Miền Bắc cao điểm nắng nóng, Hà Nội chiều tối và đêm có mưa rào và giông

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay, ngày 9/8, ở Bắc Bộ (trừ Lai Châu và Điện Biên), khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 38 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-55%.

Thông tin mới nhất về áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông Áp thấp nhiệt đới hiện đang di chuyển chậm và sẽ mạnh lên với sức gió giật cấp 8, toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong khu vực áp thấp nhiệt đới hoạt động đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Hà Nội có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 26-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Thời tiết nắng nóng gay gắt trước khi hạ nhiệt.

Ngày mai 10/8, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 55-60%.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 38 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-55%. Nắng nóng ở khu vực này có khả năng kéo dài đến hết ngày 11/8.