Những ngày gần đây, khi tiết trời trở lạnh, việc sử dụng các túi sưởi, chăn điện để làm ấm cơ thể tăng lên. Đây là những vật dụng quen thuộc vào mùa đông của các gia đình, vừa sưởi ấm vừa mang lại cảm giác dễ chịu, đặc biệt là vào ban đêm. Tuy nhiên, nếu người dùng sử dụng không đúng cách có thể dẫn đến gây bỏng, thậm chí người dùng còn không nhận ra vùng da của mình có thể đang bị tổn thương.

Ngủ quên khi đang dùng túi sưởi: Thói quen cần tránh

Không ít người cho rằng chỉ có những nguồn nhiệt độ rất cao như nước sôi, kim loại, bàn là hay lửa mới có thể gây bỏng cho da. Thực tế, da vẫn có nguy cơ tổn thươn dù tiếp xúc với nguồn nhiệt không quá cao. Tuy nhiên, khác với bỏng nhiệt nóng gây rát tức thì, việc da bị tổn thuơng do tiếp xúc nhiệt kéo dài có thể diễn ra một cách âm thầm.

Tiếp xúc với túi sưởi trong thời gian dài, đặc biệt khi ngủ quên, có thể khiến da bị tổn thương do nhiệt. (Ảnh minh hoạ)

Mức độ tổn thương trên da phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó có nhiệt độ nguồn nhiệt, thời gian tiếp xúc, áp lực lên vùng da và khả năng cảm nhận nhiệt của cơ thể. Một số người còn có thói quen dùng nước quá nóng để làm ấm chai nước, đặt túi sưởi sát da hoặc tăng nhiệt độ thiết bị với mong muốn nhanh chóng làm ấm cơ thể. Những cách sử dụng này có thể làm tăng nguy cơ tổn thương da.

Điều đáng lưu ý là nhiều người sử dụng ngay cả khi ngủ, điều này khiến người dùng không chủ động kiểm soát được thời gian tiếp xúc với nguồn điện. Nếu như túi sưởi được đặt cố định dưới chân, sát lưng hoặc vùng bụng, nhiệt có thể tác động liên tục lên một vùng da trong một thời gian dài mà người dùng không kịp nhận biết.

Theo TS Trần Văn Thịnh, nguyên trưởng bộ môn Điện (ĐH Bách khoa Hà Nội), nếu trong gia đình có trẻ em thì càng cần cẩn trọng với túi sưởi. Khi cha mẹ dùng cho trẻ cần kiểm soát nhiệt độ thích hợp và giám sát khi trẻ nhỏ dùng. Trẻ nhỏ có thể nhảy lên túi, nghịch túi sưởi khiến túi sưởi bị rách ra rất dễ gây bỏng da bé.

Ngoài ra, TS Thịnh cho biết thêm, trên thị trường hiện nay có nhiều loại túi sưởi không đảm bảo chất lượng, không rõ nguồn gốc. Do vậy, để an toàn, mọi người nên mua các loại túi sưởi tại các cửa hàng uy tín, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.

Sử dụng túi sưởi không đúng cách tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ

Bên cạnh nguy cơ gây bỏng, các thiết bị sưởi ấm sử dụng điện trực tiếp còn tiềm ẩn nguy cơ chập điện, cháy nổ. Khi sự cố xảy ra trong không gian kín, khói và khí độc có thể khiến người trong phòng bị ngạt, ngộ độc, thậm chí đe dọa tính mạng.

Những tai nạn này có thể xảy ra khi người già bị suy giảm ý thức hoặc trẻ nhỏ sử dụng thiết bị ở mức nhiệt cao trong thời gian dài mà không được kiểm soát.

Túi sưởi, chai nước nóng giúp giữ ấm trong những ngày lạnh nhưng sử dụng không đúng cách có thể gây bỏng nhiệt độ thấp. (Ảnh minh hoạ)

Thời gian tiếp xúc với nguồn nhiệt cũng quyết định mức độ tổn thương da. Theo thông tin bác sĩ cung cấp, ở nhiệt độ 68 độ C, da có thể bị bỏng chỉ sau khoảng 1 giây tiếp xúc; với nhiệt độ 60 độ C, thời gian này khoảng 5 giây, còn ở 49 độ C có thể cần khoảng 5 phút để gây bỏng. Đặc biệt, da của trẻ nhỏ và người cao tuổi thường mỏng hơn so với người trưởng thành nên nguy cơ tổn thương do nhiệt cần được lưu ý hơn.

