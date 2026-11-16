Chân thường xuyên sưng phù vào cuối ngày: Đừng vội nghĩ do đứng lâu, có thể là dấu hiệu bệnh nguy hiểm?

Phù chân vào cuối ngày có nguy hiểm không?

Nhiều người thắc mắc ngồi lâu bị phù chân là bệnh gì, đặc biệt khi tình trạng sưng phù chỉ xuất hiện vào cuối ngày hoặc sau nhiều giờ đứng, ngồi một chỗ. Không ít người cho rằng đây chỉ là hiện tượng bình thường do chân bị tê hoặc máu lưu thông kém nên thường bỏ qua.

Tuy nhiên, phù chân không phải lúc nào cũng đơn thuần do đứng lâu. Trong một số trường hợp, đây có thể là dấu hiệu sớm của suy giãn tĩnh mạch chi dưới – bệnh lý mạn tính xảy ra khi chức năng hồi lưu máu từ chân về tim bị suy giảm.

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Theo tổng quan của Eberhardt và Raffetto đăng trên tạp chí Circulation năm 2005, khi ngồi lâu, áp lực tĩnh mạch ở chi dưới tăng lên do hoạt động bơm máu của cơ bắp giảm. Tình trạng này có thể dẫn đến ứ máu tĩnh mạch, giãn thành mạch và dịch thoát ra mô kẽ, gây phù.

Nếu phù chân kéo dài, đi kèm các triệu chứng như đau cẳng chân, buốt rát hoặc cảm giác nặng chân về chiều, người bệnh cần lưu ý nguy cơ suy tĩnh mạch. Những biểu hiện này có thể liên quan đến tình trạng dòng máu trào ngược trong hệ tĩnh mạch nông do suy van tĩnh mạch.

Nguyên nhân gây phù chân

Theo các chuyên gia Bệnh viện Medlatec, phù chân có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau. Ở phụ nữ dưới 50 tuổi, một trong những nguyên nhân thường gặp là phù vô căn (trước đây gọi là phù chu kỳ). Đây là chẩn đoán loại trừ, chỉ được xác định sau khi đã loại trừ các nguyên nhân khác.

Ngoài ra, phù chân có thể liên quan đến các bệnh lý như suy tim, suy thận, bệnh gan, suy dinh dưỡng, chấn thương hoặc dị ứng. Một nguyên nhân ít được chú ý là tăng áp lực động mạch phổi, đôi khi liên quan đến hội chứng ngưng thở khi ngủ.

Bên cạnh đó, một số yếu tố khác cũng có thể gây phù chân hoặc làm tình trạng phù nặng hơn như mang thai, thay đổi nội tiết tố, sử dụng một số loại thuốc, ăn quá nhiều muối, béo phì và mặc quần áo quá bó sát.

Cách nhận biết chân bạn đang bị phù

Phù chân có thể nhận biết thông qua những thay đổi về hình dáng và cảm giác ở vùng chân. Một số dấu hiệu thường gặp gồm:

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- Chân hoặc bàn chân sưng to bất thường so với bình thường.

- Có thể xuất hiện những cơn đau ở chân dù không bị chấn thương hoặc va đập trước đó.

- Tình trạng phù kéo dài nhiều ngày, không có dấu hiệu thuyên giảm.

- Khi dùng ngón tay nhấn vào vùng bị phù, da lõm xuống và không đàn hồi trở lại ngay (trừ trường hợp phù cứng).

- Phù chân có thể đi kèm cảm giác mệt mỏi, tê bì hoặc giảm cảm giác ở chân.

Đặc biệt, người bệnh nên chú ý thời điểm xuất hiện và mức độ phù. Nếu hai bàn chân sưng rõ hơn vào cuối ngày, sau nhiều giờ đứng hoặc ngồi lâu, nhưng giảm sau khi nghỉ ngơi, kê cao chân, tình trạng này có thể liên quan đến sự ứ trệ tuần hoàn tĩnh mạch.

Tuy nhiên, chỉ dựa vào thời điểm xuất hiện hoặc việc phù một hay hai chân không đủ để xác định nguyên nhân. Người bệnh cần được thăm khám nếu tình trạng phù tái diễn thường xuyên, kéo dài hoặc có xu hướng nặng lên.

Phù chân khi nào cần đi khám?

Mặc dù một số trường hợp phù chân không gây nguy hiểm tức thời, nhưng đây cũng có thể là dấu hiệu cảnh báo bệnh lý nghiêm trọng. Người bệnh cần đến cơ sở y tế để được đánh giá nếu phù chân đi kèm các biểu hiện như:

- Chóng mặt, choáng váng, cảm giác đầu óc quay cuồng hoặc mờ nhạt.

- Đau hoặc tức vùng ngực.

- Nhầm lẫn, lú lẫn, khó thở.

Đặc biệt, nếu phù chân kèm đau tức ngực, khó thở, chóng mặt hoặc lú lẫn, người bệnh cần được cấp cứu, không nên tự theo dõi tại nhà.

Việc thăm khám, chẩn đoán và điều trị sớm giúp xác định nguyên nhân gây phù, hạn chế nguy cơ bệnh tiến triển nặng và cải thiện sức khỏe.