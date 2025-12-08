Tuổi già, tôi mạnh dạn buông bỏ 5 thứ để sống an yên
GĐXH - Bước vào tuổi già sau mất mát và cô đơn, tôi nhận ra muốn sống bình yên không phải cứ nương nhờ con cái.
Ông Lưu, 65 tuổi ở Trung Quốc có đầy đủ con trai, con gái nhưng sau khi vợ qua đời ông vẫn quyết định sống một mình, độc lập lo cho bản thân. Nhờ nguyên tắc sống "vô tâm" với 5 điều này, cuộc sống tuổi già của ông vừa thoải mái, vừa bình an lại không ảnh hưởng đến mối quan hệ với các con:
1. Tuổi già không nên sống phụ thuộc: Tự lập để lòng nhẹ nhàng hơn
Khi bước sang tuổi già, nhiều người nghĩ con cái sẽ trở thành điểm tựa. Nhưng tôi thì khác. Tôi không muốn tuổi già của mình bị gánh nặng tâm lý chi phối bởi sự kỳ vọng vào con cái.
Tôi hiện có lương hưu hơn 4.000 NDT/tháng (khoảng 14,9 triệu VNĐ). Cùng với khoản tiết kiệm 200.000 NDT (745 triệu VNĐ) mà vợ chồng tôi tích cóp, tôi đủ khả năng tự lo cho mình.
Tự lập giúp tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Tuổi già vốn dĩ cần sự tự do, không phải cảm giác ràng buộc hay dựa dẫm.
2. Bán nhà rộng, mua nhà nhỏ: Tối ưu không gian cho tuổi già an cư
Căn hộ ba phòng ngủ quá rộng khiến tôi càng cảm nhận rõ sự cô đơn của tuổi già. Vì vậy, tôi quyết định bán nhà để đổi lấy một chỗ ở vừa đủ, gọn gàng và ấm áp hơn.
Căn nhà cũ được định giá 1,6 triệu NDT (5,9 tỷ VNĐ). Tôi chọn một căn hộ khoảng 50 m², giá dưới 700.000 NDT (2,6 tỷ VNĐ).
Như vậy tôi vẫn có hơn 800.000 NDT (3 tỷ VNĐ) dự phòng, một khoản tài chính tốt để tuổi già không phải lo nghĩ.
Một không gian nhỏ, dễ dọn dẹp, phù hợp sức khỏe chính là lựa chọn sáng suốt cho tuổi già độc lập.
3. Tuổi già không vào viện dưỡng lão: Tự chăm đời mình theo cách phù hợp
Tôi hiểu rõ tính cách ít giao du của mình. Vì vậy, tôi không muốn tuổi già phải sống ở nơi đông người như viện dưỡng lão. Thêm vào đó, chất lượng các cơ sở dưỡng lão hiện nay khá chênh lệch.
Tôi chọn ở nhà và thuê bảo mẫu khi cần. Để đảm bảo an toàn, con tôi đã hỗ trợ lắp camera trong nhà.
Nhờ vậy, tuổi già của tôi vừa độc lập, vừa được kiểm soát rủi ro, con cái cũng an tâm hơn.
4. Dừng chu cấp cho con cái: Giữ tài chính vững vàng cho tuổi già
Nhiều người cao tuổi dùng lương hưu để hỗ trợ con cái. Nhưng tôi không làm vậy.
Tuổi già, giữ tài chính cho bản thân là ưu tiên hàng đầu. Con cái còn trẻ, còn cơ hội kiếm tiền và tự lập.
Tôi không muốn tuổi già của mình rơi vào cảnh túng thiếu vì phải chu cấp ngược lại cho con.
Tuổi già chỉ an yên khi bản thân có quỹ dự phòng vững chắc.
5. Không còn tằn tiện: Tận hưởng tuổi già khi còn có thể
Cả đời tôi sống tiết kiệm, vất vả với công việc và trách nhiệm. Nhưng giờ đây, tuổi già không phải là thời điểm tiếp tục hy sinh.
Tôi cho phép mình mua món đồ mình thích vào dịp đặc biệt, thưởng thức những món ngon trước đây không dám ăn.
Tôi chọn chế độ ăn uống lành mạnh, nhiều rau củ thay vì lệ thuộc vào thuốc men
Tuổi già hạnh phúc là khi biết buông bỏ đúng thứ, giữ lại đúng người
Ở tuổi 65, tôi hiểu rằng hạnh phúc của tuổi già không đến từ con cái hay tài sản, mà đến từ chính lựa chọn sống của mình. Buông bỏ kỳ vọng, giảm bớt bận tâm, giữ tâm bình lặng, đó là cách để tuổi già nhẹ nhàng, trọn vẹn.
Tôi chọn sống tự lập, sống gọn gàng, sống vừa đủ. Và quan trọng nhất: tôi chọn sống hạnh phúc cho chính tôi, trong phần đời còn lại.
