Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Hưng Yên: Khoảnh khắc vụ nổ nghi do pháo tự chế khiến nhà dân đổ sập, một người tử vong

Thứ ba, 12:54 10/02/2026 | Đời sống
Trung Sơn
Trung Sơn
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Sáng 10/2, một vụ nổ lớn bất ngờ xảy ra tại một nhà dân ở xã Ân Thi, tỉnh Hưng Yên, khiến tầng 2 của ngôi nhà bị đổ sập, một người đàn ông thiệt mạng tại chỗ.

Theo đó, sự việc xảy ra vào khoảng 7 giờ 45 phút ngày 10/2 tại một nhà dân ở thôn An Bá, xã Ân Thi, tỉnh Hưng Yên.

Từ hình ảnh được camera an ninh gần hiện trường ghi lại cho thấy, vụ nổ lớn bất ngờ phát ra từ khu vực tầng 2 của ngôi nhà. Sức công phá mạnh đến mức làm rung chuyển cả mặt đất, khói lửa bốc lên mù mịt.

Khoảnh khắc vụ nổ khiến 1 người tử vong sáng 10/2 ở Hưng Yên.

Tại hiện trường ngôi nhà hai tầng đã bị phạt gần hết tầng 2, gạch đá, tường và mái đổ nằm ngổn ngang khắp nơi.

Sức ép từ vụ nổ không chỉ phá hủy ngôi nhà mục tiêu mà còn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến các công trình lân cận, khiến một số nhà xung quanh bị rạn nứt tường và vỡ kính cửa.

Thông tin từ UBND xã Ân Thi bước đầu xác nhận vụ việc đã khiến một người đàn ông tử vong tại chỗ và nhận định nguyên nhân ban đầu nghi do pháo tự chế gây ra.

Đây là lời cảnh tỉnh đau xót về hiểm họa của pháo tự chế, đặc biệt là trong giai đoạn sát Tết khi tình trạng này thường có xu hướng gia tăng bất chấp các cảnh báo từ cơ quan chức năng.

Nổ lớn ở Hưng Yên: Nguyên nhân pháo tự chế khiến một người tử vong - Ảnh 1.Một người tử vong nghi do nổ pháo tự chế ở Phú Thọ

Sau tiếng nổ như sấm, hàng xóm chạy ra kiểm tra thì phát hiện anh Vũ Văn Chính (42 tuổi) đã tử vong tại chỗ, nghi do nổ pháo tự chế.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Một người tử vong nghi do nổ pháo tự chế ở Phú Thọ

Một người tử vong nghi do nổ pháo tự chế ở Phú Thọ

Bắt giữ đối tượng buôn bán gần 50kg pháo nổ tại Thái Nguyên

Bắt giữ đối tượng buôn bán gần 50kg pháo nổ tại Thái Nguyên

Vác pháo nổ băng rừng vượt biên, hai đối tượng 'sa lưới' tại Lai Châu

Vác pháo nổ băng rừng vượt biên, hai đối tượng 'sa lưới' tại Lai Châu

3 con giáp bùng nổ tài lộc, dễ có quý nhân trợ giúp trong tuần mới

3 con giáp bùng nổ tài lộc, dễ có quý nhân trợ giúp trong tuần mới

Hà Nội: Nổ lớn nghi do pháo tại xã Phúc Thọ khiến 3 người thương vong

Hà Nội: Nổ lớn nghi do pháo tại xã Phúc Thọ khiến 3 người thương vong

Cùng chuyên mục

Nghệ nhân từng lập kỷ lục Việt Nam với 'rồng lu' tiếp tục ra mắt linh vật ngựa

Nghệ nhân từng lập kỷ lục Việt Nam với 'rồng lu' tiếp tục ra mắt linh vật ngựa

Đời sống - 1 giờ trước

Nghệ nhân Nguyễn Minh Thuận, người từng lập kỷ lục Việt Nam với cặp “rồng lu”, tiếp tục giới thiệu linh vật ngựa độc đáo tại TP.HCM dịp Tết năm nay.

Bính Ngọ 2026 hợp tuổi gì nhất? Hé lộ những tuổi 'vượng tài - vượng tình' trong năm này

Bính Ngọ 2026 hợp tuổi gì nhất? Hé lộ những tuổi 'vượng tài - vượng tình' trong năm này

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Năm Bính Ngọ 2026 hợp tuổi gì là vấn đề được nhiều người quan tâm khi chuẩn bị kế hoạch làm ăn, kết hôn hoặc sinh con.

Mức thưởng Đảng viên hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền theo hệ số lương mới

Mức thưởng Đảng viên hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền theo hệ số lương mới

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là một trong những khung tiêu chuẩn cao nhất dùng để đánh giá mức độ chất lượng của Đảng viên. Trường hợp Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền được bao nhiêu tiền?

