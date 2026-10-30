Cho em gái vay tiền mua nhà, đến ngày cần lấy lại, câu trả lời của em khiến tôi nghẹn đắng

Tôi là chị cả, dưới tôi có một cô em gái kém 4 tuổi. Hai chị em từ nhỏ đã quấn quýt, có gì cũng chia đôi nên khi trưởng thành, tôi luôn tự nhủ phải có trách nhiệm bảo bọc em mình.

Cách đây 3 năm, vợ chồng em gái đón con đầu lòng, căn phòng trọ thuê ngoài thành phố trở nên chật chội, ẩm thấp. Thấy em rể phải đi làm xa, con nhỏ lại hay ốm vặt, tôi bàn với chồng rút khoản tiền 500 triệu đồng đang gửi tiết kiệm để cho em vay mua căn hộ chung cư 2 phòng ngủ.

Khoản tiền đó là mồ hôi nước mắt của vợ chồng tôi tích lũy nhiều năm để dự phòng cho con cái học hành. Ngày giao tiền, em gái tôi rơm rớm nước mắt vì xúc động, em rể thì hứa hẹn: "Anh chị giúp vợ chồng em chuyến này, tụi em cày cuốc trả nợ ngân hàng xong là sẽ gom góp hoàn trả anh chị sớm nhất". Tôi cười bảo em cứ yên tâm lo ổn định nhà cửa, chị em ruột thịt không tính toán lãi lời hay đặt mốc thời gian, cốt để em đỡ áp lực.

Cuộc sống của em gái tôi từ ngày có nhà mới trở nên khang trang hơn hẳn. Thỉnh thoảng cuối tuần sang chơi, thấy các em mua sắm được thêm tivi mới, tủ lạnh to, tôi thầm mừng trong lòng.

Cho em gái vay tiền mua nhà và câu trả lời gây tổn thương

Mọi chuyện bắt đầu xáo trộn vào đầu tháng này, khi công việc làm ăn của chồng tôi gặp sự cố lớn, cần một khoản vốn gấp 400 triệu đồng để xử lý công việc. Lâm vào đường cùng, tôi hẹn em gái ra quán cà phê gần nhà, ngỏ ý muốn lấy lại khoản tiền cho vay năm xưa.

Nghe tôi nói xong, em gái tôi bỗng lúng túng, gương mặt biến sắc: "Chị ơi, bây giờ vợ chồng em làm gì có sẵn tiền mặt mà trả chị. Anh chị bảo cho vay khi nào có thì trả, tụi em mới dồn hết tiền đóng vào gốc ngân hàng hằng tháng để giảm lãi. Giờ chị đòi đột ngột thế này, chẳng lẽ bắt vợ chồng em phải bán nhà đi để trả nợ cho chị sao?".

Lời nói của em gái như gáo nước lạnh dội thẳng vào lòng tôi. Tôi đứng hình giữa quán cà phê, lồng ngực thắt lại vì hụt hẫng. Sự giúp đỡ vô tư năm xưa giờ đây bị em dịch nghĩa thành một sự "đòi hỏi đột ngột", đẩy em vào thế khó.

Người chị đứng hình trước phản ứng ngoài dự tính của em gái khi đòi lại khoản tiền cho vay. Ảnh minh họa: iStock

Suốt một tuần sau đó, không khí giữa hai nhà trở nên lạnh lẽo. Tôi ôm nỗi ấm ức, còn em gái cũng không gọi điện hay nhắn tin. Cho đến tối hôm qua, em rể lẳng lặng xách một bọc tiền mặt cùng cuốn sổ hộ khẩu sang nhà tôi. Nhìn gương mặt hốc hác, đôi mắt quầng thâm của em, tôi dịu giọng mời ngồi xuống ghế.

