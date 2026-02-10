Hưng Yên: Khoảnh khắc vụ nổ nghi do pháo tự chế khiến nhà dân đổ sập, một người tử vong

Theo đó, sự việc xảy ra vào khoảng 7 giờ 45 phút ngày 10/2 tại một nhà dân ở thôn An Bá, xã Ân Thi, tỉnh Hưng Yên.

Từ hình ảnh được camera an ninh gần hiện trường ghi lại cho thấy, vụ nổ lớn bất ngờ phát ra từ khu vực tầng 2 của ngôi nhà. Sức công phá mạnh đến mức làm rung chuyển cả mặt đất, khói lửa bốc lên mù mịt.

Khoảnh khắc vụ nổ khiến 1 người tử vong sáng 10/2 ở Hưng Yên.

Tại hiện trường ngôi nhà hai tầng đã bị phạt gần hết tầng 2, gạch đá, tường và mái đổ nằm ngổn ngang khắp nơi.

Sức ép từ vụ nổ không chỉ phá hủy ngôi nhà mục tiêu mà còn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến các công trình lân cận, khiến một số nhà xung quanh bị rạn nứt tường và vỡ kính cửa.

Thông tin từ UBND xã Ân Thi bước đầu xác nhận vụ việc đã khiến một người đàn ông tử vong tại chỗ và nhận định nguyên nhân ban đầu nghi do pháo tự chế gây ra.

Đây là lời cảnh tỉnh đau xót về hiểm họa của pháo tự chế, đặc biệt là trong giai đoạn sát Tết khi tình trạng này thường có xu hướng gia tăng bất chấp các cảnh báo từ cơ quan chức năng.