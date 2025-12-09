Không thích món sếp mời: Cách người EQ cao 'thoát hiểm' cực tinh tế

Khi sếp vô tình mời món ăn bạn không thích, bạn sẽ từ chối thẳng hay chọn cách khéo léo để vừa giữ phép lịch sự vừa chứng tỏ EQ cao của mình?

Trong môi trường văn phòng, tiệc tùng là nét văn hóa quen thuộc. Đó có thể là sinh nhật công ty, sinh nhật lãnh đạo hay một dịp lễ đặc biệt nào đó. Những khoảnh khắc này không chỉ là lúc mọi người thư giãn mà còn là cơ hội để nhân viên giao lưu, tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp với cấp trên.

Điều đáng nói là, đôi khi chỉ một chi tiết nhỏ trong bữa tiệc cũng đủ để lãnh đạo đánh giá mức độ tinh tế và trí tuệ cảm xúc (EQ) của bạn.

Chẳng hạn, khi sếp vô tình mời bạn ăn một món mà bạn không thích. Phản ứng thông thường của nhiều người là từ chối thẳng: "Em không thích món này." Mặc dù thành thật, nhưng câu nói đó đôi khi khiến bạn mất điểm trong mắt lãnh đạo vì thiếu khéo léo trong giao tiếp.

Ngược lại, những người có EQ cao luôn biết biến tình huống khó xử thành cơ hội tạo ấn tượng tốt. Dưới đây là 3 cách họ thường sử dụng.

Người EQ cao luôn ưu tiên sự tôn trọng và tinh tế trong mọi tình huống. Ảnh minh họa

1. Từ chối bằng lý do sức khỏe: Lịch sự nhưng đầy thuyết phục

Người EQ cao luôn ưu tiên sự tôn trọng và tinh tế trong mọi tình huống. Khi sếp mời món không hợp khẩu vị, họ sẽ khéo léo đáp:

"Em cảm ơn anh rất nhiều. Nhưng hôm nay em đang dùng thuốc, bác sĩ dặn hạn chế món này. Lần sau nhất định em sẽ thưởng thức cùng anh."

Một lý do nhẹ nhàng, hợp lý và đủ thuyết phục. Vừa giữ được phép lịch sự, vừa không làm lãnh đạo mất hứng.

2. Chuyển hướng cuộc trò chuyện: Khéo léo né tránh mà không làm ai khó chịu

Những người giao tiếp thông minh luôn biết cách "điều khiển" cuộc đối thoại, không để bản thân rơi vào thế bí.

Thay vì từ chối trực tiếp, họ có thể nói: "Em biết anh luôn quan tâm đến các nhân viên. Hôm nay anh nên ghé qua bàn của các bạn mới. Gần đây họ làm việc rất tốt và chắc chắn rất vui khi được anh mời món này."

Cách trả lời này không chỉ giúp bạn tránh tình huống khó xử, mà còn tạo cơ hội tốt cho đồng nghiệp. Một mũi tên trúng hai đích.

3. Chủ động đề xuất một hoạt động khác: Tinh tế và tôn trọng

Nếu bạn đang có việc muốn trao đổi với lãnh đạo, đây lại là một cơ hội tốt: "Hôm nay là ngày vui, cảm ơn anh đã muốn chia sẻ món này với em. Nhưng trước đó, em có điều muốn trao đổi với anh được không?"

Một câu nói nhẹ nhàng, thể hiện sự chủ động và đồng thời giải quyết gọn gàng tình huống.

EQ cao giúp bạn có nhiều cơ hội tốt

Ở chốn công sở, EQ không chỉ thể hiện qua những chiến lược lớn mà nằm trong từng cử chỉ nhỏ, từng lời nói ngắn gọn.

Khi biết ứng xử tinh tế trước những tình huống bất ngờ, như việc sếp mời ăn món bạn không thích, bạn không chỉ giữ được hình ảnh chuyên nghiệp mà còn dễ "lọt vào mắt xanh" của lãnh đạo.

Thực tế, theo khảo sát của TalentSmart, 90% người làm việc hiệu quả đều sở hữu EQ cao, và EQ đóng góp tới 60% vào hiệu suất công việc.

Nhiều nghiên cứu khác cũng khẳng định: thành công đến 80% dựa vào EQ, chỉ 20% dựa vào IQ.

Vậy nên, mỗi khi đứng trước một lời mời khó xử, hãy nhớ: chỉ một câu nói khéo léo cũng có thể mở ra cho bạn một cơ hội lớn trong sự nghiệp.