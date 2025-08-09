Hà Nội sử dụng xe buýt điện phục vụ tại các điểm du lịch khu vực trung tâm
TP Hà Nội sẽ tổ chức vận hành thí điểm tuyến xe buýt điện phục vụ nhân dân, du khách tham quan các điểm du lịch khu vực Hoàn Kiếm, Ba Đình đến hết 31/12/2025.
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền đã ký ban hành Công văn số 4462 về việc phương án tổ chức vận hành thí điểm tuyến xe buýt điện phục vụ nhân dân, du khách tham quan các điểm du lịch khu vực Hoàn Kiếm, Ba Đình.
Trước đó, UBND TP Hà Nội nhận được đề nghị của Sở Xây dựng về phương án vận hành thí điểm tuyến buýt điện phục vụ nhân dân, du khách tham quan các điểm du lịch khu vực Hoàn Kiếm, Ba Đình.
TP Hà Nội đồng ý áp dụng tạm thời đơn giá dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt sử dụng nhiên liệu sạch (khí CNG) trên địa bàn thành phố Hà Nội, đã được UBND Thành phố ban hành tại Quyết định số 2307 ngày 25/5/2021 để thực hiện đặt hàng khi đảm bảo các điều kiện theo quy định. Thời gian thí điểm đến hết ngày 31/12/2025.
TP Hà Nội giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị liên quan tổ chức vận hành thí điểm tuyến buýt đúng quy định pháp luật, bảo đảm an toàn, hiệu quả, phục vụ tốt nhu cầu đi lại, tham quan của người dân, du khách, giảm phương tiện cá nhân, hạn chế ùn tắc và ô nhiễm môi trường trong khu vực trung tâm Thành phố.
Đồng thời rà soát, điều chỉnh chỉ tiêu vận hành phù hợp thực tế, bảo đảm hiệu quả, thuận tiện, thu hút người dân sử dụng dịch vụ; Tổng hợp, đánh giá kết quả thí điểm, tham mưu, báo cáo UBND Thành phố trong tháng 12/2025.
