Phunumoi đưa tin, mới đây, một trường hợp tử vong thương tâm do hạ kali máu tại Chiết Giang (Trung Quốc) đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự chủ quan trước tình trạng rối loạn điện giải.

Bệnh nhân là một người đàn ông 40 tuổi, được người nhà đưa đến phòng cấp cứu bằng xe lăn trong tình trạng hai chân mềm nhũn, không thể tự đứng vững.

Trước đó, anh cho rằng mình chỉ bị mỏi cơ do đi bộ quá nhiều vào ngày hôm trước nên nghĩ rằng nghỉ ngơi sẽ hồi phục. Tuy nhiên, kết quả điện tâm đồ và xét nghiệm máu khiến các bác sĩ lo ngại: Nhịp tim bệnh nhân rối loạn nghiêm trọng, nồng độ kali trong máu chỉ còn 1,8 mmol/l.

Dù đội ngũ y tế lập tức tiến hành bù điện giải khẩn cấp, trái tim người đàn ông đã ngừng đập trước khi lượng kali trong máu kịp phục hồi.

Phó trưởng Khoa Nội tổng hợp Chai Qichen, Bệnh viện Chiết Giang (Trung Quốc), cho biết chỉ số kali máu bình thường dao động từ 3,5-5,0 mmol/l. Khi chỉ số này giảm xuống dưới 3,5 mmol/l, người bệnh được xác định bị hạ kali máu; nếu xuống dưới 2,5 mmol/l, đây là tình trạng nghiêm trọng, có thể đe dọa trực tiếp tính mạng.

Theo dữ liệu được công bố trên Tạp chí Y học Cấp cứu, tỷ lệ tử vong ở bệnh nhân hạ kali máu nặng lên tới 20%.

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Hạ kali máu: Những dấu hiệu ban đầu dễ bị bỏ qua

Kali là chất điện giải quan trọng đối với hoạt động của cơ bắp, hệ thần kinh và tim mạch. Khi nồng độ kali trong máu giảm, cơ thể có thể xuất hiện nhiều biểu hiện bất thường, từ nhẹ đến nghiêm trọng.

Theo các thông tin được cung cấp, triệu chứng hạ kali máu ở giai đoạn đầu thường gồm: Đau, yếu cơ, chuột rút, mệt mỏi; tê bì, ngứa ran hoặc mất cảm giác; táo bón; tim đập nhanh; tiểu nhiều lần, thường xuyên khát nước; co cứng cơ, co giật trong một số trường hợp.

Khi tình trạng hạ kali máu trở nên nghiêm trọng, người bệnh có thể bị ngất xỉu do tụt huyết áp. Một số trường hợp còn xuất hiện biểu hiện bất thường về thần kinh như ảo giác, lú lẫn, mê sảng hoặc rối loạn tâm thần.

Đáng chú ý, không phải người bị hạ kali máu nào cũng xuất hiện đầy đủ các triệu chứng kể trên. Thậm chí, có trường hợp không có biểu hiện rõ ràng dù nồng độ kali trong máu đã giảm. Vì vậy, xét nghiệm máu và thăm khám y tế đóng vai trò quan trọng trong việc xác định tình trạng bệnh.

Hạ kali máu có thể gây rối loạn nhịp tim, ngừng tim

Hạ kali máu không chỉ ảnh hưởng đến hoạt động của cơ bắp mà còn có thể gây ra những biến chứng nguy hiểm đối với hệ tim mạch và thần kinh cơ.

Theo các chuyên gia Hệ thống nhà thuốc Long Châu, tình trạng này có thể gây nhịp tim chậm, giảm sức bóp cơ tim hoặc nhịp nhanh xoắn đỉnh. Đây là một dạng rối loạn nhịp tim nguy hiểm, có thể dẫn đến ngừng tim.

Ngoài ra, hạ kali máu nặng còn có thể gây liệt cơ hô hấp, dẫn đến suy hô hấp nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời. Người bệnh cũng có nguy cơ bị liệt tứ chi.

Đặc biệt, những người mắc bệnh mạn tính như suy tim, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) cần chú ý hơn bởi hạ kali máu có thể làm tình trạng sức khỏe trở nên nghiêm trọng.

Các biểu hiện tim mạch có thể gặp gồm mạch nảy, huyết áp tối thiểu giảm, tụt huyết áp tư thế. Khi kiểm tra điện tâm đồ, bác sĩ có thể phát hiện sóng U, đoạn ST dẹt hoặc các dạng ngoại tâm thu.

Đặc biệt, khi xuất hiện tình trạng kéo dài khoảng QT và rối loạn nhịp kiểu xoắn đỉnh, người bệnh có thể đang bị hạ kali máu nặng. Đây là tình trạng nguy hiểm, cần được phát hiện và điều trị kịp thời để tránh đe dọa tính mạng.

Ảnh minh họa.

Làm gì để phòng ngừa hạ kali máu?

Để hạn chế nguy cơ hạ kali máu, các chuyên gia khuyến cáo cần duy trì chế độ ăn uống đầy đủ, đa dạng thực phẩm. Kali có nhiều trong các loại thực phẩm quen thuộc như chuối, cam, rau xanh, khoai lang, cà tím...

Đối với những người mắc bệnh có thể gây mất kali như tiêu chảy, tiểu nhiều, việc theo dõi và bù lượng kali bị mất là rất cần thiết theo hướng dẫn của bác sĩ.

Bên cạnh đó, những người đang sử dụng các loại thuốc có thể làm tăng đào thải kali qua nước tiểu như thuốc lợi tiểu hoặc một số thuốc kích thích beta-2 giao cảm cần được theo dõi nồng độ kali máu theo chỉ định.

Người bệnh cũng nên tránh các hoạt động thể chất quá nặng và kéo dài, sử dụng thuốc đúng hướng dẫn, không tự ý thay đổi liều lượng hoặc bổ sung kali khi chưa có chỉ định.

Trường hợp xuất hiện các biểu hiện bất thường như yếu cơ rõ rệt, hai chân mềm nhũn, chuột rút kéo dài, tim đập bất thường hoặc ngất xỉu, người bệnh cần được thăm khám sớm. Nếu có biểu hiện ngất, đau ngực, khó thở hoặc rối loạn ý thức, cần gọi cấp cứu.

Hạ kali máu có thể diễn tiến nghiêm trọng, thậm chí đe dọa tính mạng nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời. Vì vậy, không nên chủ quan trước những biểu hiện tưởng chừng đơn giản như mệt mỏi, yếu cơ hoặc chuột rút bất thường.