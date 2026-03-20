Đi họp lớp ở tuổi 42, tôi im lặng suốt buổi khi nghe bạn bè nói về tiền tỷ

Ngập ngừng trước lời mời họp lớp ở tuổi 42

Vài ngày trước, tôi nhận được cuộc gọi từ lớp trưởng cấp 3 thông báo về buổi họp lớp sắp tới. Thành thật mà nói, tôi đã rất do dự khi nhận lời tham gia họp lớp.

Không phải vì bận, mà vì… ngại. Sau nhiều năm, mỗi người một cuộc sống, tôi không chắc mình còn phù hợp với những cuộc họp lớp như thế này hay không.

Nhưng trước sự nhiệt tình của lớp trưởng, cuối cùng tôi vẫn đồng ý tham gia buổi họp lớp.

Ngay từ lúc đó, trong lòng tôi đã xuất hiện một cảm giác bất an khó gọi tên.

Trong buổi họp lớp, mọi người nói về công việc, công ty, đầu tư, đất đai, cổ phiếu. Những câu chuyện mà tôi chỉ có thể lắng nghe trong im lặng. Ảnh minh họa

Chuẩn bị cho buổi họp lớp vẫn không tránh khỏi tự ti

Trước ngày họp lớp, tôi đi mua quần áo mới, cắt tóc gọn gàng, cố gắng khiến bản thân trông chỉnh chu hơn.

Ở tuổi 42, người ta không còn háo hức với họp lớp như thời trẻ, nhưng lại dễ bị cảm xúc chi phối nhiều hơn.

Buổi họp lớp được tổ chức tại một khách sạn sang trọng. Tôi đến khá sớm, đứng một mình trong sảnh, nhìn từng người bạn cũ bước vào.

Lớp tôi ngày xưa có 45 người, nhưng buổi họp lớp hôm đó chỉ có chưa đến một nửa tham dự. Điều này cũng dễ hiểu, bởi sau nhiều năm, ai cũng có cuộc sống riêng.

Khoảnh khắc họp lớp khiến tôi nhận ra khoảng cách giữa mình và bạn bè

Khi buổi họp lớp dần đông đủ, tôi bắt đầu nhận ra sự khác biệt.

Nhiều bạn cùng lớp đến dự họp lớp bằng những chiếc ô tô sang trọng. Họ ăn mặc chỉn chu, tự tin và đi cùng vợ hoặc chồng.

Còn tôi, một mình, trong bộ quần áo mới mua nhưng vẫn cảm thấy lạc lõng.

Khoảnh khắc đó, tôi bất giác thấy mình nhỏ bé.

Trong buổi họp lớp, mọi người nói về công việc, công ty, đầu tư, đất đai, cổ phiếu. Những câu chuyện mà tôi chỉ có thể lắng nghe trong im lặng.

Tôi mỉm cười, nhưng bên trong là cảm giác chênh lệch ngày càng rõ rệt.

Tôi chợt nhớ đến bản thân của nhiều năm trước, một người từng có ước mơ lớn, từng tin rằng mình sẽ làm nên điều gì đó đáng kể. Nhưng rồi, cuộc sống đã khiến tôi trở thành một người rất bình thường.

Cuộc gọi giữa buổi họp lớp khiến tôi bừng tỉnh

Giữa lúc buổi họp lớp đang diễn ra, điện thoại tôi bất ngờ reo lên. Vợ gọi, giọng gấp gáp, con bị sốt, cần đưa đi bệnh viện.

Không chút do dự, tôi rời buổi họp lớp, chào thầy cô và bạn bè rồi vội vã ra về.

Trên đường về, lòng tôi rối bời. Một bên là cảm giác tự ti vừa trải qua trong buổi họp lớp, một bên là nỗi lo cho con.

Nhưng chính khoảnh khắc đó, tôi bắt đầu suy nghĩ khác đi.

Khi về đến nhà, vợ đã đưa con đi bệnh viện. Tôi ngồi một mình trong căn phòng yên tĩnh và bắt đầu suy ngẫm sau buổi họp lớp.

Cuộc đời giống như một cuộc chạy marathon. Không phải ai về đích trước cũng là người hạnh phúc hơn. Điều quan trọng là hành trình mình đi qua và những gì mình giữ lại được.

Tôi nhận ra rằng, bấy lâu nay mình đã vô thức so sánh bản thân với người khác, đặc biệt là trong những dịp họp lớp.

Nhưng mỗi người đều có một con đường riêng. Có người theo đuổi danh vọng, có người chọn sự bình yên. Và không có lựa chọn nào là sai.

Họp lớp không phải nơi để so sánh hơn thua

Sau buổi họp lớp, tôi hiểu rằng những chiếc xe sang, nhà đẹp hay cuộc sống xa hoa không phải là thước đo duy nhất của thành công.

Nếu vì chạy theo những thứ đó mà đánh mất bản thân, thì dù có nhiều đến đâu, con người vẫn cảm thấy trống rỗng.

Một buổi họp lớp đáng lẽ là nơi để ôn lại kỷ niệm, nhưng đôi khi lại trở thành nơi vô thức so sánh hơn thua. Và điều đó khiến nhiều người, giống như tôi, cảm thấy áp lực.

Ba điều tôi nhận ra sau buổi họp lớp ở tuổi 42

Sau lần họp lớp này, tôi rút ra cho mình ba điều quan trọng.

Trước hết, đừng để bản thân bị cuốn vào sự hào nhoáng bên ngoài. Không phải ai thành công cũng hạnh phúc, và không phải ai bình thường cũng đáng thương.

Tiếp theo, hãy trân trọng tình bạn thật sự. Một buổi họp lớp chỉ có ý nghĩa khi nó mang lại sự kết nối chân thành, không phải là nơi để thể hiện hay tính toán.

Cuối cùng, đừng đánh mất chính mình. Ở tuổi 42, có thể tôi không giàu có như nhiều người khác trong buổi họp lớp, nhưng tôi có gia đình, có những người cần tôi.

Và chỉ riêng điều đó thôi, cũng đã là một dạng thành công.

Bài viết là lời chia sẻ của Dương Quân, 42 tuổi, ở Giang Tây (Trung Quốc) đăng tải trên Toutiao đã nhận được sự quan tâm đông đảo.