Ngày sinh Âm lịch của người ở hiền gặp lành, con cháu được hưởng phúc, gia đạo yên ấm

Người sinh ngày 2 Âm lịch: Hiền lành, phúc hậu, con cháu hiển vinh

Họ là người sống giàu lòng nhân ái, biết cảm thông, luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác trong lúc hoạn nạn.

Nhờ tấm lòng "ở hiền gặp lành", họ được quý nhân phù trợ trong nhiều giai đoạn của cuộc sống.

Dù gặp thử thách, họ vẫn có người dang tay giúp đỡ, vượt qua khó khăn một cách nhẹ nhàng.

Trong công việc, người sinh vào ngày Âm lịch này có khả năng quan sát tinh tế, làm việc nhiệt huyết và có chí tiến thủ.

Vận khí của họ càng về sau càng vượng, công danh và tài lộc đều khởi sắc. Đặc biệt, họ là người tích đức nên con cái cũng được hưởng phúc, ngoan ngoãn, hiếu thảo và có sự nghiệp ổn định.

Người sinh ngày 7 và 18 Âm lịch: Hiền hòa, sống thiện, gia đạo viên mãn

Họ không thích tranh giành, luôn lấy chữ "nhân" làm gốc, sẵn sàng giúp đỡ mọi người khi cần.

Người sinh vào hai ngày Âm lịch này thường có cuộc sống bình an, dù không quá giàu sang nhưng đủ đầy, không thiếu thốn.

Trong hôn nhân, họ là người biết nhường nhịn, thấu hiểu và vun đắp cho gia đình, nên vợ chồng hòa thuận, con cái ngoan hiền.

Đặc biệt, con của họ thường có chí tiến thủ, biết nỗ lực để thành công. Khi về già, người sinh ngày 7 và 18 Âm lịch được con cháu phụng dưỡng, hưởng trọn cuộc sống an nhàn, hạnh phúc.

Người sinh ngày 14 và 27 Âm lịch: Có phúc khí trời ban, hậu vận rực rỡ

Từ khi sinh ra, họ đã có quý nhân chiếu mệnh, thường gặp nhiều may mắn trong cuộc sống.

Nhờ bản tính cần cù, chịu khó và tinh thần cầu tiến, họ dễ gặt hái thành công trong sự nghiệp, được nhiều người yêu mến, tin cậy.

Tử vi cho thấy người sinh vào hai ngày Âm lịch này có vận khí vượng phát từ trung niên trở đi.

Họ không chỉ có cuộc sống sung túc mà còn giữ được tâm tính hiền lành, biết cho đi, biết sống vì người khác. Chính vì vậy, họ luôn được người đời quý trọng và gặp nhiều điều tốt lành.

Cũng nhờ lối sống thiện lương, con cháu của họ được "hưởng phúc" từ phúc đức của cha mẹ.

Nhiều người sinh vào ngày 14 và 27 Âm lịch có con thành đạt, hiếu thảo, biết báo đáp công ơn sinh thành, giúp cha mẹ an vui lúc tuổi già.

5 ngày sinh Âm lịch phú quý

Người xưa có câu: "Đức năng thắng số", nghĩa là phúc đức có thể thay đổi vận mệnh. Những người sinh vào các ngày Âm lịch kể trên không chỉ gặp nhiều may mắn vì "mệnh tốt" mà còn bởi họ sống thiện lành, biết tích đức và đối nhân xử thế bằng tấm lòng chân thật.

Dù giàu hay nghèo, họ luôn lan tỏa năng lượng tích cực, giúp đỡ người khác và sống có trách nhiệm với gia đình. Chính điều đó đã tạo nên "phúc khí truyền đời", giúp con cháu sau này hưởng được điều tốt lành, gặp nhiều cơ hội phát triển và an nhiên trong cuộc sống.

Những người sinh vào ngày 2, 7, 14, 18 và 27 Âm lịch đều thuộc nhóm có vận số tốt, được hưởng phúc từ trời ban.

Họ sống lương thiện, nhân hậu, biết cho đi và nhận lại bằng tấm lòng. Nhờ vậy, cuộc sống của họ thường ấm êm, sung túc, con cháu hiếu thuận, gia đình hạnh phúc đúng như câu nói: "Ở hiền gặp lành, phúc đến tự nhiên."

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.