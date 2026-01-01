Nghe được câu con gái cầu xin trong phòng bệnh của bà nội, tôi đứng ở cửa mà chết lặng, chân tay lạnh ngắt
Mỗi lần nhớ lại câu nói của con trong bệnh viện, tôi vẫn thấy nhói lên.
Tôi là một người mẹ bình thường, ngày ngày xoay quanh bếp núc, con cái và những cuộc cãi vã không hồi kết với mẹ chồng. Mâu thuẫn của chúng tôi không phải chuyện tiền bạc hay nhà cửa, mà là chuyện dạy con. Tôi đọc sách, xem tài liệu, tham gia các nhóm nuôi dạy con, tin vào những phương pháp khoa học, tôn trọng cảm xúc trẻ nhỏ. Còn mẹ chồng tôi thì luôn bắt đầu mọi lập luận bằng câu “ngày xưa tao nuôi bố nó có cần mấy thứ đó đâu”.
Những bữa cơm vì thế hiếm khi yên bình. Tôi dạy con ngồi ăn tử tế, đúng giờ, mẹ chồng thấy cháu biếng ăn thì làm đủ cách, kể cả đưa cháu đi chơi khắp nơi, để ăn cho hết bát cơm, có khi cả tiếng mới xong. Mỗi lần như vậy, trong đầu tôi lại hiện lên hàng loạt kiến thức đã đọc, nhưng ra đến miệng chỉ là những câu giải thích lặp đi lặp lại, càng nói càng mệt, càng nói càng thấy bực.
Có lúc tôi tự hỏi, phải chăng mình quá cứng đầu. Mẹ chồng tôi đã nuôi mấy người con trưởng thành, có gia đình, có công việc, còn tôi mới làm mẹ được vài năm, lấy gì để cãi lại kinh nghiệm mấy chục năm của bà. Nhưng rồi những kiến thức đã học khiến tôi không thể làm ngơ. Tôi viết thời khóa biểu để con thực hành theo, mẹ chồng thì ngẫu hứng lại gọi cháu đi chơi, đi siêu thị mua đồ với bà. Rồi bà cũng tùy hứng mua cho cháu kẹo, bánh ăn trước giờ cơm... khiến tôi rất nhức mắt. Chồng tôi thì chiều con, thấy con thích là anh sẽ bênh con nên đôi khi bất chấp sự cố gắng của tôi.
Mọi chuyện cứ thế kéo dài cho đến khi mẹ chồng tôi ốm. Ban đầu chỉ là mệt, rồi phải nhập viện. Cả nhà bỗng chùng xuống, những câu cãi vã quen thuộc tự nhiên biến mất, thay vào đó là sự im lặng nặng nề. Tôi đưa con vào viện thăm bà. Mẹ chồng nằm trên giường, gầy đi nhiều. Lần đầu tiên tôi thấy bà yếu đến vậy. Con gái tôi ngồi cạnh, nắm tay bà, con ngồi rất lâu, không nói gì, chỉ nhìn bà. Tôi ra ngoài làm thủ tục, lúc quay lại thì nghe thấy tiếng con thủ thỉ.
Con nói rất nhỏ, bảo bà đừng chết, con không muốn ở một mình với mẹ. Con nói con thương mẹ, nhưng mẹ làm con sợ, con thấy khó chịu, không dám ở với mẹ, con chỉ mong bà nhanh khỏe để về chơi với con.
Tôi đứng chết lặng ngoài cửa. Tôi chưa từng nghĩ, những cuộc cãi vã của tôi với mẹ chồng, những cố gắng bảo vệ quan điểm của mình, lại để lại trong con một nỗi sợ như vậy.
Lúc đó, tôi mới nhận ra, trong cuộc chiến dạy con đúng hay sai, tôi đã quên mất một điều quan trọng: con không chỉ học từ phương pháp, mà còn học từ cảm xúc của người lớn. Con thấy tôi căng thẳng, thấy tôi ấm ức, thấy tôi đơn độc trong ngôi nhà này, và con mang tất cả vào lòng.
Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, tôi vẫn tin vào cách dạy con của mình nhưng tôi cần học cách mềm lại, học cách bớt phòng thủ, bớt chứng minh. Tôi cũng cố gắng vui hơn trước mặt con, để con không phải lo lắng sợ hãi.
Nhưng mỗi lần nhớ lại câu nói của con trong bệnh viện, tôi vẫn thấy nhói lên, có phải tôi quá khắt khe hay quả thật “cháu hư tại bà”?
Trong giây phút ấy, nhìn đứa trẻ khát sữa, tôi đã ngỏ ý với chồng xin nhận nuôi bé. Anh vô cùng bất ngờ, anh cũng muốn thế nhưng lại sợ tôi buồn vì dù sao hai người cũng từng có một quá khứ sâu đậm.
Nghỉ Tết Dương lịch tôi đã định về ngoại, bởi cả năm qua tôi mới chỉ về quê 1 lần, thế nhưng chồng tôi lại gạt phắt đi vì lý lẽ anh là con trai một, lễ tết phải về nội.
Ở tuổi 30, giữa những chuyến công tác và áp lực công việc, tôi không ngờ mình lại rung động trước chính người sếp luôn giữ khoảng cách đúng mực. Ban đầu chỉ là sự ngưỡng mộ, nhưng cảm xúc ấy âm thầm lớn lên, khiến tôi hoảng sợ bởi sếp đã là người có ràng buộc...
Bố tôi nổi giận, cho rằng tôi "dở hơi", vừa thoát ra lại chui vào. Họ nói tôi sẽ khổ cả đời, rằng người ngoài sẽ cười chê, rằng tôi đang tự làm khó mình.
Cưới 2 tháng, tôi phát hiện vợ từng tán tỉnh qua lại và nhận quà của khoảng 30 người đàn ông, bị chất vấn thì cô ấy lý sự rằng hồi đó độc thân nên chẳng có gì sai.
Anh thừa biết tôi vụng về, lười biếng, không biết nấu ăn, công việc lại chỉ ở mức lương "ba cọc ba đồng"...
Người ta vẫn thường bảo, lấy chồng là 'cháu đích tôn' chẳng khác nào bước chân vào một cuộc chiến với những lễ nghi và định kiến cổ hủ. Nhưng không, chồng tôi - một người đàn ông 27 tuổi - đã dạy cho tôi biết thế nào là bản lĩnh của một người trụ cột khi anh dám một mình đối diện với cả dòng họ để giữ lại nụ cười cho vợ.
"Sống thử" vài tháng, tôi thấy nhiều điểm không thể dung hòa với bạn gái, nhất là lối sống bừa bộn, dễ dãi. Tôi phát hiện cô ấy vẫn liên lạc và gặp gỡ bạn trai cũ. Khi tôi còn đang tính chia tay vì mất niềm tin, cô ấy bất ngờ thông báo có thai.
Có lẽ nỗi đau trong những ngày ở cữ quá lớn khiến em không thể đối diện. Tôi thực sự bế tắc, không biết nên làm thế nào để kết nối hai người, hay là cứ để thời gian làm mờ đi tất cả?
Con gái tôi đang hạnh phúc bên một người đàn ông ngoại quốc và có thể sẽ theo chồng ra nước ngoài sinh sống. Tôi thương con, muốn con được lấy người nó yêu, nhưng cũng ích kỷ mong con ở lại Việt Nam để gần tôi.
