài ra, người vi phạm có thể liên hệ trực tiếp tới Đội Chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu giao thông (Phòng CSGT Hà Nội), số 54 Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, TP Hà Nội, điện thoại: 0692.196.440 để được hướng dẫn, giải quyết.

Theo nhà chức trách, với người dân cư trú trên địa bàn Hà Nội có thể đến trụ sở 14 Đội CSGT địa bàn của Phòng CSGT Hà Nội để giải quyết vụ việc vi phạm hành chính.

Danh sách ô tô vi phạm:

Hà Nội phát hiện 41 phương tiện vi phạm giao thông bị phạt nguội từ 1 đến 10 / 10 - Ảnh 1.

Danh sách 35 ô tô vi phạm bị phạt nguội. Ảnh: Phòng CSGT CAHN

Danh sách xe máy vi phạm:

Hà Nội phát hiện 41 phương tiện vi phạm giao thông bị phạt nguội từ 1 đến 10 / 10 - Ảnh 2.

Danh sách 6 xe máy vi phạm bị phạt nguội. Ảnh: Phòng CSGT CAHN

Hà Nội phát hiện 41 phương tiện vi phạm giao thông bị phạt nguội từ 1 đến 10 / 10 - Ảnh 3.Một camera A.I cao tốc Nội Bài - Lào Cai phát hiện 2.775 lái xe không thắt dây an toàn

GĐXH - Từ 1/9/2025 đến 21/10/2025, có 2.775 lái xe vi phạm không thắt dây an toàn trên cao tốc Nội Bài – Lào Cai, thông báo đã được gửi tới các chủ xe.

Trung Sơn
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Chủ xe đăng bài nói camera AI phạt nguội nhầm, Cục CSGT tung bằng chứng 'không thể chối cãi'

Chủ xe đăng bài nói camera AI phạt nguội nhầm, Cục CSGT tung bằng chứng 'không thể chối cãi'

Danh sách 200 ô tô, 21 xe máy bị phạt nguội trong tháng 9 ở Hà Nội

Danh sách 200 ô tô, 21 xe máy bị phạt nguội trong tháng 9 ở Hà Nội

Danh sách 350 xe bị phạt nguội trong một tuần ở Bắc Ninh

Danh sách 350 xe bị phạt nguội trong một tuần ở Bắc Ninh

Công an công bố danh sách 451 ô tô bị phạt nguội tháng 5 tại Hà Nội

Công an công bố danh sách 451 ô tô bị phạt nguội tháng 5 tại Hà Nội

Phạt nguội giả - bẫy tinh vi nhắm vào shipper công nghệ, coi chừng mất sạch ví điện tử!

Phạt nguội giả - bẫy tinh vi nhắm vào shipper công nghệ, coi chừng mất sạch ví điện tử!

Cùng chuyên mục

Nhiều tuyến đường liên xã ở Thái Nguyên sạt lở, người dân liều mình vượt qua điểm nguy hiểm

Nhiều tuyến đường liên xã ở Thái Nguyên sạt lở, người dân liều mình vượt qua điểm nguy hiểm

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Ảnh hưởng của bão số 11 khiến nhiều khu vực ở Thái Nguyên mưa lớn kéo dài, gây ra hàng loạt điểm sạt lở tại các tuyến đường nối xã, vùng đồi núi. Đất đá tràn xuống, cây đổ chắn ngang, nhiều đoạn đường ngập trong bùn lầy khiến việc đi lại của người dân gặp rất nhiều khó khăn, tiềm ẩn nguy hiểm cao.

Con giáp có lộc trong 3 tháng tới

Con giáp có lộc trong 3 tháng tới

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Ba tháng tới, vận may tài chính sẽ mỉm cười với 4 con giáp này. Không chỉ được Thần Tài chiếu cố, họ còn có quý nhân song hành, tiền bạc kéo đến dồn dập, cơ hội "đổi đời" trong tầm tay.

Hơn 34.000 người khuyết tật được hưởng lợi từ dự án hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam tại Việt Nam

Hơn 34.000 người khuyết tật được hưởng lợi từ dự án hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam tại Việt Nam

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH – Sau 3 năm triển khai, Dự án “Hỗ trợ cải thiện chất lượng sống của người khuyết tật tại các tỉnh bị phun rải nặng chất da cam” đã mang lại hỗ trợ thiết thực cho hơn 34.000 người khuyết tật, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và thúc đẩy hòa nhập xã hội.

Từ ngày 15/12 tới, cứu giúp nạn nhân tai nạn giao thông được hỗ trợ tới 10 triệu đồng

Từ ngày 15/12 tới, cứu giúp nạn nhân tai nạn giao thông được hỗ trợ tới 10 triệu đồng

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Theo Nghị định số 279/2025-NĐ-CP, tổ chức, cá nhân trực tiếp giúp đỡ, cứu chữa, đưa người bị tai nạn giao thông đi cấp cứu sẽ được hỗ trợ tối đa 10 triệu đồng/tổ chức và 5 triệu đồng/cá nhân.

