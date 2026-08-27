3 đặc điểm của người càng già càng giàu: Không cần kiếm thật nhiều tiền nhưng vẫn tích luỹ tài sản đều đặn
GĐXH - Không phải ai ngày càng giàu cũng bắt đầu với mức thu nhập cao. Điều quan trọng nằm ở cách họ giữ tiền, không ngừng nâng cao năng lực và tỉnh táo trước những quyết định tài chính.
Người giàu có tài chính vững mạnh thường sở hữu 3 đặc điểm nổi bật trong cuộc sống
Không phải người nào có thu nhập cao cũng tích lũy được nhiều tài sản. Những người ngày càng vững vàng về tài chính thường có 3 đặc điểm: biết kiếm tiền và giữ tiền, chủ động học hỏi để nâng cao năng lực, đồng thời không đưa ra quyết định tài chính theo cảm xúc. Họ không chạy theo việc làm giàu nhanh mà tập trung kiểm soát chi tiêu, tiết kiệm, đầu tư cho bản thân và xây dựng nguồn thu lâu dài. Khi duy trì những thói quen này trong nhiều năm, khả năng tích luỹ tài sản và chủ động về tài chính sẽ ngày càng tốt hơn.