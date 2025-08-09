Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Cứu con trai khỏi bẫy lừa bán nội tạng, người mẹ xúc động gửi thư cảm ơn công an

Thứ bảy, 10:00 09/08/2025 | Xã hội
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

in theo lời dụ dỗ trên mạng, một thanh niên Tuyên Quang bị lừa sang Campuchia, bị đánh đập, chích điện, dọa bán nội tạng.

Theo đó, Công an tỉnh Tuyên Quang vừa nhận được thư cảm ơn của bà Triệu Thị T. (SN 1982, trú xã Minh Thanh, Tuyên Quang) gửi tới lực lượng Công an tỉnh và Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, vì đã khẩn trương, tận tâm hỗ trợ giải cứu con trai bà từ Campuchia trở về an toàn.

Trước đó, tháng 10/2024, Nguyễn Ngọc S. (SN 2007, con trai bà T.) tin theo lời dụ dỗ trên mạng xã hội, xuất cảnh trái phép sang Campuchia. Tại đây, S. mới biết mình bị lừa bán vào một công ty do người Trung Quốc điều hành, chuyên thực hiện lừa đảo trên không gian mạng.

Cứu con trai khỏi bẫy lừa bán nội tạng, người mẹ xúc động gửi thư cảm ơn Công an - Ảnh 1.

Lực lượng công an giải cứu thành công nạn nhân khỏi đường dây lừa đảo. Ảnh: Công an tỉnh Tuyên Quang

Khi không đạt chỉ tiêu hoặc chống đối,S. bị đánh đập, chích điện, bỏ đói và bị ép gọi điện về gia đình đòi 400 triệu đồng tiền chuộc. Chúng đe dọa, nếu không nộp tiền sẽ bán S. lấy nội tạng hoặc thậm chí sát hại.

Bà T. tìm đủ cách cứu con nhưng bất lực, không biết địa chỉ nơi S. bị giam giữ. Tháng 2/2025, bà đến Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Tuyên Quang trình báo. Ngay sau khi tiếp nhận, lãnh đạo và cán bộ chiến sĩ đơn vị đã động viên tinh thần gia đình, đồng thời triển khai biện pháp nghiệp vụ để xác định vị trí cháu S.; báo cáo Cục Quản lý xuất nhập cảnh và Sở Ngoại vụ, đề nghị phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia cùng lực lượng chức năng sở tại để giải cứu.

Ngày 20/3/2025, cháu S. được đưa về nước an toàn, không phải trả bất kỳ khoản chi phí nào . Sau thời gian điều trị và ổn định tâm lý, sức khỏe của em đã phục hồi.

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tin liên quan

Cận cảnh đại công trường dự án mở rộng cao tốc nghìn tỷ

Cận cảnh đại công trường dự án mở rộng cao tốc nghìn tỷ

Hà Nội: Điều chỉnh giao thông trên một đoạn của đường Nguyễn Hoàng Tôn

Hà Nội: Điều chỉnh giao thông trên một đoạn của đường Nguyễn Hoàng Tôn

Hà Nội sử dụng xe buýt điện phục vụ tại các điểm du lịch khu vực trung tâm

Hà Nội sử dụng xe buýt điện phục vụ tại các điểm du lịch khu vực trung tâm

Miền Bắc cao điểm nắng nóng, Hà Nội chiều tối và đêm có mưa rào và giông

Miền Bắc cao điểm nắng nóng, Hà Nội chiều tối và đêm có mưa rào và giông

Từ 2030, người cao tuổi tại Hà Nội được khám định kỳ ít nhất 1 lần/năm

Từ 2030, người cao tuổi tại Hà Nội được khám định kỳ ít nhất 1 lần/năm

Cùng chuyên mục

Hà Nội: Cháy cửa hàng thời trang trên phố Phạm Ngọc Thạch

Hà Nội: Cháy cửa hàng thời trang trên phố Phạm Ngọc Thạch

Thời sự - 46 phút trước

GĐXH - Sáng 9/8, đám cháy lớn bất ngờ bùng phát tại một cửa hàng thời trang trên phố Phạm Ngọc Thạch (phường Kim Liên, TP Hà Nội). May mắn, vụ cháy đã được kịp thời khống chế, không có thương vong về người.

Trao quyết định phê chuẩn ông Nguyễn Mạnh Cường làm Phó chủ tịch UBND TP.HCM

Trao quyết định phê chuẩn ông Nguyễn Mạnh Cường làm Phó chủ tịch UBND TP.HCM

Xã hội - 2 giờ trước

Ông Nguyễn Mạnh Cường, 46 tuổi, được Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu làm Phó chủ tịch UBND TP.HCM, dự kiến phụ trách việc triển khai các cơ chế đặc thù.

Năm 2025, ngành học nào của Đại học Bách khoa Hà Nội lấy điểm chuẩn cao nhất?

