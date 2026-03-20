Dốc sạch lương hưu nuôi con cháu, một tin nhắn của con dâu khiến tôi 'tỉnh mộng'
GĐXH - Sau tất cả, tôi nhận ra nếu không biết giữ lại cho bản thân một phần lương hưu, người thiệt thòi nhất chính là mình.
Về già vẫn dùng lương hưu tiếp tục "gồng gánh" con cháu
Tôi họ Chu, năm nay tròn 60 tuổi. Cả đời vợ chồng tôi đều là lao động phổ thông, thu nhập không cao, nhưng vẫn cố gắng dành dụm từng đồng để nuôi con trai ăn học và trưởng thành.
Con trai tôi không phải kiểu người ham học. Sau khi ra trường, con loay hoay thử nhiều công việc khác nhau, mãi mới tìm được một công việc ổn định.
Khi con đến tuổi lập gia đình, vợ chồng tôi tiếp tục dốc sức lo cho con từ A đến Z.
Đám cưới của con tiêu tốn gần như toàn bộ số tiền tích cóp của hai vợ chồng. Chúng tôi còn chuẩn bị tiền sính lễ, chi phí cưới hỏi, thậm chí góp tiền đặt cọc mua nhà để con có chỗ ở riêng sau khi kết hôn.
Sau tất cả, số tiền tiết kiệm gần như cạn kiệt. Nhưng khi nhìn con trai yên bề gia thất, tôi tự nhủ mọi hy sinh đều xứng đáng.
Nghỉ hưu rồi vẫn tiếp tục lo cho con từng bữa ăn, giấc ngủ
Vài tháng sau khi con trai kết hôn, tôi nghỉ hưu với mức lương hưu khoảng 10 triệu đồng mỗi tháng.
Thay vì nghỉ ngơi, tôi lại bắt đầu một "công việc" khác là chăm lo cho gia đình con.
Dù con không sống chung, tôi vẫn gọi hai đứa về ăn cơm mỗi ngày. Tôi sợ các con ăn ngoài không đảm bảo, lại tốn kém. Thế là từ sáng đến tối, tôi quanh quẩn trong bếp, chuẩn bị từng bữa ăn.
Tôi không thấy mệt, vì trong lòng chỉ mong sớm có cháu bế bồng.
Có cháu nội, gánh nặng tài chính lại đổ dồn về
Hai năm sau ngày cưới, con dâu mang thai. Tôi vui mừng khôn xiết và gần như ở bên chăm sóc con suốt thai kỳ.
Khi cháu nội ra đời, mọi chi phí bắt đầu tăng lên. Từ tiền sữa, tiền bỉm đến các khoản sinh hoạt khác, vợ chồng con trai thường xuyên xảy ra mâu thuẫn vì tiền bạc.
Không nỡ nhìn các con cãi vã, tôi chủ động hỗ trợ tiền sữa cho cháu mỗi tháng. Không chỉ vậy, tôi còn dùng toàn bộ lương hưu của mình để giúp con trai trả tiền nhà.
Vợ chồng tôi sống dè sẻn bằng đồng lương ít ỏi của chồng. Mỗi tháng chi tiêu rất tiết kiệm, gần như không dám mua sắm gì cho bản thân.
Khi sự hy sinh trở thành điều "đương nhiên"
Con dâu tôi nghỉ việc từ khi mang thai và sau đó cũng không quay lại làm. Dù tôi nhiều lần khuyên nhủ, con vẫn lấy lý do chưa tìm được công việc phù hợp.
Ở nhà, con ít khi làm việc nhà. Phần lớn thời gian chăm cháu và quán xuyến gia đình đều do tôi đảm nhận. Có lúc mệt mỏi, nhưng tôi vẫn im lặng vì sợ gia đình con không hòa thuận.
Có lần, con dâu đề nghị mua đàn cho cháu với giá hơn 100 triệu đồng. Vì thương cháu, chúng tôi vẫn đồng ý. Nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, cây đàn bị bỏ xó, phủ bụi.
Những chuyện như vậy lặp lại nhiều lần, khiến tôi dần nhận ra sự giúp đỡ của mình đang bị xem là điều hiển nhiên.
Một tin nhắn khiến tôi thức tỉnh
Mọi chuyện chỉ thực sự thay đổi khi tôi vô tình đọc được tin nhắn trên điện thoại của con dâu.
Đó là tin xác nhận đặt tour du lịch dịp Tết cho gia đình bên ngoại. Tổng chi phí lên tới hơn 100 triệu đồng.
Tôi chết lặng.
Suốt nhiều năm qua, vợ chồng tôi sống tằn tiện, chưa từng nghĩ đến chuyện du lịch. Ngay cả một bộ quần áo mới cũng phải đắn đo. Vậy mà số tiền chúng tôi chắt chiu, dồn hết cho con cháu, lại được các con sử dụng theo cách hoàn toàn khác.
Điều khiến tôi đau lòng không phải là số tiền, mà là cảm giác mình không được trân trọng.
Quyết định dừng lại: Không tiếp tục dùng lương hưu để "nuôi" con
Sau đêm hôm đó, tôi suy nghĩ rất nhiều.
Tôi nhận ra rằng, nếu cứ tiếp tục dùng toàn bộ lương hưu để chu cấp cho con, tôi không chỉ khiến bản thân thiệt thòi mà còn vô tình làm các con mất đi sự tự lập.
Cuối cùng, tôi quyết định dừng lại.
Tôi nói rõ với con trai, từ nay, tôi sẽ không hỗ trợ tài chính nữa. Các con cần tự chịu trách nhiệm với cuộc sống của mình.
Tôi vẫn yêu thương con cháu, vẫn sẵn sàng giúp đỡ khi cần thiết. Nhưng tôi sẽ không đánh đổi cuộc sống của mình thêm lần nào nữa.
Tuổi già cần sống cho chính mình
Ở tuổi 60, tôi hiểu ra một điều cha mẹ có thể hy sinh vì con, nhưng không nên hy sinh vô điều kiện.
Lương hưu không chỉ là tiền bạc, mà là sự đảm bảo cho những năm tháng cuối đời. Nếu chính mình không biết trân trọng, thì rất khó để người khác trân trọng thay.
Giờ đây, tôi bắt đầu học cách sống cho bản thân, ăn uống đầy đủ hơn, tiêu tiền thoải mái hơn trong khả năng, và nghĩ đến những chuyến đi mà trước đây tôi chưa từng dám mơ tới.
Có lẽ, đây mới là cuộc sống mà tôi nên có sau cả một đời vất vả.
* Câu chuyện của bà Chu (sống tại Trung Quốc) được đăng tải trên trang 163 gây chú ý.
