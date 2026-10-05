Nghe kém đột ngột: Đừng chờ tai tự hồi phục

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Nghe kém đột ngột có thể xuất phát từ nguyên nhân nào?

Khác với tình trạng thính lực giảm dần theo tuổi tác, nghe kém đột ngột thường xảy ra trong khoảng thời gian ngắn. Có người thức dậy vào buổi sáng bỗng nhận thấy một bên tai nghe nhỏ hơn hẳn, có người phát hiện khi nghe điện thoại hoặc khi nói chuyện với người khác.

Nghe kém xuất hiện đột ngột có thể liên quan đến nhiều vấn đề khác nhau.

- Tắc nghẽn ống tai: Ráy tai tích tụ nhiều có thể làm cản trở đường truyền âm thanh, khiến khả năng nghe giảm rõ rệt. Nước lọt vào tai hoặc dị vật trong ống tai cũng có thể gây cảm giác tương tự.

- Viêm tai: Viêm tai giữa, tình trạng tích tụ dịch sau màng nhĩ hoặc một số vấn đề tại tai trong có thể khiến người bệnh thấy đầy tai, ù tai và khả năng nghe giảm.

- Tiếp xúc với tiếng ồn lớn: Một tiếng nổ mạnh, âm thanh cường độ cao hoặc nghe nhạc quá lớn trong thời gian dài có thể gây tổn thương các cấu trúc tiếp nhận âm thanh. Sau đó, người bệnh có thể xuất hiện ù tai, đau hoặc nghe kém.

Tiếp xúc với tiếng ồn lớn trong thời gian dài có thể là nguyên nhân gây nghe kém đột ngột.

Đáng chú ý hơn là mất thính lực thần kinh giác quan đột ngột. Đây là tình trạng khả năng nghe giảm nhanh do vấn đề liên quan đến tai trong hoặc đường dẫn truyền thần kinh thính giác. Trong nhiều trường hợp, nguyên nhân cụ thể không được xác định rõ.

Người bệnh có thể phát hiện sau khi ngủ dậy, khi sử dụng điện thoại hoặc bất chợt thấy một bên tai nghe kém rõ rệt. Ù tai, cảm giác đầy tai và chóng mặt cũng có thể xuất hiện cùng lúc.

Chính vì các nguyên nhân gây nghe kém đột ngột rất khác nhau, việc tự phán đoán "chỉ là ù tai" hoặc "chắc vài hôm sẽ khỏi" có thể làm chậm thời điểm được đánh giá chuyên môn.

Nghe kém đột ngột kèm ù tai, chóng mặt cần đặc biệt chú ý

Một trong những sai lầm thường gặp là tự ngoáy tai, nhỏ thuốc hoặc sử dụng các mẹo truyền miệng khi thấy khả năng nghe giảm đột ngột. Trong khi đó, điều cần làm trước tiên là xác định nguyên nhân.

Nếu chỉ do nút ráy tai, việc xử lý đúng cách có thể giúp khả năng nghe trở lại. Nhưng nếu nguyên nhân nằm ở tai trong hoặc thần kinh thính giác, hướng xử trí sẽ hoàn toàn khác.

Đặc biệt, người bệnh nên được thăm khám sớm khi nghe kém xảy ra nhanh ở một bên tai hoặc kèm theo các biểu hiện như ù tai dữ dội, chóng mặt, mất thăng bằng, cảm giác đầy tai bất thường.

Trường hợp nghe kém đột ngột xuất hiện cùng méo miệng, yếu hoặc tê một bên cơ thể, nói khó, nhìn bất thường hay đau đầu dữ dội cần được cấp cứu ngay vì đây có thể là biểu hiện của một vấn đề thần kinh nghiêm trọng.

Việc khám chuyên khoa giúp bác sĩ kiểm tra ống tai, màng nhĩ và đánh giá khả năng nghe. Khi cần thiết, người bệnh có thể được đo thính lực hoặc thực hiện các kiểm tra chuyên sâu nhằm phân biệt nghe kém do cản trở dẫn truyền âm thanh với tổn thương ở tai trong hoặc thần kinh thính giác.

Với tình trạng mất thính lực thần kinh giác quan đột ngột, thời điểm xử trí có ý nghĩa quan trọng. Vì vậy, không nên trì hoãn việc đi khám để thử các phương pháp cải thiện tại nhà trước.

Người bị nghe kém đột ngột cần kiểm tra thính giác để xác định nguyên nhân.

Sau giai đoạn cấp, làm gì để chăm sóc và tăng cường sức khỏe thính giác?

