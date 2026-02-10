Mức thưởng Đảng viên hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền theo hệ số lương mới
GĐXH - Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là một trong những khung tiêu chuẩn cao nhất dùng để đánh giá mức độ chất lượng của Đảng viên. Trường hợp Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền được bao nhiêu tiền?
Tiêu chí đánh giá xếp loại đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền là gì?
Tiêu chí đánh giá xếp loại đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được quy định tại khoản 1 Điều 12 Quy định 124-QĐ/TW năm 2023. Cụ thể:
Là cá nhân có nhiều thành tích nổi bật; là điển hình để tập thể, cá nhân khác học tập, noi theo; các tiêu chí đánh giá đều đạt "Tốt" trở lên; trong đó những tiêu chí về kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao trong năm (đối với cá nhân) đều được đánh giá đạt "Xuất sắc" bằng sản phẩm cụ thể.
- Đối với cá nhân: Hoàn thành 100% chỉ tiêu, nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc được giao đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, hiệu quả; trong đó có ít nhất 50% chỉ tiêu, nhiệm vụ hoàn thành vượt mức.
- Đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý: Ngoài các tiêu chuẩn chung, phải thực sự gương mẫu về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong lề lối, phương pháp làm việc, ý thức tổ chức kỷ luật; địa phương, cơ quan, đơn vị, bộ phận, lĩnh vực mà mình trực tiếp phụ trách hoàn thành tất cả các chỉ tiêu, nhiệm vụ, trong đó có ít nhất 50% chỉ tiêu (nhiệm vụ) cơ bản hoàn thành vượt mức; 100% cơ quan, đơn vị thuộc quyền lãnh đạo, quản lý trực tiếp được xếp loại hoàn thành nhiệm vụ trở lên, trong đó có ít nhất 70% số đơn vị xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.
- Cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định số lượng cá nhân được xếp loại "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" không vượt quá 20% số được xếp loại "Hoàn thành tốt nhiệm vụ" theo từng nhóm đối tượng có vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ tương đồng.
Mức khen thưởng Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền
Theo Hướng dẫn 56-HD/VPTW về mức chi tiền thưởng kèm theo các hình thức khen thưởng đối với tổ chức Đảng và Đảng viên được quy định như sau:
Mức tiền thưởng cho Đảng viên được khen thưởng
1. Được tổ chức cơ sở đảng (đảng bộ cơ sở, chi bộ cơ sở) tặng giấy khen cho đảng viên đạt tiêu chuẩn "Đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" trong năm, tiền thưởng kèm theo bằng 0,3 lần mức tiền lương cơ sở.
2. Được ban thường vụ huyện uỷ và tương đương tặng giấy khen cho đảng viên đạt tiêu chuẩn "Đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" 5 năm liền, tiền thưởng kèm theo bằng 1,0 lần mức tiền lương cơ sở.
3. Được ban thường vụ tỉnh uỷ và tương đương tặng bằng khen cho đảng viên đạt tiêu chuẩn "Đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" 5 năm liền, tiền thưởng kèm theo bằng 1 ,5 lần mức tiền lương cơ sở.
Cũng theo Hướng dẫn 56/HD/VPTW, tiền thưởng được tính trên mức lương cơ sở do Chính phủ quy định đang có hiệu lực vào thời điểm ban hành quyết định khen thưởng.
Tại khoản 2 Điều 3 Nghị định 73/2024/NĐ-CP, hiện nay mức lương cơ sở là 2.340.000 đồng/tháng. Theo đó, khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Đảng viên sẽ nhận được mức tiền thưởng tương ứng.
Tiền thưởng = Hệ số x Mức lương cơ sở.
Theo các quy định nêu trên, Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền được thưởng:
- Được ban thường vụ huyện uỷ và tương đương tặng giấy khen cho đảng viên đạt tiêu chuẩn "Đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" 5 năm liền, tiền thưởng kèm theo bằng 1,0 lần mức tiền lương cơ sở là 2.340.000 đồng.
- Được ban thường vụ tỉnh uỷ và tương đương tặng bằng khen cho đảng viên đạt tiêu chuẩn "Đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" 5 năm liền, tiền thưởng kèm theo bằng 1,5 lần mức tiền lương cơ sở là 3.510.000 đồng.
