4 sai lầm tuổi trẻ khiến tuổi già khốn khó, ai cũng nên suy ngẫm trước khi nghỉ hưu
GĐXH - Không ít người, đến lúc nghỉ hưu mới cay đắng nhận ra: tuổi trẻ đã bỏ qua những điều quan trọng, để rồi tuổi già sống trong hối tiếc và khốn khó.
Câu chuyện của dì Hướng (Nam Ninh, Trung Quốc) là minh chứng điển hình. Khi còn trẻ, bà mải mê kiếm sống, tích góp và xây dựng các mối quan hệ xã hội, nhưng lại quên đi 4 bài học lớn. Đến khi về hưu, bà mới hiểu rằng đó là những điều đắt giá quyết định hạnh phúc tuổi già.
1. "Bè" thì nhiều nhưng "bạn" thật sự chẳng được bao nhiêu
Tuổi trẻ, ai cũng thích có nhiều bạn bè, càng quen biết rộng càng thấy tự hào. Nhưng càng về sau mới thấy số người sẵn sàng chia sẻ khó khăn cùng mình lại vô cùng ít ỏi.
Tiền bạc, thời gian và biến cố là phép thử khắc nghiệt giúp sàng lọc bạn bè thật – giả.
Người bạn tốt không phải là người cùng ta tiệc tùng vui vẻ, mà là người âm thầm xuất hiện khi ta cần nhất.
2. Khó khăn là một phần của cuộc sống
Nhiều người trẻ thường phàn nàn áp lực học hành, công việc, rồi kết luận "cuộc sống quá khó". Nhưng nghịch cảnh chính là thứ rèn giũa bản lĩnh.
Không có thách thức, con người không trưởng thành.
Về già mới hiểu, thay vì than vãn, hãy học cách đón nhận khó khăn với tâm thế bình thản. Vì rồi tất cả đều sẽ qua, chỉ có trải nghiệm ở lại cùng ta.
3. Sống là để tận hưởng chứ không phải chỉ tích góp
Không ít người trẻ vì quá lo xa nên chỉ biết tiết kiệm, "để dành", mà quên mất tận hưởng hiện tại. Đến khi muốn hưởng thụ thì thời gian đã qua, sức khoẻ không còn, cơ hội cũng mất.
Tiền bạc có thể tăng giảm, vật chất có thể mất đi, nhưng niềm vui và trải nghiệm chỉ tồn tại trong khoảnh khắc.
Đừng để đến lúc về hưu mới tiếc nuối rằng mình chưa từng thực sự sống.
4. Nếu sức khỏe đứng thứ hai thì chẳng có gì đứng đầu
Tuổi trẻ thường xem nhẹ sức khỏe, sẵn sàng thức trắng đêm, làm việc quá sức hoặc ăn uống vô độ.
Đến khi bệnh tật gõ cửa mới hoảng hốt nhận ra: tiền bạc kiếm được cũng không đủ để đổi lại sức khỏe đã mất.
Sức khỏe là nền tảng của mọi hạnh phúc. Có thể thiếu tiền, thiếu bạn, nhưng nếu thiếu sức khỏe thì tuổi già chỉ còn lại bệnh tật và cô đơn.
4 điều tuổi trẻ cần làm ngay để nghỉ hưu không hối tiếc
Nghỉ hưu có an nhàn hay không, không phụ thuộc vào số tiền trong tay, mà phụ thuộc vào cách chúng ta sống từ khi còn trẻ.
Giữ gìn những tình bạn chân thành, rèn luyện bản lĩnh trước khó khăn, biết tận hưởng cuộc sống và đặc biệt là trân trọng sức khỏe, đó mới là "khoản đầu tư" quý giá nhất cho tuổi già.
