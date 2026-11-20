Ngày Quốc tế Nam giới (19/11) là dịp để tôn vinh những đóng góp của phái mạnh trong gia đình và xã hội, đồng thời nhắc nhở mỗi người quan tâm hơn đến sức khỏe của bản thân. Thế nhưng, giữa áp lực công việc, những cuộc gặp gỡ, tiệc tùng và thói quen thường xuyên sử dụng rượu bia, không ít nam giới lại xem nhẹ việc kiểm tra sức khỏe định kỳ. Theo chuyên gia, người mắc gan nhiễm mỡ cần đặc biệt chú ý đến chỉ số axit uric bởi tình trạng rối loạn chuyển hóa có thể khiến bệnh lý này đi kèm gout.

Gan nhiễm mỡ và gout có mối liên hệ gì?

Gan nhiễm mỡ và gout là hai căn bệnh thường xuất hiện ở nam giới, đặc biệt là những người sau tuổi 40. Nhắc đến việc này, nhiều người cho rằng gan nhiễm mỡ là căn bệnh của gan, còn gout là bệnh lý liên quan đến khớp, chính vì vậy nên hai tình trạng này không liên quan gì đến nhau.

Bàn về vấn đề này, PGS.TS Đỗ Tuấn Anh, Bệnh viện 103 cho biết, trên thực tế, hai căn bệnh này có thể cùng xuất hiện ở những người gặp rối loạn chuyển hoá. "Tình trạng kháng insulin và rối loạn chuyển hoá năng lượng có thể đồng thời thúc đẩy quá trình tích tụ mỡ trong gan, đồng thời ảnh hưởng đến khả năng đào thải axit uric qua thận".

PGS.TS Đỗ Tuấn Anh, Nguyên Chủ nhiệm Bộ môn - Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Quân y 103, Học viện Quân y.

Đây cũng là lý do một số người mắc gan nhiễm mỡ có thể đồng thời gặp tình trạng tăng axit uric máu và đối mặt với nguy cơ mắc gout.

Đáng chú ý, những biểu hiện như tăng vòng bụng, thừa cân, triglyceride hoặc đường huyết cao có thể là dấu hiệu gợi ý tình trạng rối loạn chuyển hóa. Khi các yếu tố này cùng tồn tại, nguy cơ gặp nhiều vấn đề sức khỏe liên quan đến chuyển hóa cũng cần được quan tâm.

Vì vậy, người được chẩn đoán gan nhiễm mỡ không nên chỉ tập trung theo dõi tình trạng của gan mà bỏ qua những chỉ số sức khỏe khác.

Người bị gan nhiễm mỡ cần chú ý những chỉ số nào?

PGS.TS Đỗ Tuấn Anh khuyến cáo, khi đã được chẩn đoán gan nhiễm mỡ, người bệnh nên chú ý kiểm tra thêm đường huyết, mỡ máu và axit uric.

Trong đó, axit uric là chỉ số đáng quan tâm bởi đây là sản phẩm chuyển hóa purin trong cơ thể. Khi nồng độ axit uric trong máu tăng cao, các tinh thể urat có thể hình thành và lắng đọng tại khớp, gây ra các đợt viêm khớp cấp đặc trưng của bệnh gout.

Bên cạnh đó, đường huyết và triglyceride cũng cần được theo dõi để đánh giá tình trạng chuyển hóa. Những bất thường ở các chỉ số này có thể cùng phản ánh những vấn đề sức khỏe tiềm ẩn, đặc biệt ở người thừa cân, béo bụng.

Việc kiểm tra sức khỏe định kỳ giúp người bệnh phát hiện những bất thường, từ đó có hướng điều chỉnh chế độ ăn uống, sinh hoạt và điều trị phù hợp theo chỉ định của bác sĩ.

Bác sĩ khuyên gì để hạn chế nguy cơ mắc thêm gout?

Một trong những vấn đề đáng lưu ý là thói quen sinh hoạt thiếu lành mạnh có thể khiến tình trạng rối loạn chuyển hóa trở nên trầm trọng hơn. Đặc biệt, ở nam giới, việc thường xuyên tham gia các buổi tiệc tùng, sử dụng rượu bia, ăn uống thiếu kiểm soát và ít vận động có thể khiến nhiều yếu tố nguy cơ sức khỏe cùng tồn tại.

PGS.TS Đỗ Tuấn Anh chia sẻ, trong quá trình làm nghề, bác sĩ gặp nhiều bệnh nhân nam phải đối mặt với những vấn đề sức khỏe sau thời gian dài gồng gánh công việc, thường xuyên tham gia các cuộc nhậu, tiệc tùng. Không ít người có tâm lý chủ quan, chỉ đi khám khi cơ thể đã xuất hiện triệu chứng bất thường.

Theo bác sĩ, điều quan trọng là mỗi người cần chủ động quan tâm đến sức khỏe, duy trì thói quen khám định kỳ để phát hiện sớm những bất thường, thay vì đợi đến khi bệnh xuất hiện biến chứng mới tìm đến cơ sở y tế.

Đối với người đã được chẩn đoán gan nhiễm mỡ, bác sĩ khuyến cáo cần chú ý kiểm soát cân nặng, hạn chế đồ uống có đường, thực phẩm chứa nhiều tinh bột và rượu bia. Đồng thời, nên duy trì vận động thể chất thường xuyên, theo dõi các chỉ số chuyển hóa và tuân thủ phác đồ điều trị nếu có bệnh lý đi kèm.

Gan nhiễm mỡ không đơn thuần là vấn đề riêng của lá gan. Việc quan tâm đến đường huyết, mỡ máu và axit uric sẽ giúp người bệnh có cái nhìn toàn diện hơn về tình trạng sức khỏe, chủ động kiểm soát các yếu tố nguy cơ và hạn chế những vấn đề chuyển hóa có thể xảy ra.

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