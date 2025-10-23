Ngày sinh Âm lịch của người ở hiền gặp lành, con cháu được hưởng phúc, gia đạo yên ấm
GĐXH - Những ai sinh vào các ngày Âm lịch này sống lương thiện nên cuộc đời thuận lợi, được quý nhân nâng đỡ. Không chỉ bản thân họ hưởng may mắn mà con cháu về sau cũng được "thừa hưởng phúc đức" từ cha mẹ, ông bà.
Người sinh ngày 2 Âm lịch: Hiền lành, phúc hậu, con cháu hiển vinh
Những người sinh vào mùng 2 Âm lịch thường có khí chất thanh tao, nhã nhặn và luôn toát lên sự thiện lương từ tâm.
Họ là người sống giàu lòng nhân ái, biết cảm thông, luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác trong lúc hoạn nạn.
Nhờ tấm lòng "ở hiền gặp lành", họ được quý nhân phù trợ trong nhiều giai đoạn của cuộc sống.
Dù gặp thử thách, họ vẫn có người dang tay giúp đỡ, vượt qua khó khăn một cách nhẹ nhàng.
Trong công việc, người sinh vào ngày Âm lịch này có khả năng quan sát tinh tế, làm việc nhiệt huyết và có chí tiến thủ.
Vận khí của họ càng về sau càng vượng, công danh và tài lộc đều khởi sắc. Đặc biệt, họ là người tích đức nên con cái cũng được hưởng phúc, ngoan ngoãn, hiếu thảo và có sự nghiệp ổn định.
Người sinh ngày 7 và 18 Âm lịch: Hiền hòa, sống thiện, gia đạo viên mãn
Theo tử vi, những người sinh vào ngày 7 và 18 Âm lịch là người có tính cách hiền hậu, hòa đồng và luôn tạo cảm giác dễ mến cho người xung quanh.
Họ không thích tranh giành, luôn lấy chữ "nhân" làm gốc, sẵn sàng giúp đỡ mọi người khi cần.
Người sinh vào hai ngày Âm lịch này thường có cuộc sống bình an, dù không quá giàu sang nhưng đủ đầy, không thiếu thốn.
Trong hôn nhân, họ là người biết nhường nhịn, thấu hiểu và vun đắp cho gia đình, nên vợ chồng hòa thuận, con cái ngoan hiền.
Đặc biệt, con của họ thường có chí tiến thủ, biết nỗ lực để thành công. Khi về già, người sinh ngày 7 và 18 Âm lịch được con cháu phụng dưỡng, hưởng trọn cuộc sống an nhàn, hạnh phúc.
Người sinh ngày 14 và 27 Âm lịch: Có phúc khí trời ban, hậu vận rực rỡ
Những ai sinh vào ngày 14 và 27 Âm lịch được xem là người mang thiên mệnh tốt.
Từ khi sinh ra, họ đã có quý nhân chiếu mệnh, thường gặp nhiều may mắn trong cuộc sống.
Nhờ bản tính cần cù, chịu khó và tinh thần cầu tiến, họ dễ gặt hái thành công trong sự nghiệp, được nhiều người yêu mến, tin cậy.
Tử vi cho thấy người sinh vào hai ngày Âm lịch này có vận khí vượng phát từ trung niên trở đi.
Họ không chỉ có cuộc sống sung túc mà còn giữ được tâm tính hiền lành, biết cho đi, biết sống vì người khác. Chính vì vậy, họ luôn được người đời quý trọng và gặp nhiều điều tốt lành.
Cũng nhờ lối sống thiện lương, con cháu của họ được "hưởng phúc" từ phúc đức của cha mẹ.
Nhiều người sinh vào ngày 14 và 27 Âm lịch có con thành đạt, hiếu thảo, biết báo đáp công ơn sinh thành, giúp cha mẹ an vui lúc tuổi già.
5 ngày sinh Âm lịch phú quý
Người xưa có câu: "Đức năng thắng số", nghĩa là phúc đức có thể thay đổi vận mệnh. Những người sinh vào các ngày Âm lịch kể trên không chỉ gặp nhiều may mắn vì "mệnh tốt" mà còn bởi họ sống thiện lành, biết tích đức và đối nhân xử thế bằng tấm lòng chân thật.
Dù giàu hay nghèo, họ luôn lan tỏa năng lượng tích cực, giúp đỡ người khác và sống có trách nhiệm với gia đình. Chính điều đó đã tạo nên "phúc khí truyền đời", giúp con cháu sau này hưởng được điều tốt lành, gặp nhiều cơ hội phát triển và an nhiên trong cuộc sống.
Những người sinh vào ngày 2, 7, 14, 18 và 27 Âm lịch đều thuộc nhóm có vận số tốt, được hưởng phúc từ trời ban.
Họ sống lương thiện, nhân hậu, biết cho đi và nhận lại bằng tấm lòng. Nhờ vậy, cuộc sống của họ thường ấm êm, sung túc, con cháu hiếu thuận, gia đình hạnh phúc đúng như câu nói: "Ở hiền gặp lành, phúc đến tự nhiên."
* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.
Nhiều tuyến đường liên xã ở Thái Nguyên sạt lở, người dân liều mình vượt qua điểm nguy hiểmĐời sống - 7 giờ trước
GĐXH - Ảnh hưởng của bão số 11 khiến nhiều khu vực ở Thái Nguyên mưa lớn kéo dài, gây ra hàng loạt điểm sạt lở tại các tuyến đường nối xã, vùng đồi núi. Đất đá tràn xuống, cây đổ chắn ngang, nhiều đoạn đường ngập trong bùn lầy khiến việc đi lại của người dân gặp rất nhiều khó khăn, tiềm ẩn nguy hiểm cao.
Con giáp có lộc trong 3 tháng tớiĐời sống - 9 giờ trước
GĐXH - Ba tháng tới, vận may tài chính sẽ mỉm cười với 4 con giáp này. Không chỉ được Thần Tài chiếu cố, họ còn có quý nhân song hành, tiền bạc kéo đến dồn dập, cơ hội "đổi đời" trong tầm tay.
Hơn 34.000 người khuyết tật được hưởng lợi từ dự án hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam tại Việt NamĐời sống - 11 giờ trước
GĐXH – Sau 3 năm triển khai, Dự án “Hỗ trợ cải thiện chất lượng sống của người khuyết tật tại các tỉnh bị phun rải nặng chất da cam” đã mang lại hỗ trợ thiết thực cho hơn 34.000 người khuyết tật, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và thúc đẩy hòa nhập xã hội.
Từ ngày 15/12 tới, cứu giúp nạn nhân tai nạn giao thông được hỗ trợ tới 10 triệu đồngĐời sống - 12 giờ trước
GĐXH - Theo Nghị định số 279/2025-NĐ-CP, tổ chức, cá nhân trực tiếp giúp đỡ, cứu chữa, đưa người bị tai nạn giao thông đi cấp cứu sẽ được hỗ trợ tối đa 10 triệu đồng/tổ chức và 5 triệu đồng/cá nhân.
Chiêm ngưỡng diện mạo mới của Bảo tàng Công an Hà Nội sau cải tạo, nâng cấpĐời sống - 16 giờ trước
GĐXH - Ngày 24/10, Công an TP Hà Nội tổ chức lễ khánh thành dự án cải tạo, nâng cấp Bảo tàng Công an Hà Nội. Dự án cải tạo, nâng cấp được triển khai với quy mô toàn diện, ứng dụng công nghệ hiện đại với gần 1.500 tư liệu, hiện vật... được sưu tầm, trưng bày.
Làm việc ca đêm – cơ hội thu nhập hay vòng xoáy mệt mỏi với sinh viên?Đời sống - 16 giờ trước
GĐXH - Ngày càng nhiều sinh viên lựa chọn làm ca đêm để có thêm thu nhập hoặc trải nghiệm thực tế. Tuy nhiên, việc đảo lộn nhịp sinh học, thiếu ngủ và áp lực học tập đang khiến không ít bạn trẻ rơi vào trạng thái mệt mỏi, kiệt sức.
Tháng sinh Âm lịch của người dũng cảm, quyết đoán, càng kiên cường càng thịnh vượngĐời sống - 19 giờ trước
GĐXH - Người sinh vào ba tháng Âm lịch này thường mang trong mình bản lĩnh mạnh mẽ, tinh thần kiên cường và ý chí vươn lên hiếm có.
Những trường hợp này vẫn được sử dụng thẻ bảo hiểm y tế giấy từ nay đến hết năm 2025Đời sống - 21 giờ trước
GĐXH - Theo quy định của BHXH Việt Nam, từ nay người dân sẽ sử dụng thẻ BHYT trên VssID, VneID để khám chữa bệnh. Tuy nhiên một số đối tượng vẫn được sử dụng thẻ bảo hiểm y tế giấy. Đó là những đối tượng nào?
Con giáp cẩu thả, dễ để tuột mất thành công trong tầm tayĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Những con giáp này thường làm việc thiếu chú ý đến chi tiết khiến họ dễ đánh mất cơ hội thành công chỉ vì những lỗi nhỏ không đáng có. Họ cần sớm thay đổi nếu không muốn mãi dậm chân tại chỗ.
Sắp tới, phụ nữ sinh đủ 2 con được ưu tiên mua nhà ở xã hội?Đời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Dự thảo Luật Dân số 2025 đề xuất phụ nữ sinh đủ 02 con; nam giới có 02 con đẻ mà không có vợ hoặc vợ đã chết con; nữ giới được ưu tiên mua nhà ở xã hội.
Ngày sinh Âm lịch của người ở hiền gặp lành, con cháu được hưởng phúc, gia đạo yên ấmĐời sống
GĐXH - Những ai sinh vào các ngày Âm lịch này sống lương thiện nên cuộc đời thuận lợi, được quý nhân nâng đỡ. Không chỉ bản thân họ hưởng may mắn mà con cháu về sau cũng được "thừa hưởng phúc đức" từ cha mẹ, ông bà.