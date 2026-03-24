Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Ngày sinh Âm lịch định sẵn số vượng phát: Sinh đúng ngày này, nghèo mấy cũng có lúc đổi đời

Thứ ba, 08:00 24/03/2026 | Đời sống
Bách Hợp (t/h)
Bách Hợp (t/h)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Không phải ai sinh ra cũng có con đường tài lộc thuận buồm xuôi gió, nhưng theo quan niệm tử vi, có những ngày sinh Âm lịch dễ gặp quý nhân và có cơ hội bứt phá trong sự nghiệp.

Dưới đây là những ngày sinh Âm lịch tiêu biểu được cho là "hưởng lộc trời ban", càng về trung niên càng dễ giàu sang.

Người sinh ngày 1 Âm lịch: Tài giỏi, nhiều cơ hội, trung niên phát mạnh

Ngày sinh Âm lịch định sẵn số vượng phát: Sinh đúng ngày này, nghèo mấy cũng có lúc đổi đời - Ảnh 1.

Người sinh ngày 1 Âm lịch thường "đi trước một bước", biết nắm bắt thời cơ nên đến tuổi trung niên dễ đạt được bước tiến lớn, tài lộc dồi dào. Ảnh minh họa

Theo tử vi, người có ngày sinh Âm lịch mùng 1 thường được phúc tinh chiếu mệnh, cuộc đời dễ gặp quý nhân giúp đỡ. 

Họ là những người thông minh, nhanh nhạy, đặc biệt coi trọng tình nghĩa và lẽ phải.

Khả năng giao tiếp tốt giúp họ xây dựng được mạng lưới quan hệ rộng, tạo nền tảng vững chắc cho sự nghiệp. 

Không chỉ vậy, họ còn sở hữu tầm nhìn xa, dễ nhận ra những cơ hội mà người khác bỏ lỡ.

Điểm đáng chú ý là người sinh ngày này thường "đi trước một bước", biết nắm bắt thời cơ nên đến tuổi trung niên dễ đạt được bước tiến lớn, tài lộc dồi dào.

Tuy nhiên, tử vi cũng nhắc nhở rằng, nếu quá tự mãn và chạy theo danh lợi, họ có thể đánh mất những gì đã gây dựng. 

Giữ sự khiêm tốn và làm việc thiện sẽ giúp vận may kéo dài bền vững hơn, đặc biệt ở tuổi về già.

Người sinh ngày 5 Âm lịch: Khởi đầu khó khăn, hậu vận giàu sang

Ngày sinh Âm lịch định sẵn số vượng phát: Sinh đúng ngày này, nghèo mấy cũng có lúc đổi đời - Ảnh 2.

Dù con đường thành công không đến ngay lập tức, nhưng nếu kiên trì tích lũy kinh nghiệm và làm nhiều việc thiện, người sinh ngày 5 Âm lịch sẽ dần chuyển vận, có cơ hội "đổi đời". Ảnh minh họa

Những ai có ngày sinh Âm lịch mùng 5 thường sở hữu trí tuệ sắc sảo, tính cách hài hước và sống tình cảm. 

Dù vậy, họ thường không có xuất phát điểm thuận lợi, ít nhận được sự hỗ trợ từ gia đình.

Chính hoàn cảnh này lại trở thành động lực giúp họ sớm trưởng thành, nuôi dưỡng hoài bão và không ngừng nỗ lực. 

Trong quá trình va chạm xã hội, nhờ sự chân thành và tử tế, họ dễ gặp được quý nhân giúp đỡ.

Dù con đường thành công không đến ngay lập tức, nhưng nếu kiên trì tích lũy kinh nghiệm và làm nhiều việc thiện, người sinh ngày này sẽ dần chuyển vận, có cơ hội "đổi đời".

Càng về sau, tài vận của họ càng vượng, dễ tích lũy của cải và tận hưởng cuộc sống sung túc.

Người sinh ngày 12 Âm lịch: Trẻ vất vả, sau 30 tuổi bứt phá

Ngày sinh Âm lịch định sẵn số vượng phát: Sinh đúng ngày này, nghèo mấy cũng có lúc đổi đời - Ảnh 3.

Kinh nghiệm sống tích lũy giúp người sinh ngày 12 Âm lịch đưa ra những quyết định đúng đắn, từng bước đạt được thành công. Ảnh minh họa

Người có ngày sinh Âm lịch 12 thường sở hữu năng lực nổi bật nhưng thời trẻ lại gặp không ít trắc trở. 

Họ sống quá chân thành, dễ mềm lòng nên đôi khi bị thiệt thòi trong công việc lẫn tình cảm.

Đường tình duyên giai đoạn đầu cũng khá lận đận, thậm chí có thể trải qua những tổn thương. Tuy nhiên, chính những trải nghiệm đó lại giúp họ trưởng thành và mạnh mẽ hơn.

Từ sau tuổi 30, vận khí của họ bắt đầu khởi sắc rõ rệt. Công việc có quý nhân nâng đỡ, sự nghiệp tiến triển nhanh chóng. 

Kinh nghiệm sống tích lũy giúp họ đưa ra những quyết định đúng đắn, từng bước đạt được thành công.

Nếu biết tập trung và kiên trì, người sinh ngày này có thể đạt được cuộc sống dư dả, tương lai rộng mở.

Người sinh ngày 9 Âm lịch: Tình – tiền song hành, cuộc sống viên mãn

Ngày sinh Âm lịch định sẵn số vượng phát: Sinh đúng ngày này, nghèo mấy cũng có lúc đổi đời - Ảnh 4.

Người sinh ngày 9 Âm lịch thường có cuộc sống hài hòa, cả tình duyên lẫn tài chính đều đạt được sự viên mãn đáng ngưỡng mộ. Ảnh minh họa

Theo tử vi, người có ngày sinh Âm lịch mùng 9 thường được tổ tiên phù hộ, có tố chất thông minh, nhanh nhạy và tinh thần trách nhiệm cao.

Họ không chỉ giỏi trong công việc mà còn có sức hút tự nhiên, dễ nhận được sự yêu mến từ những người xung quanh. Nhờ đó, con đường sự nghiệp thường gặp nhiều thuận lợi.

Điểm đặc biệt là quý nhân của họ đôi khi lại chính là người bạn đời. Sự đồng hành này giúp họ vừa phát triển sự nghiệp, vừa xây dựng gia đình ổn định.

Nhờ vậy, người sinh ngày này thường có cuộc sống hài hòa, cả tình duyên lẫn tài chính đều đạt được sự viên mãn đáng ngưỡng mộ.

Ngày sinh Âm lịch "bật mí" số mệnh

Dù sinh vào ngày sinh Âm lịch nào, yếu tố quyết định vẫn nằm ở sự nỗ lực và cách sống của mỗi người.

Những ngày sinh kể trên có thể mang lại lợi thế về vận may và quý nhân, nhưng để đạt được thành công bền vững, mỗi người vẫn cần không ngừng cố gắng, giữ tâm thiện lành và biết nắm bắt cơ hội đúng lúc.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

Theo Sina

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top