Đang khỏe mạnh, cô gái bất ngờ méo miệng sau một đêm ngủ dậy

Mới đây, chị T.N.A. (30 tuổi, Hà Nội) đến Bệnh viện Đa khoa Medlatec thăm khám trong tình trạng méo miệng, khuôn mặt lệch sang một bên.

Trước khi nhập viện một ngày, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng nhói giật vùng vành tai phải và mắt phải. Đến sáng hôm sau, khi thức dậy, chị bất ngờ phát hiện miệng bị méo, khuôn mặt lệch sang một bên. Dù có biểu hiện bất thường ở vùng mặt, bệnh nhân vẫn ăn uống, nói chuyện và vận động bình thường; không ghi nhận thay đổi vị giác hay đau tai.

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Tại chuyên khoa Thần kinh, qua thăm khám lâm sàng, bác sĩ ghi nhận bệnh nhân tỉnh táo, toàn trạng ổn định, không có dấu hiệu nhiễm trùng, không ghi nhận tổn thương da vùng mặt và tuyến mang tai.

Kết quả đánh giá thần kinh cho thấy bệnh nhân bị liệt dây thần kinh số VII ngoại biên bên phải do lạnh (liệt Bell).

Bệnh nhân được chỉ định điều trị ngoại trú bằng thuốc, kết hợp với chuyên khoa Y học cổ truyền. Sau khoảng 10 ngày điều trị, tình trạng méo miệng, lệch mặt đã cải thiện đáng kể.

Liệt dây thần kinh số VII có thể khởi phát khi thời tiết chuyển lạnh

Theo ThS.BS Bùi Thị Thanh – Chuyên khoa Thần kinh của bệnh viện, dây thần kinh số VII, còn gọi là dây thần kinh mặt, là dây thần kinh hỗn hợp đảm nhiệm nhiều chức năng quan trọng.

Trong đó, chức năng vận động chi phối phần lớn các cơ biểu cảm trên khuôn mặt, giúp con người thực hiện các động tác như nhắm mắt, nhăn trán, cười, nói và cử động vùng môi. Bên cạnh đó, dây thần kinh này còn đảm nhiệm chức năng cảm giác vị giác ở 2/3 trước lưỡi, một phần cảm giác vùng tai và chức năng phó giao cảm, tham gia điều hòa hoạt động tiết nước mắt, nước bọt.

Dây thần kinh số VII xuất phát từ các nhân thần kinh nằm tại cầu não, sau đó đi qua góc cầu - tiểu não, vào xương đá qua ống tai trong, tiếp tục di chuyển trong ống thần kinh mặt trước khi thoát ra ngoài hộp sọ. Trên đường đi, dây thần kinh phân nhánh để chi phối các cơ mặt và các cấu trúc liên quan. Do có đường đi giải phẫu phức tạp, dây thần kinh số VII có thể bị tổn thương tại nhiều vị trí, gây ra các biểu hiện lâm sàng khác nhau.

Nguyên nhân gây bệnh khá đa dạng, bao gồm nhiễm lạnh, nhiễm trùng, chấn thương, khối u hoặc các rối loạn liên quan đến xương đá. Trong đó, nguyên nhân do lạnh (liệt Bell) là thể thường gặp, chiếm khoảng 65% các trường hợp.

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Nhận biết sớm dấu hiệu liệt dây thần kinh số VII để hạn chế di chứng

ThS.BS Bùi Thị Thanh cho biết, phần lớn người bệnh liệt dây thần kinh số VII ngoại biên do liệt Bell có khả năng phục hồi tốt. Khoảng 70-85% bệnh nhân hồi phục hoàn toàn trong vòng 3-6 tháng.

Tuy nhiên, khoảng 15-30% trường hợp có thể còn di chứng như co cứng cơ mặt, co giật nửa mặt, lệch miệng hoặc khô mắt kéo dài.

Vì vậy, khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường như méo miệng, mắt nhắm không kín, mất nếp nhăn trán hoặc lệch mặt đột ngột, người bệnh cần đến cơ sở y tế để được thăm khám, xác định nguyên nhân và điều trị kịp thời.