Sau khi nguyên nhân nghe kém đột ngột đã được xác định và xử trí theo hướng dẫn chuyên môn, người bệnh vẫn cần chú ý bảo vệ hệ thính giác lâu dài, nhất là những người còn tình trạng ù tai, nghe không rõ hoặc có các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng đến khả năng nghe.

Trước hết, cần tránh tiếp xúc với tiếng ồn lớn và hạn chế sử dụng tai nghe ở âm lượng cao. Nếu công việc thường xuyên phải ở môi trường ồn, nên sử dụng thiết bị bảo vệ thính giác phù hợp.

Ngủ đủ giấc, giảm căng thẳng và duy trì tập luyện đều đặn cũng góp phần nâng cao sức khỏe tổng thể và hỗ trợ tuần hoàn. Người có tăng huyết áp, đường huyết hoặc mỡ máu cao cần kiểm soát tốt các chỉ số theo hướng dẫn của bác sĩ.

Người bị nghe kém đột ngột cần ngủ đủ giấc.

Bên cạnh đó, sức khỏe của tai trong và thần kinh thính giác cũng cần được quan tâm. Có thể hình dung hệ thính giác giống như một chiếc "đài thu sóng". Để chiếc đài hoạt động tốt, cần có nguồn nuôi ổn định và hệ thống truyền tín hiệu hiệu quả. Với cơ thể, tuần hoàn máu giúp cung cấp oxy, dưỡng chất cho các cấu trúc tai trong, trong khi thần kinh thính giác đảm nhiệm việc truyền tín hiệu âm thanh lên não.

Vì vậy, trong chăm sóc sức khỏe thính giác lâu dài, một hướng được quan tâm là hỗ trợ tăng cường chức năng thận kết hợp tăng tuần hoàn, bảo vệ và nuôi dưỡng hệ thần kinh thính giác.

Các thành phần thảo dược như cây cối xay, đan sâm, câu kỷ tử, thục địa, cẩu tích, cốt toái bổ và vảy ốc từ lâu đã được sử dụng theo những hướng tác động khác nhau trong chăm sóc sức khỏe.

Trong đó, cây cối xay được biết đến trong y học cổ truyền theo hướng bổ thận, hoạt huyết. Đan sâm hỗ trợ lưu thông máu. Câu kỷ tử và thục địa cung cấp các hợp chất có hoạt tính chống oxy hóa, góp phần bảo vệ tế bào trước những tác động bất lợi.

Thảo dược cối xay thường được sử dụng để tăng cường sức khỏe thính giác.

Dựa trên hướng kết hợp này, các nhà khoa học đã nghiên cứu và bào chế thành công sản phẩm chứa cây cối xay cùng cốt toái bổ, vảy ốc, cẩu tích, đan sâm, thục địa, câu kỷ tử, L-carnitine và kẽm. Sản phẩm giúp hỗ trợ tăng cường sức khỏe thính giác, hỗ trợ giảm các triệu chứng nghe kém, suy giảm thính lực.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe KIM THÍNH - Giúp tăng cường sức khỏe thính giác TPBVSK Kim Thính có thành phần là cao cối xay, cao vảy ốc, cao đan sâm, cao cẩu tích, cao thục địa, cao câu kỷ tử, L-carnitine fumarate mang tới công dụng: - Hỗ trợ tăng cường lưu thông khí huyết, giúp tăng cường sức khỏe thính giác. - Hỗ trợ giảm các triệu chứng nghe kém, suy giảm thính lực. Đối tượng sử dụng: - Người có nguy cơ và người bị suy giảm thính lực như: Ù tai, nghễnh ngãng, nghe không rõ. - Các đối tượng bị suy giảm thính lực khác như: Suy giảm thính lực sau khi mắc các bệnh về tai hoặc các bệnh dẫn đến giảm thính lực. Hướng dẫn sử dụng: - Ngày uống 2-4 viên/lần x 2 lần/ ngày. - Nên sử dụng sản phẩm trước bữa ăn 30 phút. - Nên sử dụng liên tục một đợt từ 3-6 tháng. TPBVSK Kim Thính giúp hỗ trợ giảm các triệu chứng nghe kém, suy giảm thính lực Tiếp thị và phân phối bởi: Công ty TNHH Dược Phẩm Á Âu Á Âu: Địa chỉ an tâm, tin cậy, chất lượng suốt 20 năm Địa chỉ: 171 Chùa Láng - phường Láng Thượng - quận Đống Đa - thành phố Hà Nội ĐT: 024.38461530 - 028.62647169 Giấy phép xác nhận quảng cáo: 1034/2020/XNQC-ATTP Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh Sản phẩm được bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc.

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