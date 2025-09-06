Nghe thấy tiếng động "lạ", người đàn ông bủn rủn khi thấy cảnh tượng đáng sợ trong nhà
Một người dân đã ghi lại cảnh tượng gây sốc khi có một thứ khổng lồ treo lơ lửng trên trần nhà mình.
Vừa qua, một người dân ở Trung Quốc đã ghi lại cảnh tượng gây sốc khi tổ ong bắp cày khổng lồ dài gần một mét treo lơ lửng trên trần nhà mình. Đoạn video cho thấy tổ ong có hình trụ lớn, bề mặt xám nâu đặc trưng, với hàng nghìn con ong bắp cày đang bay ra bay vào liên tục.
Mặc dù nghe thấy tiếng vo ve lạ trên trần từ vài ngày trước nhưng chủ nhà không để ý. Ban đầu, anh nghĩ chỉ là vài con côn trùng trú ngụ. Chỉ vài ngày sau khi mở trần để kiểm tra, anh không khỏi sững sờ khi thấy toàn bộ một góc nhà "mọc" tổ ong khổng lồ.
Chủ nhà chia sẻ đây là lần đầu tiên chứng kiến tổ ong bắp cày lớn đến vậy. Quá sợ hãi anh liền gọi đội cứu hộ địa phương đến ứng cứu.
Đoạn clip chia sẻ trên mang xã hội thu hút sự chú ý của nhiều người.
Một số cư dân mạng bày tỏ kinh ngạc và cảnh báo nhau giữ khoảng cách an toàn với các tổ ong lớn. Các chuyên gia cũng khuyến nghị người dân không tự ý phá tổ mà nên tìm đến dịch vụ diệt ong chuyên nghiệp để đảm bảo an toàn.
Cách xử trí khi bị ong đốt
Theo lời khuyên của chuyên gia y tế, khi bị ong vò vẽ, ong bắp cày đốt hay các loài côn trùng nguy hiểm cắn, nếu không được cấp cứu kịp thời, một số trường hợp nạn nhân có nguy cơ tử vong ngay trong 30 phút đầu. Nguy cơ tử vong không chỉ tùy thuộc vào lượng nọc độc của chúng mà còn phụ thuộc vào cơ địa, sự phản ứng của cơ thể mỗi người. Điều này có nghĩa, chỉ 1 con ong, 1 con côn trùng độc cũng có thể làm tử vong 1 người. Do đó, người dân tuyệt đối không chủ quan khi bị ong đốt hay côn trùng, rắn cắn…
- Đưa nạn nhân ra khỏi khu vực bị ong đốt; đặt nạn nhân nằm yên, tránh cử động nhiều để hạn chế nọc độc lan truyền trong cơ thể.
- Ong thường để lại kim và túi chứa nọc độc tại vị trí đốt, nếu vòi chích nổi lên bề mặt da, dùng nhíp gắp nhẹ để lấy kim ra, tránh dùng tay khều hoặc chà xát, đè lên vết chích bởi mũi kim dính vào da có kèm theo túi chứa nọc độc sẽ tiếp tục bơm chất độc vào cơ thể.
- Rửa vết chích bằng xà phòng hoặc nước sạch, nước ấm, dung dịch sát trùng. Đắp khăn lạnh hay túi chườm đá lên vùng bị đốt để giảm sưng, giảm đau… Cho nạn nhân uống nhiều nước để thải bớt độc tố.
- Khi bị ong đốt nên sơ cứu nhanh chóng và theo dõi biểu hiện của nạn nhân. Nếu có các dấu hiệu nặng (khó thở, nhịp tim nhanh, nổi mề đay…), cần đưa đến bệnh viện ngay lập tức. Đặc biệt, nạn nhân càng bị nhiều vết ong đốt càng cần đưa đến bệnh viện sớm nhất có thể. Tuyệt đối không dùng các phương pháp dân gian (như dùng vôi, ruột ong…) hay dùng các loại thuốc không theo chỉ định của bác sĩ để xử trí nạn nhân.
Trúc Chi (t/h)
