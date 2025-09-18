Mới nhất
4 sai lầm tuổi trẻ khiến tuổi già khốn khó, ai cũng nên suy ngẫm trước khi nghỉ hưu

Thứ năm, 19:06 18/09/2025 | Gia đình
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Không ít người, đến lúc nghỉ hưu mới cay đắng nhận ra: tuổi trẻ đã bỏ qua những điều quan trọng, để rồi tuổi già sống trong hối tiếc và khốn khó.

Câu chuyện của dì Hướng (Nam Ninh, Trung Quốc) là minh chứng điển hình. Khi còn trẻ, bà mải mê kiếm sống, tích góp và xây dựng các mối quan hệ xã hội, nhưng lại quên đi 4 bài học lớn. Đến khi về hưu, bà mới hiểu rằng đó là những điều đắt giá quyết định hạnh phúc tuổi già.

1. "Bè" thì nhiều nhưng "bạn" thật sự chẳng được bao nhiêu

Tuổi trẻ, ai cũng thích có nhiều bạn bè, càng quen biết rộng càng thấy tự hào. Nhưng càng về sau mới thấy số người sẵn sàng chia sẻ khó khăn cùng mình lại vô cùng ít ỏi.

Tiền bạc, thời gian và biến cố là phép thử khắc nghiệt giúp sàng lọc bạn bè thật – giả. 

Người bạn tốt không phải là người cùng ta tiệc tùng vui vẻ, mà là người âm thầm xuất hiện khi ta cần nhất.

Ảnh minh họa

2. Khó khăn là một phần của cuộc sống

Nhiều người trẻ thường phàn nàn áp lực học hành, công việc, rồi kết luận "cuộc sống quá khó". Nhưng nghịch cảnh chính là thứ rèn giũa bản lĩnh. 

Không có thách thức, con người không trưởng thành.

Về già mới hiểu, thay vì than vãn, hãy học cách đón nhận khó khăn với tâm thế bình thản. Vì rồi tất cả đều sẽ qua, chỉ có trải nghiệm ở lại cùng ta.

3. Sống là để tận hưởng chứ không phải chỉ tích góp

Không ít người trẻ vì quá lo xa nên chỉ biết tiết kiệm, "để dành", mà quên mất tận hưởng hiện tại. Đến khi muốn hưởng thụ thì thời gian đã qua, sức khoẻ không còn, cơ hội cũng mất.

Tiền bạc có thể tăng giảm, vật chất có thể mất đi, nhưng niềm vui và trải nghiệm chỉ tồn tại trong khoảnh khắc. 

Đừng để đến lúc về hưu mới tiếc nuối rằng mình chưa từng thực sự sống.

4. Nếu sức khỏe đứng thứ hai thì chẳng có gì đứng đầu

Tuổi trẻ thường xem nhẹ sức khỏe, sẵn sàng thức trắng đêm, làm việc quá sức hoặc ăn uống vô độ. 

Đến khi bệnh tật gõ cửa mới hoảng hốt nhận ra: tiền bạc kiếm được cũng không đủ để đổi lại sức khỏe đã mất.

Sức khỏe là nền tảng của mọi hạnh phúc. Có thể thiếu tiền, thiếu bạn, nhưng nếu thiếu sức khỏe thì tuổi già chỉ còn lại bệnh tật và cô đơn.

4 điều tuổi trẻ cần làm ngay để nghỉ hưu không hối tiếc

Nghỉ hưu có an nhàn hay không, không phụ thuộc vào số tiền trong tay, mà phụ thuộc vào cách chúng ta sống từ khi còn trẻ.

Giữ gìn những tình bạn chân thành, rèn luyện bản lĩnh trước khó khăn, biết tận hưởng cuộc sống và đặc biệt là trân trọng sức khỏe, đó mới là "khoản đầu tư" quý giá nhất cho tuổi già.

Thư Di (t/h)