Năm 2025, ngành học nào của Đại học Bách khoa Hà Nội lấy điểm chuẩn cao nhất?

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Với xét điểm thi tốt nghiệp THPT, các ngành dự kiến lấy điểm chuẩn cao nhất của Đại học Bách khoa Hà Nội lên đến 28 điểm.

Tạm giữ người đàn ông ngoại quốc say xỉn hành hung CSGT ở Khánh Hòa

Tạm giữ người đàn ông ngoại quốc say xỉn hành hung CSGT ở Khánh Hòa

Xã hội - 2 giờ trước

Người đàn ông quốc tịch Nga đấm vào miệng, gây thương tích cho trung tá cảnh sát giao thông (CSGT) ở tỉnh Khánh Hòa.

Hà Nội xóa chợ cóc, chợ tạm: Khó nhưng phải làm

Hà Nội xóa chợ cóc, chợ tạm: Khó nhưng phải làm

Xã hội - 2 giờ trước

UBND thành phố Hà Nội quyết tâm xử lý dứt điểm các chợ không phù hợp quy hoạch, các tụ điểm kinh doanh tự phát và hoạt động giết mổ gia súc, gia cầm nhỏ lẻ trên địa bàn trong năm 2025.

Nghệ An: Người dân các bản bị cô lập chủ động vận chuyển nhu yếu phẩm qua sông

Nghệ An: Người dân các bản bị cô lập chủ động vận chuyển nhu yếu phẩm qua sông

Xã hội - 2 giờ trước

Nhiều ngày qua, khi mực nước sông Nậm Nơn xuống thấp, người dân ở các bản cô lập do mưa lũ ở xã Mỹ Lý, tỉnh Nghệ An đã chủ động tăng số lượng, lượt thuyền máy tham gia vận chuyển lương thực cho bản.

Cận cảnh đại công trường dự án mở rộng cao tốc nghìn tỷ

Cận cảnh đại công trường dự án mở rộng cao tốc nghìn tỷ

Xã hội - 4 giờ trước

Sau lễ khởi công, dự án mở rộng cao tốc La Sơn - Hòa Liên đang được đẩy nhanh tiến độ với hàng trăm công nhân thi công tại nhiều mũi. Dự án kỳ vọng hoàn chỉnh hạ tầng giao thông khu vực, tăng năng lực kết nối giữa các địa phương.

Ngày sinh Âm lịch của người ''cày cuốc' không biết mệt, về già sống như vua

Ngày sinh Âm lịch của người ''cày cuốc' không biết mệt, về già sống như vua

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Theo tử vi, có những người sinh vào các ngày Âm lịch đặc biệt mang trong mình năng lượng bền bỉ, làm việc không ngừng nghỉ và luôn hướng về một cuộc sống tươi sáng.

Đường dây mang thai hộ xuyên quốc gia, chủ mưu cầm đầu là người nước ngoài

Đường dây mang thai hộ xuyên quốc gia, chủ mưu cầm đầu là người nước ngoài

Xã hội - 5 giờ trước

Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) vừa triệt phá thành công một đường dây mang thai hộ vì mục đích thương mại quy mô lớn, hoạt động xuyên quốc gia, do một đối tượng người Trung Quốc cầm đầu.

Điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2025 sẽ ra sao?

Điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2025 sẽ ra sao?

Xã hội - 5 giờ trước

Đại diện Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã có những phân tích, dự đoán về điểm chuẩn các ngành học năm 2025.

Xem nhiều

'Tính từng cọng hành': 3 con giáp sống siêu thực tế, làm gì cũng cân, đo, đong, đếm

'Tính từng cọng hành': 3 con giáp sống siêu thực tế, làm gì cũng cân, đo, đong, đếm

Đời sống

GĐXH - Trong 12 con giáp, có những người không bao giờ hành động bốc đồng mà luôn suy xét thiệt hơn, khiến ai tiếp xúc cũng phải nể phục độ "cao tay". Bạn có thuộc nhóm con giáp này?

Mâu thuẫn cá nhân, gã đàn ông Hải Phòng phóng hỏa đốt máy xúc trong đêm

Mâu thuẫn cá nhân, gã đàn ông Hải Phòng phóng hỏa đốt máy xúc trong đêm

Pháp luật
Lý do mẹ bé trai 16 tháng tuổi bị ném xuống nền bê tông viết đơn bãi nại cho chị dâu

Lý do mẹ bé trai 16 tháng tuổi bị ném xuống nền bê tông viết đơn bãi nại cho chị dâu

Đời sống
Hà Nội: Liên tiếp xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông khiến 2 người tử vong

Hà Nội: Liên tiếp xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông khiến 2 người tử vong

Đời sống
Xe taxi tông thẳng vào nhóm người đứng trên đường sau mâu thuẫn

Xe taxi tông thẳng vào nhóm người đứng trên đường sau mâu thuẫn

Đời sống

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top