Top con giáp nữ 'ế bằng thực lực' vì quá nguyên tắc trong tình yêuGia đình - 9 giờ trước
GĐXH - Trong tình yêu, sự nhường nhịn đôi khi là chất keo gắn kết để mối quan hệ trở nên bền chặt. Thế nhưng, có những con giáp nữ lại đặt ra nguyên tắc quá cao, không chịu lùi bước dù chỉ một lần.
Lương hưu 14 triệu/tháng, cụ ông vẫn trả tiền khi đến nhà con ăn cơm: Dụng ý đằng sau khiến ai cũng bất ngờGia đình - 9 giờ trước
GĐXH - Trong xã hội hiện đại, lương hưu không chỉ là điểm tựa tài chính giúp người cao tuổi sống an nhàn, mà còn trở thành công cụ thể hiện sự quan tâm đến con cháu nếu biết cách sử dụng hợp lý.
4 kiểu cha mẹ nuôi dạy con cực kỳ thông minh, cư dân mạng phải thốt lên: 'Đỉnh của chóp!'Nuôi dạy con - 13 giờ trước
GĐXH - Cách xử lý trong nuôi dạy con của các bậc cha mẹ này khiến ai cũng thán phục và phải thốt lên đây là "Đỉnh cao của việc nuôi dạy con!".
Bé gái biến mất khi mẹ đi chợ, 44 năm sau mới vỡ òa trong giây phút đoàn tụGia đình - 13 giờ trước
Sau 44 năm tìm kiếm không ngừng nghỉ, bà Han Tae-soon ở Anyang đã được đoàn tụ với cô con gái Kyung-ha thất lạc từ lâu.
Những cung hoàng đạo luôn nói 'Mình ổn' dù trong lòng đang bão tốGia đình - 18 giờ trước
GĐXH - Trong 12 chòm sao, có những cung hoàng đạo không bao giờ dễ dàng để người khác nhìn thấy thế giới nội tâm của họ.
Người đến 55 tuổi mà chưa có 3 thứ này, về già phần lớn sẽ buồn thảmGia đình - 21 giờ trước
GĐXH - Khi về già có khổ hay sướng, hãy nhìn vào tuổi 55! Người đến 55 tuổi mà chưa có 3 thứ này, tuổi già phần lớn sẽ buồn thảm…
Đại gia bất động sản òa khóc ở viện dưỡng lão khi gặp người làm nghề 'con thuê'Gia đình - 21 giờ trước
Bước chân vào công việc làm "con thuê", Akai nhận ra cô đơn ở tuổi già không liên quan gì đến danh tiếng hay địa vị. Ngay cả những đại gia cũng không tránh khỏi cảnh ngộ này.
Đời người có 4 điều không nên nói để cuộc sống suôn sẻ hơn, đáng tiếc là nhiều người vẫn đang làmGia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Theo câu ngạn ngữ cổ, “bệnh từ miệng vào, họa từ miệng ra”. Đời người có 4 điều không nên nói, tuân thủ những nguyên tắc này sẽ giúp cuộc sống suôn sẻ và ý nghĩa hơn.
6 việc 'ngu ngốc' nhất khi về hưu, điều thứ ba có đến 80% người vẫn đang làmGia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Sau khi về hưu, có người sống một cuộc đời bình lặng, ổn định. Nhưng cũng có người lại “quậy phá”, khiến sức khỏe suy sụp, tiền bạc cũng tiêu tan.
3 cách phản hồi khôn ngoan của người EQ cao khi sếp hỏi 'Làm việc mệt không?'Gia đình - 1 ngày trước
GĐXH - Người sở hữu EQ cao luôn biết cách lựa chọn lời nói khôn khéo để vừa thể hiện sự chuyên nghiệp, vừa ghi điểm trong mắt sếp.
Cung hoàng đạo có khả năng giữ bình tĩnh giỏi nhấtGia đình
GĐXH - Có những cung hoàng đạo lại nổi bật bởi sự điềm đạm, khả năng kiểm soát cảm xúc và tư duy sáng suốt trong mọi tình huống.