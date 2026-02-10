Nghệ nhân từng lập kỷ lục Việt Nam với 'rồng lu' tiếp tục ra mắt linh vật ngựa
Nghệ nhân Nguyễn Minh Thuận, người từng lập kỷ lục Việt Nam với cặp “rồng lu”, tiếp tục giới thiệu linh vật ngựa độc đáo tại TP.HCM dịp Tết năm nay.
Đường nét chân thực, chắc khoẻ.
Người dân đến check-in với linh vật ngựa.
Theo đó, cặp linh vật được xác lập kỷ lục: Cặp Rồng lắp ghép từ các lu, hũ gốm nung thủ công nhiều nhất tại Việt Nam. Chiều dài mỗi con rồng lu gần 30m, được chế tác từ 38 lu cỡ lớn và gần 20.000 hũ gốm sứ nhỏ. Đồ gốm để chế tác rồng được lò lu Đại Hưng - lò gốm có tuổi đời gần 180 năm ở Tương Bình Hiệp tài trợ.