Chiêm ngưỡng diện mạo mới của Bảo tàng Công an Hà Nội sau cải tạo, nâng cấp

Chiêm ngưỡng diện mạo mới của Bảo tàng Công an Hà Nội sau cải tạo, nâng cấp

Đời sống - 16 giờ trước

GĐXH - Ngày 24/10, Công an TP Hà Nội tổ chức lễ khánh thành dự án cải tạo, nâng cấp Bảo tàng Công an Hà Nội. Dự án cải tạo, nâng cấp được triển khai với quy mô toàn diện, ứng dụng công nghệ hiện đại với gần 1.500 tư liệu, hiện vật... được sưu tầm, trưng bày.

Làm việc ca đêm – cơ hội thu nhập hay vòng xoáy mệt mỏi với sinh viên?

Làm việc ca đêm – cơ hội thu nhập hay vòng xoáy mệt mỏi với sinh viên?

Đời sống - 16 giờ trước

GĐXH - Ngày càng nhiều sinh viên lựa chọn làm ca đêm để có thêm thu nhập hoặc trải nghiệm thực tế. Tuy nhiên, việc đảo lộn nhịp sinh học, thiếu ngủ và áp lực học tập đang khiến không ít bạn trẻ rơi vào trạng thái mệt mỏi, kiệt sức.

Tháng sinh Âm lịch của người dũng cảm, quyết đoán, càng kiên cường càng thịnh vượng

Tháng sinh Âm lịch của người dũng cảm, quyết đoán, càng kiên cường càng thịnh vượng

Đời sống - 19 giờ trước

GĐXH - Người sinh vào ba tháng Âm lịch này thường mang trong mình bản lĩnh mạnh mẽ, tinh thần kiên cường và ý chí vươn lên hiếm có.

Những trường hợp này vẫn được sử dụng thẻ bảo hiểm y tế giấy từ nay đến hết năm 2025

Những trường hợp này vẫn được sử dụng thẻ bảo hiểm y tế giấy từ nay đến hết năm 2025

Đời sống - 21 giờ trước

GĐXH - Theo quy định của BHXH Việt Nam, từ nay người dân sẽ sử dụng thẻ BHYT trên VssID, VneID để khám chữa bệnh. Tuy nhiên một số đối tượng vẫn được sử dụng thẻ bảo hiểm y tế giấy. Đó là những đối tượng nào?

Con giáp cẩu thả, dễ để tuột mất thành công trong tầm tay

Con giáp cẩu thả, dễ để tuột mất thành công trong tầm tay

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Những con giáp này thường làm việc thiếu chú ý đến chi tiết khiến họ dễ đánh mất cơ hội thành công chỉ vì những lỗi nhỏ không đáng có. Họ cần sớm thay đổi nếu không muốn mãi dậm chân tại chỗ.

Sắp tới, phụ nữ sinh đủ 2 con được ưu tiên mua nhà ở xã hội?

Sắp tới, phụ nữ sinh đủ 2 con được ưu tiên mua nhà ở xã hội?

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Dự thảo Luật Dân số 2025 đề xuất phụ nữ sinh đủ 02 con; nam giới có 02 con đẻ mà không có vợ hoặc vợ đã chết con; nữ giới được ưu tiên mua nhà ở xã hội.

Xem nhiều

Ngày sinh Âm lịch của người ở hiền gặp lành, con cháu được hưởng phúc, gia đạo yên ấm

Ngày sinh Âm lịch của người ở hiền gặp lành, con cháu được hưởng phúc, gia đạo yên ấm

Đời sống

GĐXH - Những ai sinh vào các ngày Âm lịch này sống lương thiện nên cuộc đời thuận lợi, được quý nhân nâng đỡ. Không chỉ bản thân họ hưởng may mắn mà con cháu về sau cũng được "thừa hưởng phúc đức" từ cha mẹ, ông bà.

Tháng sinh Âm lịch của người dũng cảm, quyết đoán, càng kiên cường càng thịnh vượng

Tháng sinh Âm lịch của người dũng cảm, quyết đoán, càng kiên cường càng thịnh vượng

Đời sống
Chính thức bỏ thi nâng ngạch công chức từ ngày 10/12/2025?

Chính thức bỏ thi nâng ngạch công chức từ ngày 10/12/2025?

Đời sống
Hà Nội: Danh sách các phương tiện bị phạt nguội từ ngày 1 đến 10/10

Hà Nội: Danh sách các phương tiện bị phạt nguội từ ngày 1 đến 10/10

Đời sống
Tin sáng 23/10: Bão số 12 suy yếu, miền Trung có mưa đến hết tháng 10; Vụ 40 học sinh ở Quảng Trị nhập viện: Tiếp tục đình chỉ công tác hiệu phó

Tin sáng 23/10: Bão số 12 suy yếu, miền Trung có mưa đến hết tháng 10; Vụ 40 học sinh ở Quảng Trị nhập viện: Tiếp tục đình chỉ công tác hiệu phó

Đời sống

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top