Phát hiện ung thư tuyến giáp di căn dù không triệu chứng

Mỹ (26 tuổi) tình cờ phát hiện một khối cộm dưới da vùng cổ khoảng một tháng trước khi nhập viện. Do không đau, không khàn tiếng, mệt mỏi hay sụt cân, cô nghĩ đây chỉ là hạch viêm thông thường nên chưa đi khám.

Gần đây, khi khối bất thường ở cổ có dấu hiệu sưng to hơn, Mỹ mới đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM kiểm tra.

Kết quả siêu âm phát hiện nhân giáp kích thước khoảng 2cm, nằm ở thùy trái tuyến giáp. Đáng chú ý, khối u đã xuyên qua lớp vỏ bao, đồng thời di căn đến nhóm hạch số 3 thuộc vùng cổ bên phải, dù kích thước khối u vẫn khá khiêm tốn.

Kết quả chọc hút tế bào bằng kim nhỏ xác định người bệnh mắc ung thư tuyến giáp.

Ảnh: BVCC

PGS.TS.BS Vũ Hữu Vĩnh, Giám đốc Trung tâm Ngoại Lồng ngực - Mạch máu, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM, cho biết khối u tuy nhỏ nhưng đã lan đến hạch cổ bên đối diện, khiến việc điều trị phức tạp hơn so với trường hợp ung thư còn khu trú trong tuyến giáp.

"Khối u không còn giới hạn trong tuyến giáp, các hạch di căn tập trung thành đám, nằm gần khí quản và nhiều cấu trúc quan trọng ở vùng cổ. Thách thức không chỉ là lấy hết tổn thương mà còn phải bảo vệ các dây thần kinh và tuyến cận giáp", PGS Vĩnh nói.

Trước tình trạng ung thư đã lan đến hạch cổ, bác sĩ chỉ định phẫu thuật cắt toàn bộ tuyến giáp kết hợp nạo vét các nhóm hạch liên quan, thay vì chỉ cắt một thùy tuyến giáp.

Phẫu thuật cắt toàn bộ tuyến giáp, nạo vét hạch và bảo tồn dây thần kinh

Theo PGS Vĩnh, vùng cổ tập trung nhiều cấu trúc giải phẫu quan trọng. Trong đó, dây thần kinh quặt ngược thanh quản chi phối vận động dây thanh, còn các tuyến cận giáp có vai trò điều hòa nồng độ canxi trong máu.

Nếu những cấu trúc này bị tổn thương trong quá trình phẫu thuật, người bệnh có thể gặp tình trạng khàn tiếng, rối loạn giọng nói hoặc hạ canxi máu sau mổ.

Do đó, ê-kíp phải tỉ mỉ bóc tách, xác định chính xác từng lớp mô và kiểm soát các mạch máu trong quá trình nạo vét hạch.

Các bác sĩ tiến hành cắt toàn bộ tuyến giáp, nạo vét những nhóm hạch cần thiết, đồng thời bảo tồn dây thần kinh quặt ngược thanh quản và các tuyến cận giáp cho người bệnh.

Sau phẫu thuật 4 ngày, Mỹ hồi phục tốt, vết mổ ít đau, có thể ăn uống bình thường và được xuất viện.

Tuy nhiên, quá trình điều trị chưa kết thúc. Người bệnh tiếp tục được chỉ định điều trị bằng iốt phóng xạ (I-131) nhằm tiêu diệt các tế bào ung thư còn sót lại hoặc ổ di căn, giảm nguy cơ tái phát lâu dài.

Do tuyến giáp đã bị cắt bỏ hoàn toàn, Mỹ cũng cần duy trì sử dụng hormone tuyến giáp suốt đời để thay thế lượng hormone cơ thể không còn tự sản xuất được, bảo đảm hoạt động chuyển hóa bình thường.

Ung thư tuyến giáp ở người trẻ có thể không có triệu chứng rõ ràng

Theo Globocan 2022, ung thư tuyến giáp đứng thứ 6 về số ca mắc mới trong các loại ung thư tại Việt Nam. Bệnh phổ biến ở độ tuổi 40-70, nữ giới mắc nhiều hơn nam giới.

Tuy nhiên, theo PGS Vĩnh, ung thư tuyến giáp cũng được ghi nhận ở nhiều người trẻ. Đáng chú ý, có những trường hợp khối u còn nhỏ nhưng đã xâm lấn ra ngoài tuyến giáp hoặc di căn hạch cổ.

Ung thư tuyến giáp giai đoạn đầu thường ít biểu hiện rõ ràng, khiến người bệnh dễ bỏ qua những dấu hiệu bất thường.

Từ trường hợp trên, bác sĩ khuyến cáo người dân không nên chủ quan khi phát hiện khối bất thường ở cổ, hạch cổ to kéo dài hoặc khàn tiếng không rõ nguyên nhân. Người có những dấu hiệu này nên đi khám để được đánh giá, phát hiện và điều trị bệnh kịp thời.