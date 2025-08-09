Mới nhất
Hà Nội: Điều chỉnh giao thông trên một đoạn của đường Nguyễn Hoàng Tôn

Thứ bảy, 07:52 09/08/2025 | Xã hội
Sở Xây dựng Hà Nội thông báo phương án điều chỉnh tổ chức giao thông đường Nguyễn Hoàng Tôn đoạn từ Lạc Long Quân đến đường Võ Chí Công từ ngày 8/8 đến ngày 31/8/2025.

Hà Nội: Điều chỉnh giao thông trên một đoạn của đường Nguyễn Hoàng Tôn- Ảnh 1.

Lực lượng CSGT điều tiết, phân luồng giao thông. (Ảnh minh họa: Phạm Kiên/TTXVN)

Ngày 8/8, để phục vụ thi công công trình sửa chữa, lắp đặt hệ thống thoát nước giải quyết tình trạng ngập úng trên đường Võ Chí Công, Sở Xây dựng Hà Nội thông báo phương án điều chỉnh tổ chức giao thông đường Nguyễn Hoàng Tôn đoạn từ Lạc Long Quân đến đường Võ Chí Công.

Thời gian thực hiện bắt đầu từ ngày 8/8 đến ngày 31/8/2025.Lực lượng CSGT điều tiết, phân luồng giao thông. (Ảnh minh họa: Phạm Kiên/TTXVN)

Cụ thể, chiều từ Lạc Long Quân đi Võ Chí Công, các phương tiện lưu thông trên làn đường còn lại rộng 3,5m sau rào chắn để phục vụ thi công.

Điều chỉnh cho các phương tiện giao thông tại khu vực ngõ 8 Nguyễn Hoàng Tôn đi theo các hướng: Ngõ 8 Nguyễn Hoàng Tôn đến ngõ 677 Lạc Long Quân đến Lạc Long Quân và ngược lại. Ngõ 8 Nguyễn Hoàng Tôn đến ngõ 677 Lạc Long Quân đến Võ Chí Công và ngược lại. Chiều từ Võ Chí Công rẽ phải đi Nguyễn Hoàng Tôn, các phương tiện lưu thông bình thường.

Tại ngã tư Nguyễn Hoàng Tôn-õ Chí Công hướng từ Lạc Long Quân đi Võ Chí Công cấm các phương tiện lưu thông trên nhánh rẽ phải từ Nguyễn Hoàng Tôn đi Võ Chí Công.

Điều chỉnh phân luồng từ xa cho các phương tiện từ Lạc Long Quân rẽ phải đi Võ Chí Công đi cầu Nhật Tân theo các hướng: Lạc Long Quân theo các ngõ 677, 679, 681, 689 ra đường Võ Chí Công đi cầu Nhật Tân; Lạc Long Quân đến Xuân La đến Võ Chí Công.

Tại ngõ 1 Nguyễn Hoàng Tôn rào chắn 1/2 mặt đường Nguyễn Hoàng Tôn để thi công cống thoát nước, sử dụng 1/2 mặt đường còn lại để phân luồng cục bộ cho các phương tiện lưu thông; Hoàn trả mặt đường xong bằng bê tông nhựa xong mới chuyển sang thi công 1/2 mặt đường còn lại.

Tại khu vực ngã ba Nhật Chiêu - Vệ Hồ - Nguyễn Hoàng Tôn, giai đoạn thi công bể ngầm điều chỉnh tạm thời cho các phương tiện lưu thông hai chiều trên nhánh đường Nguyễn Hoàng Tôn từ Lạc Long Quân đi Nhật Chiêu, Vệ Hồ và ngược lại.

Giai đoạn thi công cống nối, các phương tiện từ Nhật Chiêu đi Lạc Long Quân lưu thông trên làn đường Nguyễn Hoàng Tôn còn lại 3,5m sau khi rào chắn. Các phương tiện từ đường Vệ Hồ đi Lạc Long Quân lưu thông hai chiều trên nhánh đường Nguyễn Hoàng Tôn từ Lạc Long Quân đi Vệ Hồ và ngược lại.

Để tổ chức giao thông hiệu quả, Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu Trung tâm quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố triển khai thực hiện rào chắn trên đường Nguyễn Hoàng Tôn, bề rộng mặt đường của một chiều đường hướng đi Võ Chí Công còn lại 3,5m để phục vụ thi công; Yêu cầu lắp đặt đầy đủ hệ thống đèn báo hiệu, đèn chiếu sáng ban đêm, hệ thống phản quang, biển báo công trường thi công, biển báo chỉ dẫn để đảm bảo an toàn giao thông.

Cùng với đó, Trung tâm quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố lắp đặt hệ thống chóp nón để tổ chức giao thông hai chiều trên nhánh đường Nguyễn Hoàng Tôn từ Lạc Long Quân đi Nhật Chiêu, Vệ Hồ; lắp đặt hệ thống biển báo cảnh báo từ xa cách vị trí thi công 300m, nhắc lại tại 200m, 100m và tại vị trí thi công, biển báo chỉ dẫn hướng đi tại ngã ba Lạc Long Quân - Nguyễn Hoàng Tôn và biển báo chỉ dẫn tại khu vực ngõ 8 Nguyễn Hoàng Tôn.

Trung tâm quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố chỉ đạo nhà thầu thi công bố trí lực lượng hướng dẫn phân luồng giao thông tại các vị trí điều chỉnh tổ chức giao thông nêu ở trên và đặc biệt trong khung giờ cao điểm để hạn chế ùn tắc giao thông trong khu vực; Chủ trì, phối hợp với Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông, đơn vị quản lý đường bộ để thu hồi, bàn giao hệ thống biển báo giao thông hiện trạng và hướng dẫn lắp đặt biển báo giao thông đảm bảo theo đúng quy định.

Sở Xây dựng Hà Nội cũng đề nghị Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội chỉ đạo bố trí lực lượng phối hợp hướng dẫn phân luồng cho các phương tiện tham gia giao thông nhằm đảm bảo an toàn giao thông, tránh gây ùn tắc giao thông.

Tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị trên tuyến đường, nút giao; Theo dõi, đánh giá tình hình giao thông đi lại trên tuyến và khu vực để kịp thời phát hiện các bất cập, đề xuất điều chỉnh phương án điều chỉnh tổ chức giao thông cho phù hợp.

Bên cạnh đó, Ủy ban Nhân dân Phường Tây Hồ chỉ đạo lực lượng chức năng, chính quyền địa phương bố trí lực lượng phối hợp với các lực lượng chức năng để điều tiết, hướng dẫn phân luồng giao thông, tránh gây ùn tắc giao thông; tổ chức kiểm tra, xử lý các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, lấn chiếm vỉa hè lòng đường phục vụ kinh doanh buôn bán, dừng đỗ xe trái phép gây mất an toàn giao thông, ùn tắc giao thông trên các tuyến đường, nút giao khu vực lân cận./.