Số cuối ngày sinh Âm lịch tiết lộ người khôn ngoan: Càng lớn tuổi càng phát tài

Số cuối ngày sinh Âm lịch tiết lộ người khôn ngoan: Càng lớn tuổi càng phát tài

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Những người sinh vào các ngày Âm lịch này không ồn ào, không vội vã, nhưng càng về sau càng thể hiện bản lĩnh và sự giàu có đáng nể.

3 con giáp được quý nhân gọi tên năm 2026: Sự nghiệp bứt phá, tiền tài và chức vị cùng tăng

3 con giáp được quý nhân gọi tên năm 2026: Sự nghiệp bứt phá, tiền tài và chức vị cùng tăng

Đời sống - 14 giờ trước

GĐXH - Năm Bính Ngọ 2026, có 3 con giáp nổi bật hơn cả khi được đánh giá là bước vào giai đoạn thăng tiến sự nghiệp nhanh chóng, cơ hội mở ra dồn dập và thành quả đến rõ rệt.

Thông tin mới nhất về việc tuyển chọn công dân vào ngành Công an nhân dân năm 2026

Thông tin mới nhất về việc tuyển chọn công dân vào ngành Công an nhân dân năm 2026

Đời sống - 14 giờ trước

GĐXH - Công tác tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2026 đã được điều chỉnh để phù hợp với mô hình tổ chức mới.

Ngắm linh vật ngựa đẹp, độc đáo ở các tỉnh, thành dịp Tết Bính Ngọ 2026

Ngắm linh vật ngựa đẹp, độc đáo ở các tỉnh, thành dịp Tết Bính Ngọ 2026

Đời sống - 15 giờ trước

Cư dân mạng đang háo hức chia sẻ hình ảnh linh vật ngựa tại các địa phương và rôm rả bàn luận xem linh vật ngựa của tỉnh, thành nào đẹp nhất, độc đáo nhất.

4 khung giờ sinh Âm lịch mang phúc khí, tuổi già đủ đầy, thong dong

4 khung giờ sinh Âm lịch mang phúc khí, tuổi già đủ đầy, thong dong

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Có những khung giờ sinh Âm lịch được xem là "giờ lành", người sinh vào đó thường thông minh, sáng suốt, sự nghiệp hanh thông và về già sống vui vẻ, an nhàn.

Hà Nội: Giải cứu 15 người trong vụ hỏa hoạn tại quán cà phê ca nhạc ở Đông Anh

Hà Nội: Giải cứu 15 người trong vụ hỏa hoạn tại quán cà phê ca nhạc ở Đông Anh

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Tối ngày 8/2, ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại tầng 3 của ngôi nhà 5 tầng kinh doanh cà phê ca nhạc tại xã Đông Anh (TP Hà Nội), khiến nhiều người mắc kẹt trong khói độc. Lực lượng chức năng đã có màn cứu hộ thần tốc, đưa toàn bộ 15 nạn nhân rời khỏi hiện trường an toàn.

Thông tin quan trọng khám sức khỏe đi nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2026

Thông tin quan trọng khám sức khỏe đi nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2026

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang đã ký ban hành Thông tư số 131/2025/TT-BCA sửa đổi, bổ sung về tiêu chuẩn sức khỏe đặc thù và khám sức khỏe đối với lực lượng Công an nhân dân.

Xem nhiều

Vận trình 12 con giáp năm Bính Ngọ 2026: Người lên hương, kẻ chật vật

Vận trình 12 con giáp năm Bính Ngọ 2026: Người lên hương, kẻ chật vật

Đời sống

GĐXH - Năm Bính Ngọ 2026, vận trình cuộc sống, sự nghiệp, tài lộc và tình cảm của 12 con giáp đều đứng trước những cơ hội lẫn thử thách đan xen.

3 con giáp được quý nhân gọi tên năm 2026: Sự nghiệp bứt phá, tiền tài và chức vị cùng tăng

3 con giáp được quý nhân gọi tên năm 2026: Sự nghiệp bứt phá, tiền tài và chức vị cùng tăng

Đời sống
Phú Thọ: Khoảnh khắc vụ tai nạn khiến hai người đi xe máy bị ô tô cán tử vong trên Quốc lộ 6

Phú Thọ: Khoảnh khắc vụ tai nạn khiến hai người đi xe máy bị ô tô cán tử vong trên Quốc lộ 6

Đời sống
4 khung giờ sinh Âm lịch mang phúc khí, tuổi già đủ đầy, thong dong

4 khung giờ sinh Âm lịch mang phúc khí, tuổi già đủ đầy, thong dong

Đời sống
Số cuối ngày sinh Âm lịch tiết lộ người khôn ngoan: Càng lớn tuổi càng phát tài

Số cuối ngày sinh Âm lịch tiết lộ người khôn ngoan: Càng lớn tuổi càng phát tài

Đời sống

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top