Vì sao người nghèo hiếm khi gặp được quý nhân giúp đỡ: 3 sự thật đau nhưng đúng

Trong cuộc sống, ai cũng mong có một khoảnh khắc may mắn đúng người, đúng thời điểm, đúng cơ hội. Một lời giới thiệu, một sự nâng đỡ hay chỉ một cánh cửa mở ra cũng đủ thay đổi vận mệnh. Nhưng thực tế lại phũ phàng, người nghèo thường là những người hiếm khi được quý nhân giúp đỡ. Dù họ cần nhất, dù họ mong mỏi nhất… nhưng quý nhân cứ như đứng ở rất xa, thậm chí chẳng hề xuất hiện.

Rốt cuộc tại sao lại như vậy?

Tại sao những điều tốt đẹp cứ lặng lẽ đi ngang đời mình mà không dừng lại?

Câu trả lời không nằm ở vận may mà nằm ở chính nhận thức của mỗi người.

Ảnh minh họa

1. Người nghèo hiếm khi được giúp đỡ vì chưa có giá trị để trao đổi

Trong mọi mối quan hệ xã hội, sự giúp đỡ không phải là hành động đơn thuần xuất phát từ lòng tốt. Nó là một hình thức trao đổi giá trị, tinh tế nhưng thực tế.

Người xưa nói: "Tặng hoa hồng cho người khác, hương thơm còn đọng lại trên tay." Người giúp đỡ bạn, ở một tầng sâu nào đó, cũng hy vọng cảm nhận được giá trị từ chính bạn, giá trị của sự tin cậy, tri thức, năng lực, phẩm cách, nỗ lực.

Nếu một người không có kiến thức, không kỹ năng, không hoài bão, không nghị lực để người khác có thể tin tưởng, thì những người có khả năng nâng đỡ sẽ khó đặt niềm tin và cơ hội vào họ. Không phải vì quý nhân vô tình, mà vì bạn chưa đủ sức trở thành người đáng để đầu tư.

Một nhà doanh nhân từng nói: "Nếu bạn suy nghĩ giống tất cả mọi người, báo chí đã làm điều đó thay cho bạn rồi." Chỉ khi bạn biết suy nghĩ độc lập, biết làm khác đi, biết tạo giá trị… quý nhân mới nhận ra bạn giữa đám đông.

2. "Nghèo vật chất" không đáng sợ bằng "nghèo tâm lý"

Rất nhiều người nghèo không thất bại vì thiếu tiền, mà thất bại vì thiếu dũng khí. Một cơ hội đến, họ do dự; một lối đi mới mở ra, họ sợ rủi ro; một lời mời hợp tác xuất hiện, họ nghi ngờ và từ chối.

Họ luôn lo rằng mình sẽ mất mát, thua lỗ, thất bại vì thế họ chấp nhận đứng im.

Một người bạn từng có cơ hội góp vốn 160 triệu vào cửa hàng online cùng anh họ. Chỉ cần tin tưởng và quyết tâm là có thể nắm bắt một lối đi mới. Nhưng vì quá sợ rủi ro và tiếc những gì đã tích góp, cậu từ chối. Kết quả, cửa hàng thành công rực rỡ anh họ giàu lên từng ngày, còn cậu bạn thì vẫn tiếp tục tiếc nuối.

Cơ hội không có lỗi. Nó đến, gõ cửa và rời đi, không dành cho những người chỉ đứng đó nhìn mà không dám bước lên.

Đó là lý do ngay cả khi quý nhân nhìn thấy một người không dám thay đổi, sống an phận, sợ hãi và thiếu quyết tâm, họ vẫn sẽ tránh xa, không phải vì coi thường, mà vì biết rằng trao cơ hội cho người không sẵn sàng cũng chỉ là vô vọng.

3. Người nghèo thường chống đối người giàu và tự phá hủy cầu nối của chính mình

Một thực tế đáng buồn là nhiều người nghèo lại để tâm lý đố kỵ cản trở chính tương lai của mình.

Họ nhìn thấy người thành công và vội nghĩ: người giàu chắc phải dùng mánh khóe mới có tiền, làm quan thì chắc chắn tham nhũng, còn những người giàu trong họ hàng thì chắc nợ nần hoặc có điều gì đó không minh bạch.

Nhưng khi một người không chịu nhìn thấy sự nỗ lực, trí tuệ và đánh đổi phía sau thành công của người khác thì họ cũng không thể học hỏi được gì từ những người đó.

Họ chỉ nhìn vào khuyết điểm mà phóng đại, trong khi ưu điểm lại cố tình làm ngơ. Cách nhìn này vô tình phá vỡ mọi cầu nối xã hội và khiến họ không thể tiếp cận những người có thể giúp họ thay đổi cuộc đời.

Không ai lại đưa tay nâng đỡ một người luôn nhìn mình bằng con mắt thù địch, đố kỵ và nghi ngờ.

Muốn được quý nhân giúp đỡ: Hãy trở thành quý nhân trước

Nghèo tiền không đáng xấu hổ. Nghèo tấm lòng mới đáng sợ. Người nghèo vẫn có thể gieo hạt của thiện tâm dù trong những ngày khó khăn nhất.

Và điều kỳ lạ là mỗi sự tử tế chúng ta trao đi đều như một tín hiệu phát sáng, ánh sáng mà quý nhân có thể nhìn thấy từ rất xa.

Lịch sử đầy những ví dụ đẹp: người công nhân giúp đỡ người lạ gặp nạn và đổi đời sau đó; tài xế taxi kiên quyết không lấy tiền của người khách khó khăn rồi được đền đáp bằng sự tri ân sâu sắc; ông lão chia bát cơm cho Hàn Tín và về sau nhận lại vinh hoa. Tất cả đều bắt đầu từ một hành động thiện tâm rất nhỏ.

Câu chuyện Chu Nguyên Chương là một minh chứng sâu sắc. Khi còn đói nghèo, một bà lão tặng ông bát canh rau dại giúp ông vượt qua thời khắc khốn khó. Về sau khi trở thành hoàng đế, Chu Nguyên Chương vẫn không quên món canh ấy và ban thưởng hậu hĩnh cho bà. Một hành động tử tế có thể trở thành cánh cửa định mệnh.

Quý nhân không chỉ là người nâng đỡ bạn. Đôi khi, bạn chính là người tạo khởi đầu cho mối nhân duyên đó.

Muốn gặp quý nhân: Hãy thay đổi nhận thức

Cuộc đời trớ trêu ở một điều, khi bạn yếu đuối, quý nhân ít khi xuất hiện, nhưng khi bạn mạnh mẽ, quý nhân lại tự tìm đến.

Khi bạn trau dồi tri thức, rèn luyện bản lĩnh, mở rộng tầm nhìn và không ngừng nâng cao giá trị bản thân, người thành công sẽ nhìn thấy ánh sáng nơi bạn và họ muốn nâng đỡ bạn, không phải vì thương hại, mà vì bạn xứng đáng.

Đừng chờ ai cứu mình.

Đừng trách rằng người nghèo ít khi được giúp đỡ.

Hãy kiên trì học hỏi, làm việc, mở lòng với cơ hội, sống tử tế và luôn nỗ lực từng ngày. Khi bạn không còn đứng yên than thở mà bắt đầu bước đi trên đôi chân của chính mình, quý nhân sẽ xuất hiện để tiếp sức cho hành trình ấy.

Bởi vì, trong sâu thẳm, cuộc đời luôn ưu ái những người biết tự cứu lấy mình trước tiên.