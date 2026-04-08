Vừa nghỉ hưu là quyết định ly hôn: Tôi không hề hối hận
GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, nhiều người chọn sống an phận bên gia đình, nhưng với dì Dương, đây lại là thời điểm để thay đổi.
Ở tuổi 61, khi vừa hoàn tất thủ tục nghỉ hưu, bà quyết định kết thúc cuộc hôn nhân kéo dài hơn ba thập kỷ, dùng tiền tiết kiệm mua một căn nhà nhỏ và bắt đầu cuộc sống độc lập.
Sáu năm trôi qua, bà khẳng định đó là lựa chọn đúng đắn nhất, giúp những năm tháng sau nghỉ hưu trở nên bình yên và nhẹ nhõm hơn.
Cuộc hôn nhân kéo dài nhưng ngột ngạt
Trong suốt nhiều năm, dì Dương sống trong một cuộc hôn nhân mà mọi sinh hoạt gần như xoay quanh trách nhiệm.
Chồng bà là người gia trưởng, ít chia sẻ công việc gia đình. Sau mỗi ngày làm việc, bà lại tất bật nấu ăn, dọn dẹp, chăm sóc bố mẹ chồng.
Những công việc kéo dài đến tối muộn khiến bà gần như không còn thời gian nghỉ ngơi hay chăm sóc bản thân.
Dù nhiều lần đề nghị chồng san sẻ việc nhà, bà vẫn nhận được sự từ chối. Ông cho rằng đó là trách nhiệm của người vợ.
Những mong muốn đơn giản như tập thể dục, tham gia sinh hoạt cộng đồng hay gặp gỡ bạn bè đều bị ngăn cản.
Cuộc sống lặp lại trong sự mệt mỏi khiến bà nhiều lần nghĩ đến việc thay đổi, nhưng vì con gái còn nhỏ, bà tiếp tục chịu đựng.
Khi con gái trưởng thành và lập gia đình, cảm giác bế tắc càng rõ rệt. Ý định ly hôn đã hình thành từ trước, nhưng chỉ khi chuẩn bị nghỉ hưu, bà mới đủ quyết tâm thực hiện.
Quyết định ly hôn ngay sau khi nghỉ hưu
Ngay khi hoàn tất thủ tục nghỉ hưu, dì Dương viết đơn ly hôn. Trong quá trình phân chia tài sản, bà không nhận căn nhà chung mà chọn ra đi với một khoản tiền theo thỏa thuận.
Sau đó, bà trở về quê ngoại, dùng tiền tiết kiệm cùng lương hưu để mua căn nhà nhỏ trị giá khoảng 615.000 NDT, tương đương 2,3 tỷ đồng.
Việc sở hữu không gian riêng đánh dấu bước ngoặt lớn trong cuộc đời sau nghỉ hưu. Lần đầu tiên, bà được tự do sắp xếp thời gian theo ý muốn.
Không còn áp lực gia đình, bà bắt đầu những thói quen mới như tập thể dục buổi sáng, tham gia khiêu vũ tại công viên, học thiền và tập dưỡng sinh.
Những hoạt động tưởng chừng bình thường lại mang đến cảm giác hạnh phúc mà trước đây bà chưa từng có.
Cuộc sống trở nên nhẹ nhàng hơn
Sống một mình đã sáu năm, dì Dương cho biết bà hiếm khi cảm thấy cô đơn. Mỗi ngày của bà trôi qua với nhịp sống chậm rãi, thư thái.
Con gái thỉnh thoảng ghé thăm, mối quan hệ mẹ con vẫn ấm áp. Bà nhận ra rằng sau nghỉ hưu, điều quan trọng không phải là sống cùng ai, mà là cảm giác bình an trong tâm trí.
Trong khi đó, chồng cũ của bà tái hôn với người phụ nữ trẻ hơn nhưng cuộc hôn nhân mới chỉ kéo dài hai năm.
Sau đó, ông nhiều lần bày tỏ sự hối hận vì cách cư xử trước đây. Tuy nhiên, với dì Dương, những chuyện cũ đã dần trở nên xa vời.
Bà không còn oán trách, cũng không muốn quay lại quá khứ.
Nghỉ hưu là thời điểm để sống cho chính mình
Dì Dương cho rằng nghỉ hưu không phải là dấu chấm hết, mà là cơ hội bắt đầu một chương mới.
Việc ly hôn ở tuổi 61 từng khiến nhiều người bất ngờ, nhưng bà chưa từng hối hận. Ngược lại, quyết định này giúp bà tìm lại sự tự do, chủ động về thời gian và tinh thần.
Hiện tại, điều bà quan tâm nhất là tận hưởng cuộc sống sau nghỉ hưu một cách nhẹ nhàng. Căn nhà nhỏ trị giá 2 tỷ đồng không chỉ là nơi ở, mà còn là biểu tượng cho sự độc lập và bình yên.
Với bà, hạnh phúc đơn giản là được sống đúng với mong muốn của mình, không còn ràng buộc hay chịu đựng.
Quyết định ly hôn sau nghỉ hưu có thể không dễ dàng, nhưng với dì Dương, đó là bước ngoặt giúp tuổi già trở nên đáng sống hơn.
Sáu năm trôi qua, bà vẫn giữ nguyên quan điểm: lựa chọn này đã giúp cuộc đời bà sang trang theo cách tốt đẹp nhất.
* Bài viết là tâm sự của dì Dương đăng tải trên diễn đàn Toutiao (MXH của Trung Quốc) gây chú ý.
Theo Toutiao
