Hai chữ 'dẻo miệng' không có trong từ điển của 4 cung hoàng đạo nam này
GĐXH - Trong khi nhiều chàng trai ghi điểm nhờ khả năng ăn nói khéo léo, thì với 4 cung hoàng đạo nam dưới đây, "ăn nói trơn tru" dường như không nằm trong từ điển của họ.
Càng yêu thật lòng, các cung hoàng đạo nam này lại càng lúng túng, dễ nói sai và vô tình khiến đối phương giận dỗi.
Cung hoàng đạo Cự Giải: Yêu sâu nhưng… nói lời yêu thì rất khó
Đàn ông Cự Giải vốn trầm tính, ít nói và khá kín đáo trong việc bộc lộ cảm xúc. Trong tình yêu, dù yêu đến đâu, cung hoàng đạo nam này rất hiếm khi thì thầm những lời lãng mạn bên tai người mình thương.
Chàng Cự Giải chọn cách yêu bằng hành động chăm sóc, lo lắng, quan tâm từng điều nhỏ nhặt. Nhưng bảo họ nói những câu ngọt ngào thì… chịu.
Cũng vì vậy mà mỗi lần người yêu giận, họ lúng túng không biết mở lời ra sao. Nhiều khi càng cố dỗ lại càng khiến tình hình tệ hơn.
Tuy hơi vụng về trong giao tiếp, nhưng Cự Giải lại là mẫu đàn ông đặt gia đình lên hàng đầu, một khi xác định nghiêm túc sẽ yêu và gắn bó hết lòng.
Sự chung thủy và ấm áp chính là bù đắp hoàn hảo cho tính cách có phần lầm lì, ít nói của họ.
Cung hoàng đạo Kim Ngưu: Thích hành động hơn lời nói, sợ nhất là… dỗ người yêu
Nam Kim Ngưu có yêu đến mấy cũng ít nói những câu âu yếm hay sến súa. Không phải vì họ ít tình cảm, mà do khả năng biểu đạt cảm xúc của họ kém hơn người khác rất nhiều.
Khi người yêu giận, điều Kim Ngưu sợ nhất chính là phải dỗ dành. Họ lo mình nói không khéo, không những không làm người yêu vui mà còn khiến cô ấy tổn thương hơn.
Chính vì thế mà mỗi lần cãi vã, Kim Ngưu thường suy nghĩ rất nhiều, chỉ mong tình cảm không rạn nứt vì những câu nói thiếu tinh tế của bản thân.
Dù vụng miệng, nhưng họ lại chân thành, nghiêm túc và luôn đặt cảm xúc của đối phương lên hàng đầu.
Cung hoàng đạo Xử Nữ: Chung thủy, tinh tế nhưng "vụng" khi phải nói lời yêu
Trong tình yêu, đàn ông Xử Nữ thiên về hành động nhiều hơn. Họ sẵn sàng làm mọi điều thực tế nhất cho người mình thương. Nhưng yêu bằng lời nói? Đó lại là thử thách thực sự.
Mỗi khi có tranh cãi, Xử Nữ nam thường lép vế vì không biết lựa chọn câu từ. Dù cố gắng hòa giải, họ lại dễ làm mọi chuyện trở nên căng thẳng hơn.
Đôi khi vì quá thẳng thắn, họ buột miệng nói những điều khiến đối phương chạnh lòng.
Tuy vậy, Xử Nữ yêu rất chân thành và ổn định. Họ ít nói lời ngọt, nhưng thể hiện tình yêu qua sự chăm sóc tận tâm mỗi ngày.
Cung hoàng đạo Bọ Cạp: Tình cảm sâu sắc nhưng ngại giải thích
Đàn ông Bọ Cạp nhìn bề ngoài mạnh mẽ nhưng thực chất lại khá vụng về khi biểu đạt cảm xúc bằng lời.
Họ luôn nghĩ rằng: "Nhịn một chút thì chuyện sẽ qua", vì vậy họ không giỏi giải thích hay dỗ dành khi người yêu giận.
Là cung hoàng đạo ít nói, mỗi khi xảy ra mâu thuẫn, Bọ Cạp càng lúng túng. Họ sợ nói sai, sợ làm mọi thứ tệ hơn nên thường chọn im lặng.
Dù trong lòng rất lo lắng, sốt ruột khi người yêu buồn, họ vẫn chẳng biết bắt đầu từ đâu.
Dù ít lời, nhưng tấm chân tình của Bọ Cạp luôn sâu sắc, mạnh mẽ và mãnh liệt – chỉ là khó thể hiện bằng lời nói mà thôi.
4 cung hoàng đạo nam càng yêu càng vụng miệng
Bốn chàng trai thuộc các cung Cự Giải, Kim Ngưu, Xử Nữ và Bọ Cạp đều có điểm chung là "vụng miệng", càng yêu càng khó nói lời ngọt ngào.
Tuy nhiên, đằng sau sự ít nói ấy là một trái tim ấm áp, sự chung thủy và tình cảm sâu sắc mà không phải ai cũng có được.
Họ thuộc nhóm đàn ông yêu bằng hành động, bằng sự chăm sóc bền bỉ mỗi ngày. Với họ, ngôn từ có thể vụng về, nhưng tình cảm thì chưa bao giờ thiếu.
Ai yêu được những chàng trai này sẽ nhận lại sự an toàn, tin cậy và chân thành, điều mà những lời hoa mỹ cũng khó bề sánh kịp.
* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.