Để hạn chế tai nạn, các chuyên gia khuyến cáo người dân cần tìm hiểu kỹ nguồn gốc, xuất xứ trước khi mua túi sưởi; ưu tiên sản phẩm có nhãn mác, thông tin rõ ràng và đáng tin cậy. Trong quá trình sử dụng, cần đọc kỹ, thực hiện đúng hướng dẫn của nhà sản xuất.

Khi cắm điện làm nóng túi sưởi, nên đặt thiết bị ở vị trí cách xa cơ thể và trẻ nhỏ, tránh tiếp xúc trực tiếp với ổ cắm. Không đặt vật nặng lên túi, không ngồi lên hoặc ôm túi sưởi trong thời gian dài. Đặc biệt, tuyệt đối không sử dụng túi sưởi khi thiết bị vẫn đang được kết nối với nguồn điện.

Người dùng cũng không nên cắm điện quá lâu. Nếu nhận thấy túi sưởi phồng bất thường, cần ngắt nguồn điện ngay. Trước mỗi lần sử dụng, nên kiểm tra kỹ các mép túi, bề mặt thiết bị để phát hiện dấu hiệu rách, hở hoặc rò rỉ dung dịch. Trong quá trình cắm điện, không ngồi sát hoặc đặt đồ vật lên túi; kể cả sau khi rút điện cũng cần tránh đè ép thiết bị.

Nếu xảy ra bỏng, cần nhanh chóng đưa nạn nhân ra khỏi tác nhân gây bỏng và kiểm tra tình trạng ý thức, hô hấp. Đồng thời, gọi người hỗ trợ và tiến hành làm mát vùng tổn thương bằng nước sạch. Không dùng nước đá chườm trực tiếp, không tự ý bôi các loại thuốc hoặc sản phẩm không rõ nguồn gốc lên vết bỏng. Những cách xử lý dân gian như bôi mỡ trăn, kem đánh răng cũng cần tránh. Nếu có trang sức như nhẫn, vòng tay ở vùng bị bỏng, cần tháo bỏ sớm khi có thể thực hiện dễ dàng, trước khi vùng tổn thương sưng nề.

Sau khi làm mát, dùng gạc sạch che phủ nhẹ nhàng vùng bỏng, tránh chà xát hoặc làm vỡ các bóng nước. Người bị bỏng cần được đưa đến cơ sở y tế, ưu tiên bệnh viện có chuyên khoa Bỏng để được thăm khám và xử trí phù hợp.

Trong trường hợp không sử dụng túi sưởi, người dân vẫn có thể giữ ấm bằng cách duy trì nhiệt độ phòng khoảng 25-28 độ C, hạn chế gió lùa nhưng không đóng kín hoàn toàn không gian sinh hoạt. Bác sĩ cũng lưu ý không sử dụng bếp than trong phòng kín vì khí CO sinh ra từ quá trình đốt than có thể gây ngộ độc, thiếu oxy và tử vong. Đối với trẻ nhỏ, không nên tùy tiện thoa tinh dầu lên da vì một số thành phần có thể gây kích ứng, dị ứng hoặc phồng rộp.

Sử dụng túi sưởi, chai nước nóng thế nào để hạn chế bỏng?

Để hạn chế nguy cơ bỏng khi giữ ấm trong mùa lạnh, người sử dụng cần chú ý một số nguyên tắc:

- Không đặt trực tiếp túi sưởi, chai nước nóng lên da. Nên sử dụng lớp vỏ bọc hoặc khăn phù hợp để hạn chế tiếp xúc nhiệt trực tiếp.

- Không sử dụng nước sôi để đổ vào chai nước nóng. Cần tuân thủ hướng dẫn về nhiệt độ và cách sử dụng của nhà sản xuất.

- Kiểm tra túi sưởi, chai nước nóng trước khi dùng, đặc biệt là các dấu hiệu nứt, rò rỉ, hư hỏng hoặc bất thường ở dây dẫn, phích cắm đối với thiết bị điện.

- Không nằm đè lên túi chườm hoặc đặt nguồn nhiệt cố định dưới cơ thể trong thời gian dài. Không ngủ khi đang sử dụng túi sưởi hoặc chai nước nóng.

- Kiểm tra vùng da tiếp xúc thường xuyên để phát hiện sớm dấu hiệu đỏ, nóng rát hoặc phồng rộp.

- Không tự ý tăng nhiệt độ thiết bị hoặc kéo dài thời gian sử dụng để làm ấm nhanh hơn.

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