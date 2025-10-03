Mới nhất
Ngày sinh Âm lịch của người nói ít làm nhiều, thành công nhờ âm thầm nỗ lực

Thứ sáu, 08:42 03/10/2025 | Đời sống
GĐXH - Những ai sinh vào các ngày Âm lịch dưới đây không ồn ào, không khoe khoang, nhưng bằng sự kiên trì và nỗ lực bền bỉ, họ sớm muộn cũng gặt hái trái ngọt.

Người sinh ngày 1 và 13 Âm lịch: Kiên cường và bứt phá

Ngày sinh Âm lịch của người nói ít làm nhiều, thành công nhờ âm thầm nỗ lực - Ảnh 1.

Theo tử vi, người sinh ngày 1 và 13 Âm lịch luôn dũng cảm tiến lên, không dễ dàng bỏ cuộc. Ảnh minh họa

Theo tử vi, người sinh ngày 1 và 13 Âm lịch thường có lòng tự trọng và ý chí mạnh mẽ. Dù đối diện khó khăn hay trở ngại, họ luôn dũng cảm tiến lên, không dễ dàng bỏ cuộc.

Trong công việc, họ là kiểu người dốc hết sức để hoàn thành nhiệm vụ, đặc biệt vào thời điểm quan trọng luôn có thể tạo ra những bất ngờ ngoài mong đợi.

Nếu biết nắm bắt cơ hội, khiêm tốn học hỏi, biết sửa sai kịp thời và có quý nhân nâng đỡ, người sinh ngày Âm lịch này chắc chắn sẽ đạt được vị trí vững vàng trong sự nghiệp.

Người sinh ngày 4 và 24 Âm lịch: Kiên nhẫn và chắc chắn

Ngày sinh Âm lịch của người nói ít làm nhiều, thành công nhờ âm thầm nỗ lực - Ảnh 2.

Những người sinh vào ngày 4 và 24 Âm lịch vốn nổi tiếng là người thận trọng, nhẫn nại và siêng năng học hỏi. Ảnh minh họa

Những người sinh vào ngày 4 và 24 Âm lịch vốn nổi tiếng là người thận trọng, nhẫn nại và siêng năng học hỏi.

Trong công việc, họ luôn có chính kiến riêng, đôi khi còn đưa ra những ý tưởng mới lạ mang lại hiệu quả cao.

Với tính cách khiêm tốn, có trách nhiệm và luôn cân nhắc trước khi hành động, họ ít khi mắc sai lầm.

Chính sự cẩn trọng này giúp họ đi đường dài vững chắc, sớm muộn cũng công thành danh toại.

Người sinh ngày 8 và 19 Âm lịch: Tầm nhìn xa trông rộng

Ngày sinh Âm lịch của người nói ít làm nhiều, thành công nhờ âm thầm nỗ lực - Ảnh 3.

Người sinh ngày 8 và 19 Âm lịch kiên định với quyết định của mình và hành động dứt khoát để biến phán đoán thành hiện thực. Ảnh minh họa

Người sinh ngày 8 và 19 Âm lịch có khả năng phân tích tình hình nhạy bén, nhìn xa trông rộng và dự đoán chính xác hướng đi trong tương lai.

Họ thường kiên định với quyết định của mình và hành động dứt khoát để biến phán đoán thành hiện thực.

Đây chính là ưu thế giúp họ dễ dàng thành công trong sự nghiệp, cuộc sống thuận lợi, càng về sau càng có nhiều cơ hội thăng hoa.

Người sinh ngày 12 và 29 Âm lịch: Khiêm tốn nhưng tỏa sáng

Ngày sinh Âm lịch của người nói ít làm nhiều, thành công nhờ âm thầm nỗ lực - Ảnh 4.

Người sinh ngày 12 và 29 Âm lịch sống kín tiếng, không thích khoe khoang hay phô trương. Với họ, làm tốt là đủ, không cần người khác phải công nhận. Ảnh minh họa

Theo tử vi, người sinh ngày 12 và 29 Âm lịch là những người có chí hướng rõ ràng. Một khi đã có mục tiêu, họ lập tức hành động và ít khi vấp ngã.

Điểm đặc biệt là họ thường sống kín tiếng, không thích khoe khoang hay phô trương. Với họ, làm tốt là đủ, không cần người khác phải công nhận.

Tuy nhiên, chính sự nỗ lực âm thầm đó lại mang đến lợi ích cho nhiều người, khiến họ nhận được sự đánh giá cao từ tập thể.

Đến một thời điểm thích hợp, tài năng của họ tự khắc được công nhận – "hữu xạ tự nhiên hương".

Chỉ cần kiên trì theo đuổi mục tiêu, người sinh vào hai ngày Âm lịch này chắc chắn sẽ gặt hái thành công vang dội.

Ngày sinh Âm lịch của người kiên trì, khiêm tốn

Nhìn vào ngày sinh Âm lịch, ta có thể thấy rằng những người kiên trì, thận trọng và âm thầm nỗ lực thường là người thành công bền vững.

Dù ít nói, không khoe khoang, nhưng bằng sự cố gắng không ngừng nghỉ, họ sớm muộn cũng đạt được vị trí xứng đáng và tận hưởng thành quả ngọt ngào.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

Bách Hợp (t/h)
