Nghi chồng ngoại tình vì ngủ riêng suốt nhiều năm, sự thật phía sau khiến tôi bật khóc
GĐXH - Suốt nhiều năm, chồng tìm cách né tránh chuyện gần gũi, khiến tôi nghi ngờ anh có người phụ nữ khác. Nhưng khi biết lý do thật sự khiến anh chuyển sang ngủ riêng, tôi vừa thương chồng, vừa day dứt vì đã để những nghi ngờ âm thầm làm tổn thương cả hai vợ chồng.
* Câu chuyện được xây dựng từ những tình huống có thể gặp trong đời sống hôn nhân; một số chi tiết đã được thay đổi.
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