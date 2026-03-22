Lương hưu 41 triệu/tháng nhưng tuổi già vẫn trống rỗng: Không phải cứ có tiền là vui
GĐXH - Ở tuổi xế chiều, nhiều người cho rằng chỉ cần có tiền là có thể an hưởng tuổi già. Thế nhưng, câu chuyện của ông Hầu lại cho thấy một thực tế khác.
Lương hưu cao, cuộc sống tưởng như viên mãn
Tôi năm nay 72 tuổi, mỗi tháng nhận 7.000 NDT tiền lương hưu (khoảng 26 triệu đồng). Vợ tôi có thêm 4.000 NDT (khoảng 15 triệu đồng) nữa. Tổng cộng, hai vợ chồng có gần 41 triệu đồng mỗi tháng, một con số mà nhiều người mơ ước.
Với mức thu nhập này, vợ chồng tôi sống khá thoải mái, không phải lo nghĩ chuyện chi tiêu. Trong mắt hàng xóm, tôi là hình mẫu của một tuổi già an nhàn, dư dả và đáng ngưỡng mộ.
Nhưng đằng sau vẻ ngoài ấy lại là một nỗi trống trải mà không phải ai cũng nhìn thấy.
Con cái đủ đầy nhưng lại xa cách
Vợ chồng tôi có ba người con, hai trai, một gái. Thế nhưng, không ai ở gần để thường xuyên chăm sóc, trò chuyện cùng cha mẹ.
Con trai cả đi làm ăn xa, hiếm khi về nhà. Con trai thứ hai làm việc ở thành phố khác, bận rộn quanh năm.
Cô con gái duy nhất tuy sống cùng thành phố nhưng cũng tất bật với cuộc sống riêng, không có nhiều thời gian dành cho bố mẹ.
Tuổi nghỉ hưu khiến nhịp sống của hai vợ chồng tôi chậm lại. Ban đầu, chúng tôi tìm niềm vui bằng những chuyến du lịch, nhưng theo thời gian, sức khỏe giảm sút khiến việc đi xa trở nên khó khăn. Những thú vui ấy cũng dần mất đi.
Giờ đây, tôi thường ra công viên đánh cờ với bạn già, còn vợ tôi tham gia các câu lạc bộ người cao tuổi để học nhảy. Cuộc sống cứ thế trôi qua trong lặng lẽ.
Nỗi cô đơn của tuổi già: Khi niềm vui không còn trọn vẹn
Ở công viên, ông thường thấy những gia đình có con cháu quây quần, tiếng cười nói rộn ràng. Mỗi lần như vậy, ông lại không khỏi chạnh lòng.
Người ta nói người già hay đa sầu đa cảm, quả thật không sai.
Những dịp cuối tuần hay lễ Tết càng khiến nỗi cô đơn trở nên rõ rệt hơn. Nhà người khác đông đúc, náo nhiệt, còn nhà tôi vẫn chỉ có hai vợ chồng lặng lẽ bên nhau.
Dù mâm cơm có đầy đủ món ngon, cả hai cũng không còn cảm thấy ngon miệng. Bởi điều chúng tôi thiếu không phải là thức ăn, mà là không khí sum vầy.
Nỗi lo lớn nhất: Không ai bên cạnh khi cần
Tuổi càng cao, sức khỏe càng giảm. Vợ chồng tôi cũng không tránh khỏi những lần ốm đau, nhập viện. Những lúc như vậy, mong muốn lớn nhất của tôi chỉ đơn giản là có con cháu ở bên chăm sóc, hỏi han.
Thế nhưng, điều tưởng chừng đơn giản ấy lại trở nên xa xỉ.
Một câu chuyện tôi tình cờ nghe được càng khiến nỗi lo thêm ám ảnh, một cụ ông sống gần đó, vì không có người thân bên cạnh, đã qua đời trong nhà mà không ai hay biết suốt nhiều ngày.
Tôi không biết khi nào điều đó có thể xảy ra với mình.
Lương hưu cao không mua được hạnh phúc tuổi già
Dù có lương hưu cao, cuộc sống vật chất không thiếu thốn, nhưng tôi chưa từng cảm thấy thật sự đủ đầy.
Thứ tôi thiếu không phải là tiền bạc, mà là tình thân, sự quan tâm, sẻ chia và những lời hỏi han giản dị từ con cháu.
Đó cũng là thực tế của không ít người cao tuổi hiện nay, sống trong điều kiện kinh tế tốt nhưng lại cô đơn, trống vắng về tinh thần.
Bài học cho những người làm con
Câu chuyện của cụ ông là lời nhắc nhở nhẹ nhàng nhưng sâu sắc.
Khi còn trẻ, ai cũng bận rộn với công việc, cuộc sống riêng. Nhưng cha mẹ không cần quá nhiều, điều họ mong mỏi chỉ là sự quan tâm, một cuộc gọi hỏi thăm, hay vài lần ghé thăm mỗi tháng.
Hạnh phúc của người già đôi khi chỉ gói gọn trong hai chữ rất giản dị: được nhớ đến.
Đừng đợi đến khi cha mẹ già yếu mới nhận ra rằng, điều họ cần nhất không phải là tiền, mà là sự hiện diện của con cái trong những năm tháng cuối đời.
Bài viết là dòng tâm sự của ông Hầu (Trung Quốc) đang được nhiều người chia sẻ trên trang 163.
