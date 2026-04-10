Nghỉ hưu rồi mới thấm: 3 kiểu người càng gặp càng mệt, tuổi già khó bình yên

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Sau khi nghỉ hưu, nhiều người mong muốn tìm lại những mối quan hệ cũ để trò chuyện, sẻ chia và làm phong phú đời sống tinh thần.

Tuy nhiên, theo kinh nghiệm của bà Lưu (67 tuổi, Trung Quốc), không phải cuộc gặp gỡ nào cũng mang lại niềm vui.

Có những mối quan hệ nếu tiếp xúc thường xuyên lại khiến tâm trạng trở nên nặng nề, ảnh hưởng đến sự bình yên của tuổi già.

Nghỉ hưu rồi nên hạn chế gặp lại bạn học cũ nếu cuộc gặp chỉ để so sánh

Nhiều người trung niên cho rằng họp lớp là dịp ôn lại kỷ niệm đẹp. Thế nhưng thực tế, không ít buổi gặp mặt lại trở thành nơi so sánh cuộc sống của nhau.

Những câu hỏi tưởng như quan tâm như lương hưu bao nhiêu, có bao nhiêu nhà, con cái ra sao… đôi khi lại khiến người nghe cảm thấy áp lực.

Trong những cuộc trò chuyện như vậy, người có điều kiện tốt thường thoải mái chia sẻ, còn những ai cuộc sống chưa ổn định lại dễ rơi vào trạng thái tủi thân.

Sự so sánh vô hình có thể khiến không khí trở nên gượng gạo, thậm chí dẫn đến cảm giác thất vọng về bản thân.

Theo bà Lưu, nếu một cuộc gặp không mang lại niềm vui mà chỉ tạo thêm áp lực, tốt nhất nên hạn chế tham gia để giữ cho tuổi già được nhẹ nhàng và thoải mái.

Không nên quá kỳ vọng vào mối quan hệ đồng nghiệp cũ sau nghỉ hưu

Trong môi trường công việc, đồng nghiệp thường gắn bó vì mục tiêu chung. Nhưng khi nghỉ hưu, mối liên kết này dần trở nên lỏng lẻo.

Không phải đồng nghiệp nào cũng có thể trở thành bạn thân ngoài đời. Sau thời gian dài không liên lạc, gặp lại nhau đôi khi chỉ còn những câu chuyện xã giao, thiếu sự gần gũi.

Việc cố gắng duy trì những cuộc gặp gỡ gượng ép có thể khiến cả hai cảm thấy khó xử. Khi không còn điểm chung, cuộc trò chuyện trở nên nhạt nhẽo, thậm chí khiến người trong cuộc cảm thấy mệt mỏi.

Bà Lưu cho rằng sau khi nghỉ hưu, nên tập trung vào những mối quan hệ thực sự thân thiết, thay vì cố gắng duy trì những kết nối đã không còn ý nghĩa.

Tránh xa những người luôn mang năng lượng tiêu cực

Kiểu người thứ ba mà bà Lưu khuyên nên hạn chế tiếp xúc chính là những người thường xuyên than thở, bi quan.

Ai cũng có lúc gặp khó khăn và cần chia sẻ, nhưng nếu một người luôn chìm trong sự tiêu cực, họ dễ lan tỏa cảm xúc không tốt sang người khác.

Tiếp xúc lâu dài với những người như vậy có thể khiến tâm trạng trở nên nặng nề, ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần.

Tuổi già vốn cần sự thư thái, vì thế việc lựa chọn bạn bè tích cực, vui vẻ sẽ giúp cuộc sống nhẹ nhàng hơn.

Những cuộc trò chuyện tích cực không chỉ giúp tinh thần thoải mái mà còn góp phần cải thiện sức khỏe tổng thể.

Chọn bạn mà chơi để tuổi già thanh thản

Theo kinh nghiệm của bà Lưu, nghỉ hưu là giai đoạn con người cần học cách chọn lọc các mối quan hệ. Không phải ai từng quen biết cũng cần duy trì.

Điều quan trọng nhất là tìm được những người mang lại cảm giác bình yên, vui vẻ và tích cực.

Tuổi già không cần quá nhiều mối quan hệ, chỉ cần vài người bạn chân thành để trò chuyện mỗi ngày cũng đủ.

Khi biết lựa chọn đúng, cuộc sống sau nghỉ hưu sẽ trở nên nhẹ nhàng, an yên và trọn vẹn hơn.