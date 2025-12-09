Mới nhất
Hai chữ 'dẻo miệng' không có trong từ điển của 4 cung hoàng đạo nam này

Thứ ba, 10:45 09/12/2025 | Gia đình
Thư Di (t/h)
Thư Di (t/h)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Trong khi nhiều chàng trai ghi điểm nhờ khả năng ăn nói khéo léo, thì với 4 cung hoàng đạo nam dưới đây, "ăn nói trơn tru" dường như không nằm trong từ điển của họ.

Càng yêu thật lòng, các cung hoàng đạo nam này lại càng lúng túng, dễ nói sai và vô tình khiến đối phương giận dỗi.

Cung hoàng đạo Cự Giải: Yêu sâu nhưng… nói lời yêu thì rất khó

Đàn ông Cự Giải vốn trầm tính, ít nói và khá kín đáo trong việc bộc lộ cảm xúc. Trong tình yêu, dù yêu đến đâu, cung hoàng đạo nam này rất hiếm khi thì thầm những lời lãng mạn bên tai người mình thương.

Chàng Cự Giải chọn cách yêu bằng hành động chăm sóc, lo lắng, quan tâm từng điều nhỏ nhặt. Nhưng bảo họ nói những câu ngọt ngào thì… chịu. 

Cũng vì vậy mà mỗi lần người yêu giận, họ lúng túng không biết mở lời ra sao. Nhiều khi càng cố dỗ lại càng khiến tình hình tệ hơn.

Tuy hơi vụng về trong giao tiếp, nhưng Cự Giải lại là mẫu đàn ông đặt gia đình lên hàng đầu, một khi xác định nghiêm túc sẽ yêu và gắn bó hết lòng. 

Sự chung thủy và ấm áp chính là bù đắp hoàn hảo cho tính cách có phần lầm lì, ít nói của họ.

Hai chữ 'dẻo miệng' không có trong từ điển của 4 cung hoàng đạo nam này - Ảnh 1.

Tuy hơi vụng về trong giao tiếp, nhưng Cự Giải lại là mẫu đàn ông đặt gia đình lên hàng đầu, một khi xác định nghiêm túc sẽ yêu và gắn bó hết lòng. Ảnh minh họa

Cung hoàng đạo Kim Ngưu: Thích hành động hơn lời nói, sợ nhất là… dỗ người yêu

Nam Kim Ngưu có yêu đến mấy cũng ít nói những câu âu yếm hay sến súa. Không phải vì họ ít tình cảm, mà do khả năng biểu đạt cảm xúc của họ kém hơn người khác rất nhiều.

Khi người yêu giận, điều Kim Ngưu sợ nhất chính là phải dỗ dành. Họ lo mình nói không khéo, không những không làm người yêu vui mà còn khiến cô ấy tổn thương hơn. 

Chính vì thế mà mỗi lần cãi vã, Kim Ngưu thường suy nghĩ rất nhiều, chỉ mong tình cảm không rạn nứt vì những câu nói thiếu tinh tế của bản thân.

Dù vụng miệng, nhưng họ lại chân thành, nghiêm túc và luôn đặt cảm xúc của đối phương lên hàng đầu.

Cung hoàng đạo Xử Nữ: Chung thủy, tinh tế nhưng "vụng" khi phải nói lời yêu

Trong tình yêu, đàn ông Xử Nữ thiên về hành động nhiều hơn. Họ sẵn sàng làm mọi điều thực tế nhất cho người mình thương. Nhưng yêu bằng lời nói? Đó lại là thử thách thực sự.

Mỗi khi có tranh cãi, Xử Nữ nam thường lép vế vì không biết lựa chọn câu từ. Dù cố gắng hòa giải, họ lại dễ làm mọi chuyện trở nên căng thẳng hơn. 

Đôi khi vì quá thẳng thắn, họ buột miệng nói những điều khiến đối phương chạnh lòng.

Tuy vậy, Xử Nữ yêu rất chân thành và ổn định. Họ ít nói lời ngọt, nhưng thể hiện tình yêu qua sự chăm sóc tận tâm mỗi ngày.

Hai chữ 'dẻo miệng' không có trong từ điển của 4 cung hoàng đạo nam này - Ảnh 2.

Xử Nữ yêu rất chân thành và ổn định. Họ ít nói lời ngọt, nhưng thể hiện tình yêu qua sự chăm sóc tận tâm mỗi ngày. Ảnh minh họa

Cung hoàng đạo Bọ Cạp: Tình cảm sâu sắc nhưng ngại giải thích

Đàn ông Bọ Cạp nhìn bề ngoài mạnh mẽ nhưng thực chất lại khá vụng về khi biểu đạt cảm xúc bằng lời. 

Họ luôn nghĩ rằng: "Nhịn một chút thì chuyện sẽ qua", vì vậy họ không giỏi giải thích hay dỗ dành khi người yêu giận.

