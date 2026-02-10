Mới nhất
Nghệ nhân từng lập kỷ lục Việt Nam với 'rồng lu' tiếp tục ra mắt linh vật ngựa

Thứ ba, 20:09 10/02/2026 | Đời sống

Nghệ nhân Nguyễn Minh Thuận, người từng lập kỷ lục Việt Nam với cặp “rồng lu”, tiếp tục giới thiệu linh vật ngựa độc đáo tại TP.HCM dịp Tết năm nay.

Nghệ nhân từng lập kỷ lục Việt Nam với 'rồng lu' tiếp tục ra mắt linh vật ngựa - Ảnh 1.

Những ngày qua, đường Nguyễn Đức Cảnh (phường Phú An, TP.HCM) trở thành điểm check-in của người dân và du khách khi tuyến phố được trang hoàng không khí Tết rộn ràng. Công trình được chính quyền phường Phú An chủ trì thực hiện với mục tiêu làm đẹp đô thị, tạo không gian văn hóa - lễ hội dịp năm mới.

Nghệ nhân từng lập kỷ lục Việt Nam với 'rồng lu' tiếp tục ra mắt linh vật ngựa - Ảnh 2.

Bối cảnh Tết rực rỡ với hoa mai, hoa đào, cờ Tổ quốc - cờ Đảng.

Nghệ nhân từng lập kỷ lục Việt Nam với 'rồng lu' tiếp tục ra mắt linh vật ngựa - Ảnh 3.

Nổi bật nhất là linh vật Ngựa cao 6m - dài 6m, được làm từ xốp do nghệ nhân Nguyễn Minh Thuận (Nghệ nhân hoa quả tạo hình quốc gia) trực tiếp thực hiện.

Nghệ nhân từng lập kỷ lục Việt Nam với 'rồng lu' tiếp tục ra mắt linh vật ngựa - Ảnh 4.

Linh vật ngựa được tạo hình hoàn toàn thủ công từ chất liệu xốp nguyên khối, hình dáng mạnh mẽ, đường nét tinh xảo, thể hiện hình ảnh con ngựa khỏe khoắn - biểu tượng của sự bền bỉ, may mắn và khởi sắc trong năm mới.

Nghệ nhân từng lập kỷ lục Việt Nam với 'rồng lu' tiếp tục ra mắt linh vật ngựa - Ảnh 5.

Tác phẩm được nghệ nhân Nguyễn Minh Thuận cùng nhóm cộng sự miệt mài tạo hình hơn một tháng, trước khi đưa ra lắp đặt tại khu vực trung tâm.

Nghệ nhân từng lập kỷ lục Việt Nam với 'rồng lu' tiếp tục ra mắt linh vật ngựa - Ảnh 6.

Nghệ nhân từng lập kỷ lục Việt Nam với 'rồng lu' tiếp tục ra mắt linh vật ngựa - Ảnh 7.

Nghệ nhân từng lập kỷ lục Việt Nam với 'rồng lu' tiếp tục ra mắt linh vật ngựa - Ảnh 8.

Nghệ nhân từng lập kỷ lục Việt Nam với 'rồng lu' tiếp tục ra mắt linh vật ngựa - Ảnh 9.

Đường nét chân thực, chắc khoẻ.

Nghệ nhân từng lập kỷ lục Việt Nam với 'rồng lu' tiếp tục ra mắt linh vật ngựa - Ảnh 10.

"Mọi bước thực hiện, từ tạo khối đến hoàn thiện từng chi tiết, đều được làm thủ công bằng tay, đòi hỏi thời gian, công sức và sự tinh tế trong từng đường nét", nghệ nhân Nguyễn Minh Thuận nói.

Nghệ nhân từng lập kỷ lục Việt Nam với 'rồng lu' tiếp tục ra mắt linh vật ngựa - Ảnh 11.

Được biết, UBND phường Phú An sẽ tiếp tục hoàn thiện trang trí xung quanh linh vật để người dân có thể đến tham quan, du xuân và chụp hình trong những ngày giáp Tết. Việc đưa linh vật ngựa khổng lồ vào trang trí không chỉ tạo điểm nhấn văn hóa đặc sắc cho địa phương mà còn góp phần làm đẹp không gian đô thị trong dịp năm mới.

Nghệ nhân từng lập kỷ lục Việt Nam với 'rồng lu' tiếp tục ra mắt linh vật ngựa - Ảnh 12.

Nghệ nhân từng lập kỷ lục Việt Nam với 'rồng lu' tiếp tục ra mắt linh vật ngựa - Ảnh 13.

Người dân đến check-in với linh vật ngựa.

Nghệ nhân từng lập kỷ lục Việt Nam với 'rồng lu' tiếp tục ra mắt linh vật ngựa - Ảnh 14.

Về nghệ nhân Nguyễn Minh Thuận, trước đó, năm 2024, ông từng được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác lập kỷ lục với tác phẩm linh vật cặp “rồng lu” độc đáo (trưng bày tại cầu Bà Sảng - Tương Bình Hiệp, nay là phường Chánh Hiệp, TP.HCM).

Nghệ nhân từng lập kỷ lục Việt Nam với 'rồng lu' tiếp tục ra mắt linh vật ngựa - Ảnh 15.

Nghệ nhân từng lập kỷ lục Việt Nam với 'rồng lu' tiếp tục ra mắt linh vật ngựa - Ảnh 16.

Theo đó, cặp linh vật được xác lập kỷ lục: Cặp Rồng lắp ghép từ các lu, hũ gốm nung thủ công nhiều nhất tại Việt Nam. Chiều dài mỗi con rồng lu gần 30m, được chế tác từ 38 lu cỡ lớn và gần 20.000 hũ gốm sứ nhỏ. Đồ gốm để chế tác rồng được lò lu Đại Hưng - lò gốm có tuổi đời gần 180 năm ở Tương Bình Hiệp tài trợ.

Thy Huệ
