Cận cảnh đại công trường dự án mở rộng cao tốc nghìn tỷ

Thứ bảy, 08:43 09/08/2025 | Xã hội
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

Sau lễ khởi công, dự án mở rộng cao tốc La Sơn - Hòa Liên đang được đẩy nhanh tiến độ với hàng trăm công nhân thi công tại nhiều mũi. Dự án kỳ vọng hoàn chỉnh hạ tầng giao thông khu vực, tăng năng lực kết nối giữa các địa phương.

Cận cảnh đại công trường dự án mở rộng cao tốc nghìn tỷ- Ảnh 1.

Tháng 4/2022, dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn La Sơn - Hòa Liên với chiều dài 65km, quy mô 2 làn xe được đưa vào khai thác, góp phần giảm tải cho Quốc lộ 1A, tăng tính kết nối giữa Huế và Đà Nẵng, khu vực miền Trung. Tuy nhiên, việc chỉ có 2 làn xe, khai thác như tuyến cao tốc (không cho xe máy, xe thô sơ lưu thông...) nên dự án còn nhiều hạn chế.

Cận cảnh đại công trường dự án mở rộng cao tốc nghìn tỷ- Ảnh 2.

Ngày 29/5/2025, dự án mở rộng đoạn La Sơn - Hòa Liên chính thức khởi công. Mặt cắt ngang mở rộng mặt đường, các công trình trên tuyến đảm bảo quy mô 4 làn xe hoàn chỉnh nền 22m.

Cận cảnh đại công trường dự án mở rộng cao tốc nghìn tỷ- Ảnh 3.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 3.000 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh (Bộ Xây dựng) làm chủ đầu tư.

Cận cảnh đại công trường dự án mở rộng cao tốc nghìn tỷ- Ảnh 4.

Sau lễ khởi công dự án mở rộng, các nhà thầu huy động máy móc, thiết bị cùng công nhân bắt tay vào thi công với tiến độ khẩn trương.

Cận cảnh đại công trường dự án mở rộng cao tốc nghìn tỷ- Ảnh 5.

Theo chủ đầu tư, hiện nay toàn tuyến được giải phóng mặt bằng đủ quy mô 4 làn xe.

Cận cảnh đại công trường dự án mở rộng cao tốc nghìn tỷ- Ảnh 6.

Dự án gồm một gói thầu xây lắp, triển khai các hạng mục như đào, đắp nền đường, cấp phối đá dăm, thảm bê tông nhựa...

Cận cảnh đại công trường dự án mở rộng cao tốc nghìn tỷ- Ảnh 7.

Trên toàn tuyến sẽ có 50 cây cầu được xây dựng.

Cận cảnh đại công trường dự án mở rộng cao tốc nghìn tỷ- Ảnh 8.

Hiện nay, công nhân đang thi công đồng loạt nhiều hạng mục, trong đó có việc đúc các dầm cầu.

Cận cảnh đại công trường dự án mở rộng cao tốc nghìn tỷ- Ảnh 9.

Mặc dù thời tiết nắng nóng kéo dài, công nhân vẫn miệt mài với công việc để đảm bảo tiến độ.

Cận cảnh đại công trường dự án mở rộng cao tốc nghìn tỷ- Ảnh 10.

Ông Hoàng Trọng Quang, kỹ sư giám sát thi công cho biết, do đặc thù vừa thi công vừa đảm bảo giao thông trên tuyến đường, các đơn vị luôn bố trí đầy đủ biển báo, cọc tiêu, thông tin hướng dẫn. Bên cạnh đó, tăng cường giám sát hiện trường, nhắc nhở công nhân tuân thủ quy định nhằm đảm bảo an toàn lao động.

Cận cảnh đại công trường dự án mở rộng cao tốc nghìn tỷ- Ảnh 11.

Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh cho biết, tính đến cuối tháng 7, một số cầu lớn hoàn tất cọc khoan nhồi hoặc đang đúc dầm tại các bãi đúc chuyên dụng. Trên toàn tuyến, mỗi ngày các nhà thầu huy động 35 mũi thi công, gần 600 nhân công và hơn 200 phương tiện, thiết bị.

Cận cảnh đại công trường dự án mở rộng cao tốc nghìn tỷ- Ảnh 12.

Theo chủ đầu tư, các nội dung về quản lý chất lượng, an toàn lao động, vệ sinh môi trường và an toàn giao thông đều được đảm bảo. Tuy nhiên, đơn vị kiến nghị các địa phương hỗ trợ nâng công suất một số mỏ đá để đảm bảo nguồn cung vật liệu. Đối với nguồn đất đắp, hiện đang được điều phối nội bộ và nguồn cát cơ bản đáp ứng nhu cầu.

Tại lễ khởi công dự án cuối tháng 5, ông Trần Hồng Minh, Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho biết, đoạn tuyến cao tốc La Sơn - Hòa Liên được đầu tư mở rộng sẽ từng bước hoàn chỉnh hạ tầng giao thông theo quy hoạch, bảo đảm đồng bộ, hiện đại.

Qua đó, nâng cao năng lực khai thác, giảm thiểu tai nạn giao thông nhằm phát huy vai trò của tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông trong việc kết nối giữa các địa phương, bảo đảm quốc phòng, an ninh trong vùng và cả nước.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng đề nghị chủ đầu tư, các đơn vị tư vấn giám sát, tư vấn thiết kế và các nhà thầu thi công đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn, giữ gìn vệ sinh môi trường; tuân thủ tuyệt đối yêu cầu kỹ thuật các quy định của pháp luật liên quan, không để xảy ra tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Top