Nghệ An: Người dân các bản bị cô lập chủ động vận chuyển nhu yếu phẩm qua sông

Từ khi cầu treo bắc qua sông Nậm Nơn bị lũ cuốn trôi vào cuối tháng 7 vừa qua, bản Yên Hòa (xã Mỹ Lý, tỉnh Nghệ An) bị cô lập. Hơn 94 hộ dân trong bản phải dùng thuyền máy để di chuyển qua sông khi có việc cần thiết. (Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN)