Lương hưu 14 triệu/tháng, cụ ông vẫn trả tiền khi đến nhà con ăn cơm: Dụng ý đằng sau khiến ai cũng bất ngờ

Câu chuyện sử dụng lương hưu của ông Lý (68 tuổi, Chiết Giang, Trung Quốc) dưới đây là một minh chứng điển hình.

Lương hưu đủ sống, nhưng cụ ông chọn cách dùng khác biệt

Mỗi tháng, ông Lý nhận được khoảng 4.000 NDT (tương đương 14,8 triệu đồng) tiền lương hưu. Khoản tiền này đủ để ông tự chi trả sinh hoạt phí hàng ngày mà không cần dựa dẫm vào ai.

Ông có hai người con, một trai, một gái, đều đã lập gia đình và có cuộc sống ổn định.

Thay vì chỉ ngồi hưởng thụ tuổi già, ông Lý lại nghĩ đến cách dùng lương hưu để vừa gắn kết tình cảm gia đình, vừa góp phần giúp các con nâng cao chất lượng cuộc sống.

"Trả tiền" cho mỗi bữa cơm ở nhà con

Điều lạ lùng là, mỗi khi đến nhà các con ăn cơm, ông Lý đều đưa 50 NDT (khoảng 185.000 đồng) cho các con.

Ban đầu, con cái ông từ chối kịch liệt vì nghĩ rằng chăm sóc cha mẹ là bổn phận, đâu thể coi như quan hệ "khách – chủ".

Thế nhưng ông Lý kiên quyết: "Bố đưa số tiền này không phải để trả tiền bữa ăn. Bố chỉ muốn các con dùng nó cho việc học hành, y tế, hay bất cứ điều gì giúp gia đình tốt hơn. Đây là cách để các con biết tích lũy, quản lý và sử dụng đồng tiền một cách hợp lý".

Ảnh minh họa

Từ vài chục NDT thành khoản đầu tư cho tương lai

Sau khi hiểu rõ dụng ý, các con ông đã nhận và bắt đầu gom góp. Dần dần, số tiền nhỏ tích lại thành khoản đáng kể.

Họ dùng để đóng học thêm cho con cái, mua thực phẩm chức năng, hoặc tham gia bảo hiểm sức khỏe cho cả nhà.

Nhờ vậy, chất lượng cuộc sống gia đình được cải thiện. Các con ông cũng nhận ra rằng bài học tích lũy từng khoản nhỏ để tạo thành giá trị lớn là vô cùng quý giá.

Ý nghĩa của việc dùng lương hưu một cách thông minh

Ông Lý cho rằng lương hưu không chỉ để nuôi sống tuổi già, mà còn có thể trở thành chất xúc tác để con cái nâng cao ý thức trách nhiệm.

Việc "chia nhỏ" thay vì đưa khoản tiền lớn giúp con cháu học cách quản lý tài chính gia đình.

Quan trọng hơn, ông vẫn giữ sự độc lập về tài chính, không để mình rơi vào cảnh phụ thuộc.

Lời nhắn gửi cho những người bước vào tuổi nghỉ hưu

Câu chuyện của ông Lý để lại nhiều bài học:

Dù yêu thương con cái đến đâu, cha mẹ cũng không nên bao bọc quá mức.

Lương hưu nên được quản lý hợp lý, vừa đảm bảo tuổi già an nhàn, vừa giúp con cháu học cách tự lập.

Không nên giao hết tài sản cho con cái quá sớm để tránh nguy cơ bị phụ thuộc hoặc xảy ra mâu thuẫn gia đình.

Mỗi người cần nhớ chính mình mới là chỗ dựa vững chắc nhất. Khi có nền tảng tài chính ổn định, tuổi già sẽ bình yên và được con cháu kính trọng.