Là cung hoàng đạo ít nói, mỗi khi xảy ra mâu thuẫn, Bọ Cạp càng lúng túng. Họ sợ nói sai, sợ làm mọi thứ tệ hơn nên thường chọn im lặng. 

Dù trong lòng rất lo lắng, sốt ruột khi người yêu buồn, họ vẫn chẳng biết bắt đầu từ đâu.

Dù ít lời, nhưng tấm chân tình của Bọ Cạp luôn sâu sắc, mạnh mẽ và mãnh liệt – chỉ là khó thể hiện bằng lời nói mà thôi.

4 cung hoàng đạo nam càng yêu càng vụng miệng

Bốn chàng trai thuộc các cung Cự Giải, Kim Ngưu, Xử Nữ và Bọ Cạp đều có điểm chung là "vụng miệng", càng yêu càng khó nói lời ngọt ngào. 

Tuy nhiên, đằng sau sự ít nói ấy là một trái tim ấm áp, sự chung thủy và tình cảm sâu sắc mà không phải ai cũng có được. 

Họ thuộc nhóm đàn ông yêu bằng hành động, bằng sự chăm sóc bền bỉ mỗi ngày. Với họ, ngôn từ có thể vụng về, nhưng tình cảm thì chưa bao giờ thiếu. 

Ai yêu được những chàng trai này sẽ nhận lại sự an toàn, tin cậy và chân thành, điều mà những lời hoa mỹ cũng khó bề sánh kịp.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

Bí quyết cầu tài cho 12 cung hoàng đạo: Làm đúng cách, tài lộc ùn ùn kéo đếnBí quyết cầu tài cho 12 cung hoàng đạo: Làm đúng cách, tài lộc ùn ùn kéo đến

GĐXH - Nếu bạn tin rằng mỗi cung hoàng đạo đều sở hữu một "năng lượng tài lộc" riêng thì những mẹo cầu tài dưới đây chính là chiếc chìa khóa giúp bạn mở đường cho dòng tiền chảy mạnh mẽ trong thời gian tới.

Tin liên quan

Những cặp đôi cung hoàng đạo 'dính nhau như sam', càng chơi càng nghiện

Những cặp đôi cung hoàng đạo 'dính nhau như sam', càng chơi càng nghiện

Thiên vị con cả giàu có, bạc đãi con út nghèo khó: Mẹ già nhận quả báo khi bệnh tật ập đến

Thiên vị con cả giàu có, bạc đãi con út nghèo khó: Mẹ già nhận quả báo khi bệnh tật ập đến

Tuổi già, tôi mạnh dạn buông bỏ 5 thứ để sống an yên

Tuổi già, tôi mạnh dạn buông bỏ 5 thứ để sống an yên

Những con giáp trời sinh nhiều tham vọng: Càng nỗ lực càng giàu có

Những con giáp trời sinh nhiều tham vọng: Càng nỗ lực càng giàu có

4 khung giờ sinh Âm lịch hoàng kim: Vận đỏ phủ kín, làm gì cũng thuận

4 khung giờ sinh Âm lịch hoàng kim: Vận đỏ phủ kín, làm gì cũng thuận

Cùng chuyên mục

3 tướng mạo 'vượng phu' của phụ nữ mang đến sự hưng thịnh, phát đạt cho gia đình

3 tướng mạo 'vượng phu' của phụ nữ mang đến sự hưng thịnh, phát đạt cho gia đình

Gia đình - 21 phút trước

GĐXH - Khi thảo luận về tướng mạo "vượng phu" (giúp chồng phát đạt), chúng ta không thể không đề cập đến trí tuệ sâu sắc ẩn chứa trong khuôn mặt của người phụ nữ.

Không thích món sếp mời: Cách người EQ cao 'thoát hiểm' cực tinh tế

Không thích món sếp mời: Cách người EQ cao 'thoát hiểm' cực tinh tế

Gia đình - 1 giờ trước

GĐXH - Trong môi trường công sở, mỗi lời nói hay hành động nhỏ đều có thể trở thành "thước đo" chứng tỏ bạn EQ cao hay thấp trong mắt lãnh đạo.

Bước vào tuổi trung niên: Nếu bạn chuyển 50% số tiền tiết kiệm của mình thành 3 thứ, bạn sẽ cảm ơn chính mình sau 10 năm

Bước vào tuổi trung niên: Nếu bạn chuyển 50% số tiền tiết kiệm của mình thành 3 thứ, bạn sẽ cảm ơn chính mình sau 10 năm

Gia đình - 3 giờ trước

GĐXH - Việc "chuyển đổi" 50% tiền tiết kiệm như vậy khi bạn bước vào tuổi trung niên không phải là khuyến khích tiêu xài vô trách nhiệm, mà là cổ vũ một quan điểm về tài sản thông minh và có tầm nhìn xa hơn.

