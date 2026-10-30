Nghi chồng ngoại tình vì ngủ riêng suốt nhiều năm, sự thật phía sau khiến tôi bật khóc

Sau đêm sốt cao nằm một mình, tôi muốn ly hôn ở tuổi 55 GĐXH - Gần 30 năm làm vợ, tôi đã quen với cảnh chồng ham nhậu, mặc vợ tự lo mọi việc trong gia đình. Nhưng đêm tôi sốt cao, mong chồng ở nhà chăm sóc mà anh vẫn thản nhiên đi nhậu, tôi chợt nhận ra mình đã quá mệt mỏi với cuộc hôn nhân này.

Hơn 40 năm làm vợ, tôi cay đắng khi người đàn ông lạ tìm đến tiết lộ bí mật của chồng GĐXH - Sau hơn 40 năm chung sống, người phụ nữ lặng người khi một người đàn ông tìm đến, tiết lộ có thể là con riêng của chồng bà. Bí mật từ quá khứ không chỉ khơi lại nỗi đau về sự phản bội mà còn khiến bà lo lắng về những xáo trộn trong gia đình khi tuổi đã xế chiều.

* Câu chuyện được xây dựng từ những tình huống có thể gặp trong đời sống hôn nhân; một số chi tiết đã được thay đổi.