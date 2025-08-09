Cận cảnh đại công trường dự án mở rộng cao tốc nghìn tỷ

Tại lễ khởi công dự án cuối tháng 5, ông Trần Hồng Minh, Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho biết, đoạn tuyến cao tốc La Sơn - Hòa Liên được đầu tư mở rộng sẽ từng bước hoàn chỉnh hạ tầng giao thông theo quy hoạch, bảo đảm đồng bộ, hiện đại.

Qua đó, nâng cao năng lực khai thác, giảm thiểu tai nạn giao thông nhằm phát huy vai trò của tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông trong việc kết nối giữa các địa phương, bảo đảm quốc phòng, an ninh trong vùng và cả nước.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng đề nghị chủ đầu tư, các đơn vị tư vấn giám sát, tư vấn thiết kế và các nhà thầu thi công đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn, giữ gìn vệ sinh môi trường; tuân thủ tuyệt đối yêu cầu kỹ thuật các quy định của pháp luật liên quan, không để xảy ra tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.