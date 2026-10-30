Nghi chồng ngoại tình vì ngủ riêng suốt nhiều năm, sự thật phía sau khiến tôi bật khóc

Nghi chồng ngoại tình vì ngủ riêng suốt nhiều năm, sự thật phía sau khiến tôi bật khóc

| Tâm sự
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GĐXH - Suốt nhiều năm, chồng tìm cách né tránh chuyện gần gũi, khiến tôi nghi ngờ anh có người phụ nữ khác. Nhưng khi biết lý do thật sự khiến anh chuyển sang ngủ riêng, tôi vừa thương chồng, vừa day dứt vì đã để những nghi ngờ âm thầm làm tổn thương cả hai vợ chồng.

48 tuổi, tôi nghi chồng ngoại tình vì ngủ riêng, sự thật phía sau khiến tôi bật khóc - Ảnh 1.Sau đêm sốt cao nằm một mình, tôi muốn ly hôn ở tuổi 55

GĐXH - Gần 30 năm làm vợ, tôi đã quen với cảnh chồng ham nhậu, mặc vợ tự lo mọi việc trong gia đình. Nhưng đêm tôi sốt cao, mong chồng ở nhà chăm sóc mà anh vẫn thản nhiên đi nhậu, tôi chợt nhận ra mình đã quá mệt mỏi với cuộc hôn nhân này.

48 tuổi, tôi nghi chồng ngoại tình vì ngủ riêng, sự thật phía sau khiến tôi bật khóc - Ảnh 2.Hơn 40 năm làm vợ, tôi cay đắng khi người đàn ông lạ tìm đến tiết lộ bí mật của chồng

GĐXH - Sau hơn 40 năm chung sống, người phụ nữ lặng người khi một người đàn ông tìm đến, tiết lộ có thể là con riêng của chồng bà. Bí mật từ quá khứ không chỉ khơi lại nỗi đau về sự phản bội mà còn khiến bà lo lắng về những xáo trộn trong gia đình khi tuổi đã xế chiều.

* Câu chuyện được xây dựng từ những tình huống có thể gặp trong đời sống hôn nhân; một số chi tiết đã được thay đổi.

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