Anh chồng khiếm thính chúc phúc trong đám cưới, cô dâu xúc động nghẹn ngào

Anh chồng khiếm thính chúc phúc trong đám cưới, cô dâu xúc động nghẹn ngào

Gia đình - 6 giờ trước

Anh trai khiếm thính dùng ngôn ngữ ký hiệu để nói lời chúc phúc, chú rể vừa lắng nghe, vừa “phiên dịch” trong sự xúc động tột cùng, cô dâu nghẹn ngào rơi nước mắt.

Khi bạn hiểu được điều này, hôn nhân sẽ không còn đau khổ nữa

Khi bạn hiểu được điều này, hôn nhân sẽ không còn đau khổ nữa

Gia đình - 18 giờ trước

GĐXH - Khi bạn hiểu được bản chất con người, hôn nhân sẽ không còn đau khổ nữa.

Tuổi già, tôi mạnh dạn buông bỏ 5 thứ để sống an yên

Tuổi già, tôi mạnh dạn buông bỏ 5 thứ để sống an yên

Gia đình - 19 giờ trước

GĐXH - Bước vào tuổi già sau mất mát và cô đơn, tôi nhận ra muốn sống bình yên không phải cứ nương nhờ con cái.

Những đứa trẻ thường xuyên bị la mắng có những thay đổi đáng kinh ngạc về chỉ số thông minh

Những đứa trẻ thường xuyên bị la mắng có những thay đổi đáng kinh ngạc về chỉ số thông minh

Nuôi dạy con - 23 giờ trước

GĐXH - Các nhà khoa học đã quét não của hai nhóm trẻ có độ tuổi, giới tính và hoàn cảnh gia đình tương tự. Kết quả cho thấy, bộ não của những trẻ thường xuyên bị la mắng có dung tích nhỏ hơn rõ rệt so với trẻ ít bị mắng, và trí thông minh cũng bị ảnh hưởng.

Thiên vị con cả giàu có, bạc đãi con út nghèo khó: Mẹ già nhận quả báo khi bệnh tật ập đến

Thiên vị con cả giàu có, bạc đãi con út nghèo khó: Mẹ già nhận quả báo khi bệnh tật ập đến

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Thiên vị con cái khiến nhiều gia đình tan vỡ. Câu chuyện mẹ U80 hối hận muộn màng là lời cảnh tỉnh đầy xót xa cho mọi bậc cha mẹ.

Những cặp đôi cung hoàng đạo 'dính nhau như sam', càng chơi càng nghiện

Những cặp đôi cung hoàng đạo 'dính nhau như sam', càng chơi càng nghiện

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Những cặp đôi cung hoàng đạo này sở hữu sự đồng điệu hiếm có, họ có thể chia sẻ mọi chuyện, đồng hành trong đam mê và luôn là điểm tựa vững chắc cho nhau.

Nhà trai ở Phú Thọ hăm hở gánh lễ sang hàng xóm hỏi cưới gây sốt mạng

Nhà trai ở Phú Thọ hăm hở gánh lễ sang hàng xóm hỏi cưới gây sốt mạng

Gia đình - 1 ngày trước

Yêu nét đẹp cưới hỏi truyền thống, nhà trai ở Phú Thọ chuẩn bị lễ vật chu đáo rồi gánh sang nhà gái để hoàn tất lễ ăn hỏi.

Không than vãn, luôn mỉm cười trước khó khăn: 4 cung hoàng đạo sống tích cực nhất

Không than vãn, luôn mỉm cười trước khó khăn: 4 cung hoàng đạo sống tích cực nhất

Gia đình

GĐXH - Có những cung hoàng đạo lại sở hữu lối sống giản dị đến lạ. Họ không phức tạp hóa vấn đề, không để mình sa vào những suy nghĩ tiêu cực.

Yêu nhau là trời định: 5 cặp đôi cung hoàng đạo cả đời quấn quýt

Yêu nhau là trời định: 5 cặp đôi cung hoàng đạo cả đời quấn quýt

Gia đình
Ông bà chăm cháu: 3 thời điểm 'vàng' để rút lui, gia đình êm ấm, phúc khí vẹn toàn

Ông bà chăm cháu: 3 thời điểm 'vàng' để rút lui, gia đình êm ấm, phúc khí vẹn toàn

Nuôi dạy con
Con gái bị bắt nạt suốt 1 năm nhưng câu nói của mẹ mới là 'nhát dao' khiến con sụp đổ

Con gái bị bắt nạt suốt 1 năm nhưng câu nói của mẹ mới là 'nhát dao' khiến con sụp đổ

Nuôi dạy con
5 bí mật kiếm tiền mà người giàu không bao giờ nói ra: Ai biết trước người đó đổi vận

5 bí mật kiếm tiền mà người giàu không bao giờ nói ra: Ai biết trước người đó đổi vận

Gia đình

