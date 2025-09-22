Nghỉ hưu an nhàn chỉ còn là giấc mơ xa vời vì con cái trưởng thành nhưng chẳng thể tự lập

Theo khảo sát từ chuyên trang tài chính tiêu dùng Savings.com, gần một nửa (47%) cha mẹ có con trên 18 tuổi vẫn đang phải chi trả cho con ít nhất một khoản hỗ trợ hằng tháng, từ tiền ăn uống, gói điện thoại di động cho đến bảo hiểm y tế hay chi phí đi lại. Trung bình, số tiền mà cha mẹ chi cho con cái trưởng thành rơi vào khoảng 1.384 USD/tháng (tương đương 34 triệu đồng).

Thực trạng đáng lo: Nghỉ hưu nhưng vẫn gánh nặng tài chính

Trước đây, nhiều người cho rằng trong thời đại internet cùng cơ hội việc làm đa dạng, thế hệ trẻ hoàn toàn có thể tự lập.

Thậm chí, họ được đánh giá có lợi thế hơn cha mẹ khi cùng độ tuổi, như tỷ lệ học đại học cao hơn, cơ hội việc làm toàn thời gian rộng mở hơn, đặc biệt là ở phụ nữ, nhóm ngày càng có thu nhập và học vấn tốt.

Tuy nhiên, thực tế không hề "màu hồng". Bên cạnh chi phí sinh hoạt và nhà ở ngày càng đắt đỏ, giới trẻ còn đối diện nhiều khoản nợ chồng chất, đặc biệt từ tín dụng sinh viên và thẻ tín dụng.

Sau khi điều chỉnh theo lạm phát, mức thu nhập của thế hệ Y và Z hiện thậm chí thấp hơn thu nhập cha mẹ họ ở độ tuổi 20–30.

Chính vì vậy, không ít bạn trẻ dù đã trưởng thành vẫn phải tìm đến sự hỗ trợ từ cha mẹ. Đáng nói, 61% thanh niên ở Mỹ vẫn sống cùng cha mẹ mà không đóng góp chi phí sinh hoạt, một con số cho thấy sự phụ thuộc lớn vào gia đình.

Theo báo cáo, có tới 58% phụ huynh thừa nhận họ phải hy sinh tài chính dưỡng già để lo cho con cái. Ảnh minh họa

Nghỉ hưu bị ảnh hưởng nặng nề

Điều này tạo ra hệ quả trực tiếp đến kế hoạch nghỉ hưu của cha mẹ. Theo báo cáo, có tới 58% phụ huynh thừa nhận họ phải hy sinh tài chính dưỡng già để lo cho con cái, con số này đã tăng vọt so với 37% chỉ một năm trước đó.

Nghỉ hưu lẽ ra là thời điểm cha mẹ chăm lo cho sức khỏe, tích lũy quỹ chăm sóc tuổi già và tận hưởng cuộc sống. Thế nhưng, gánh nặng con cái khiến nhiều người rơi vào cảnh chật vật, thậm chí đối diện nguy cơ kế hoạch nghỉ hưu sụp đổ.

Chuyên gia cảnh báo: Cha mẹ cần ưu tiên tài chính cho bản thân

Bà Carolyn McClanahan, chuyên gia hoạch định tài chính, thành viên Hội đồng cố vấn CNBC, nhấn mạnh: Cha mẹ cần có kế hoạch tài chính rõ ràng cho bản thân trước khi nghĩ đến việc hỗ trợ con. Theo bà, sự hỗ trợ này phải nằm trong giới hạn cụ thể, có khung thời gian và tuyệt đối không được ảnh hưởng đến kế hoạch nghỉ hưu.

"Bạn cần tạo ra ranh giới và tìm sự cân bằng cho chính mình. Việc giúp con cái là tốt, nhưng không nên là tất cả. Nếu không, bạn sẽ đánh đổi tuổi già an nhàn để tiếp tục lao đao vì gánh nặng tài chính," McClanahan phân tích.

Tương tự, bà Isabel Barrow, Giám đốc kế hoạch tài chính tại Edelman Financial Engines, đưa ra lời khuyên: cha mẹ nên có một "thỏa thuận" với con cái. Chẳng hạn, cha mẹ hỗ trợ một phần chi phí, nhưng đổi lại con cái cần cam kết thực hiện những bước đi tài chính vững vàng như:

- Đóng góp tối thiểu 10% lương vào quỹ hưu trí tại nơi làm việc.

- Tích cực tiết kiệm từ thu nhập hiện tại.

- Có kế hoạch trả nợ rõ ràng để tiến tới tự lập.

Theo Barrow, đó không chỉ là hỗ trợ tài chính, mà còn là cách cha mẹ giúp con hình thành trách nhiệm và định hướng tài chính cho chính tương lai của chúng.

Bài học cho tuổi nghỉ hưu

Thực tế cho thấy, nghỉ hưu không đơn giản là "dừng lại" sau một hành trình dài làm việc, mà cần một chiến lược chuẩn bị kỹ lưỡng.

Nếu cha mẹ không có kế hoạch tài chính rõ ràng, tuổi già dễ bị bào mòn bởi trách nhiệm nuôi con kéo dài.

Người làm cha mẹ có thể yêu thương và sẵn sàng hy sinh, nhưng không thể đánh đổi toàn bộ sự an nhàn của tuổi nghỉ hưu.

Việc lập ranh giới, thiết lập nguyên tắc và hướng dẫn con cái tự lập mới là con đường bền vững để cả hai thế hệ đều có một tương lai vững vàng.

4 sai lầm tuổi trẻ khiến tuổi già khốn khó, ai cũng nên suy ngẫm trước khi nghỉ hưu GĐXH - Không ít người, đến lúc nghỉ hưu mới cay đắng nhận ra: tuổi trẻ đã bỏ qua những điều quan trọng, để rồi tuổi già sống trong hối tiếc và khốn khó.

Theo CNBC