Em rể đặt bọc tiền 200 triệu lên bàn, lí nhí: "Anh chị ơi, mấy ngày qua nhà em mất ăn mất ngủ, vợ em nó khóc suốt vì hối hận vì hôm trước lỡ lời. Thực lòng tụi em chưa từng có ý định quỵt nợ. Nhưng một năm qua, công ty em cắt giảm lương, thu nhập bấp bênh, tiền lãi ngân hàng vẫn phải đóng đều đặn. Vợ em vì quá áp lực, lại nghe chị đòi gấp nên trong lúc hoảng loạn đã nói ra những lời tổn thương chị".

Em rể đẩy tờ giấy viết tay sang phía tôi, nghẹn ngào: "Đây là 200 triệu tụi em đi vay mượn từ bạn bè và rút một phần thẻ tín dụng ra trước để anh chị lo việc. Còn lại 300 triệu, vợ chồng em xin phép cắm cuốn sổ hồng này hoặc thế chấp chính căn nhà để vay ngân hàng trả nốt cho anh chị trong tháng tới. Tình nghĩa của anh chị, tụi em không quên, xin chị đừng vì chuyện này mà từ mặt vợ em".

Tiền bạc và ranh giới cần làm rõ giữa những người ruột thịt

Nhìn bọc tiền mặt và tờ giấy viết tay của em rể đặt trên bàn, cơn giận trong lòng tôi bỗng chốc tan biến, thay vào đó là sự xót xa. Tôi nhận ra trong câu chuyện này, lỗi không hoàn toàn thuộc về em gái, mà bắt nguồn từ sự "im lặng và kỳ vọng" không rõ ràng ngay từ đầu của cả hai phía.

Tôi cho vay vô tư, không hẹn ngày trả vì nghĩ tình thân sẽ tự biết điều tiết. Chính sự dông dài ấy lại vô tình khiến em gái lầm tưởng rằng khoản nợ này còn rất lâu mới phải hoàn lại, dẫn đến việc các em thoải mái chi tiêu mà không có quỹ dự phòng. Đến khi rủi ro ập đến, sự thiếu minh bạch đã vô tình biến những người ruột thịt thành thế phòng thủ, dễ làm tổn thương nhau bằng những lời ích kỷ.

Tôi đẩy giấy tờ nhà lại phía em rể, nhẹ nhàng: "Anh chị cầm trước 200 triệu này để lo công việc trước mắt, phần còn lại tuyệt đối không được đi vay nóng hay thế chấp nhà cửa gì nữa. Hãy cứ lo làm ăn, mỗi năm gom góp trả anh chị một ít theo đúng khả năng".

Tối muộn, khi em rể ra về, tôi nhận được dòng tin nhắn từ em gái: "Em xin lỗi chị hai, em sai rồi". Tôi lẳng lặng mỉm cười, nước mắt ứa ra.

Tiền bạc mất đi có thể kiếm lại được, nhưng tình anh em một khi đã rạn nứt thì rất khó hàn gắn. Chuyện lần này là bài học đắt giá cho gia đình tôi: Giúp đỡ người thân là tốt, nhưng ngay cả giữa những người ruột thịt, tiền bạc vẫn cần một ranh giới rõ ràng, sòng phẳng ngay từ đầu để lòng tốt không trở thành gánh nặng cho cả hai phía.

Lê Ngân

Sau buổi họp lớp 20 năm, tôi mới hiểu vì sao chồng luôn né tránh nhắc tên người bạn thân nhất GĐXH - Suốt 10 năm chung sống, chồng tôi là người đàn ông mẫu mực, hết lòng vì gia đình. Vậy nhưng, có một khoảng lặng bất thường mà anh luôn tìm cách né tránh: Chưa từng thoải mái khi ai đó nhắc đến Hải - người bạn thân chí cốt thời sinh viên. Cứ nghĩ sự im lặng ấy bắt nguồn từ một ghen tuông cũ, tôi đến buổi họp lớp kỷ niệm 20 năm để tìm câu trả lời, để rồi bàng hoàng nhận ra bí mật đau đớn phía sau...